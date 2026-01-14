ข่าวเด่น: EUR/USD พุ่งแรง 📈 หลังตัวเลข Core CPI ของสหรัฐฯ ออกต่ำกว่าคาด

สรุปข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ธันวาคม (GMT 13:30)
ตัวเลข CPI:
CPI YoY: 2.7% (คาดการณ์ 2.7%, ก่อนหน้า 2.7%)
CPI MoM: 0.3% (คาดการณ์ 0.3%, ก่อนหน้า 0.2%)
Core CPI YoY: 2.6% (คาดการณ์ 2.7%, ก่อนหน้า 2.6%)
Core CPI MoM: 0.2% (คาดการณ์ 0.3%, ก่อนหน้า 0.2%)
ข้อสังเกตสำคัญ
รายงาน CPI เดือนธันวาคมช่วย สร้างความมั่นคงให้ตลาด โดยหลีกเลี่ยงความผันผวนรุนแรง
Core inflation ซึ่งมัก “เหนียวแน่น” อยู่ต่ำกว่าตัวเลข headline แสดงสัญญาณว่า แนวโน้ม disinflation ยังคงดำเนินไปได้ดี
ตัวเลขนี้สร้างความมั่นใจหลังรายงานเดือนตุลาคมที่เกิดความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลช่วงปิดทำการ
อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อรายเดือนเร่งขึ้นเล็กน้อยจาก 0.2% เป็น 0.3% ซึ่งอาจทำให้ Fed ชะลอการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
Source: XTB Research
Following the spike, the EURUSD returned below key resistance of 1.16700, settling around flat 30- and 100-period EMAs for the M30 chart. Source: xStation5
