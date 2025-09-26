อ่านเพิ่มเติม

EUR/USD กดดัน 📌 ความเห็นของ Fed Goolsbee และ Schmid ต่อมาตรการการเงินสหรัฐฯ

09:00 26 กันยายน 2025

ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ Fed ต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และนโยบายการเงิน

Schmid (Fed)

  • การลดดอกเบี้ย 0.25 จุดเป็นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

  • เงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป ขณะที่ตลาดแรงงานยังอยู่ในสมดุล

  • บทบาทการกำกับดูแลธนาคารของ Fed สำคัญต่อภารกิจโดยรวมของธนาคารกลาง

  • การตัดสินใจนโยบายการเงินในอนาคตจะขึ้นกับข้อมูลเศรษฐกิจ

  • นโยบาย Fed ปัจจุบันค่อนข้างเข้มงวด — ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสม

  • ข้อมูลล่าสุดชี้ถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับตลาดแรงงาน

  • การลดดอกเบี้ยเหมาะสมเพื่อชดเชยความเสี่ยงของตลาดแรงงาน

  • Fed ใกล้บรรลุเป้าหมายหลักแล้ว แต่ต้องมองนโยบายไปข้างหน้า

Goolsbee (Fed)

  • ยังคงมองโลกในแง่ดีว่ากำลังอยู่บน “เส้นทางทองคำ” โดยเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง

  • ความกังวลระยะสั้นที่สุดคือความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงต่อเนื่อง

  • การใช้ AI ในธุรกิจไม่ได้มากอย่างที่หลายคนคาด

  • ประวัติศาสตร์แสดงว่าการปิดรัฐบาลระยะสั้นหรือจำกัดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่ยาวนาน

  • ตัวชี้วัดบางอย่างของตลาดแรงงานบ่งชี้ถึงความมั่นคงมากขึ้น

  • ตลาดแรงงานกำลังเย็นตัวเล็กน้อย

  • หากรัฐบาลสั่งธนาคารกลางเกี่ยวกับดอกเบี้ย เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น

  • ดอกเบี้ยอาจลดลงอีกหากความเสี่ยง stagflation ลดลง

  • มองสภาพแวดล้อม “แปลก” มีความเสี่ยงทั้งเรื่องงานและเงินเฟ้อ

  • ดอกเบี้ยอาจลดลงมากขึ้นถ้าเงินเฟ้อเข้าใกล้ 2% แต่ระมัดระวังการลดดอกเบี้ยล่วงหน้า

  • การพึ่งพาเงินเฟ้อชั่วคราวทำให้รู้สึกไม่สบายใจ

  • ไม่สบายใจนักกับการลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปเพียงเพราะตัวเลขการจ้างงานชะลอตัว

  • ตลาดแรงงานดูเย็นตัว ขณะที่เงินเฟ้อยังเพิ่มขึ้น

 
 
 

Source: xStation5

กาแฟดีดตัวขึ้น 2.5% หลังสต็อก ICE ร่วงลง 📈

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กาแฟอาราบิก้า (COFFEE) บน ICE วันนี้พุ่งขึ้นเกือบ 2.5% กลายเป็นสินค้าเกษตรที่ทำผลงานดีที่สุด แรงหนุนหลักมาจาก สต็อกกาแฟที่ ICE ลดลงอย่างมาก การลดลงอย่างรวดเร็วของสต็อก...

 16:29

ตลาดเด่นวันนี้ : EURUSD

ยูโรวันนี้เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 โดยฟื้นตัวขึ้นประมาณ 0.15% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากที่เผชิญแรงปรับฐานรุนแรงที่สุดในรอบสองเดือนติดต่อกันสองวัน...

 15:16

ข่าวเด่น: GDP สเปนออกมาดีกว่าคาดการณ์

ข้อมูลสำคัญ: GDP (รายไตรมาส) (Q2): 0.8% (คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 0.6%) GDP (รายปี): 3.1% (คาดการณ์ 2.8%; ก่อนหน้า 2.8%) ตัวเลข...
