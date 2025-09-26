EUR/USD กดดัน 📌 ความเห็นของ Fed Goolsbee และ Schmid ต่อมาตรการการเงินสหรัฐฯ

ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ Fed ต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และนโยบายการเงิน
Schmid (Fed)
-
การลดดอกเบี้ย 0.25 จุดเป็นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
-
เงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป ขณะที่ตลาดแรงงานยังอยู่ในสมดุล
-
บทบาทการกำกับดูแลธนาคารของ Fed สำคัญต่อภารกิจโดยรวมของธนาคารกลาง
-
การตัดสินใจนโยบายการเงินในอนาคตจะขึ้นกับข้อมูลเศรษฐกิจ
-
นโยบาย Fed ปัจจุบันค่อนข้างเข้มงวด — ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสม
-
ข้อมูลล่าสุดชี้ถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับตลาดแรงงาน
-
การลดดอกเบี้ยเหมาะสมเพื่อชดเชยความเสี่ยงของตลาดแรงงาน
-
Fed ใกล้บรรลุเป้าหมายหลักแล้ว แต่ต้องมองนโยบายไปข้างหน้า
Goolsbee (Fed)
-
ยังคงมองโลกในแง่ดีว่ากำลังอยู่บน “เส้นทางทองคำ” โดยเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง
-
ความกังวลระยะสั้นที่สุดคือความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงต่อเนื่อง
-
การใช้ AI ในธุรกิจไม่ได้มากอย่างที่หลายคนคาด
-
ประวัติศาสตร์แสดงว่าการปิดรัฐบาลระยะสั้นหรือจำกัดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่ยาวนาน
-
ตัวชี้วัดบางอย่างของตลาดแรงงานบ่งชี้ถึงความมั่นคงมากขึ้น
-
ตลาดแรงงานกำลังเย็นตัวเล็กน้อย
-
หากรัฐบาลสั่งธนาคารกลางเกี่ยวกับดอกเบี้ย เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น
-
ดอกเบี้ยอาจลดลงอีกหากความเสี่ยง stagflation ลดลง
-
มองสภาพแวดล้อม “แปลก” มีความเสี่ยงทั้งเรื่องงานและเงินเฟ้อ
-
ดอกเบี้ยอาจลดลงมากขึ้นถ้าเงินเฟ้อเข้าใกล้ 2% แต่ระมัดระวังการลดดอกเบี้ยล่วงหน้า
-
การพึ่งพาเงินเฟ้อชั่วคราวทำให้รู้สึกไม่สบายใจ
-
ไม่สบายใจนักกับการลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปเพียงเพราะตัวเลขการจ้างงานชะลอตัว
-
ตลาดแรงงานดูเย็นตัว ขณะที่เงินเฟ้อยังเพิ่มขึ้น
