ข่าวเด่น: EUR/USD อ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC! 🚨

- ทิศทางโดยรวมยังคงเป็นแบบ ผ่อนคลาย (Dovish) โดยมีเพียงไม่กี่เสียงเห็นต่าง
- นโยบายของ FED ยังไม่ถือว่าจำกัดการเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินไป
- และมีการระบุว่า ตลาดแรงงานเริ่มเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้น
สรุปประเด็นสำคัญจากรายงานการประชุม FED เดือนกันยายน:
-
นโยบายโดยรวมยังคงผ่อนคลาย (Dovish) แม้มีความเห็นแตกต่างบ้าง
บางสมาชิกของ FOMC เห็นว่าไม่จำเป็นต้องปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าการผ่อนคลายเพิ่มเติมอาจเหมาะสมในช่วงที่เหลือของปี ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด
-
แรงกดดันเงินเฟ้อยังคงสูง
แม้ว่าความคาดหวังเงินเฟ้อจะยังคงมั่นคง แต่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เน้นว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ การกลับสู่เป้าหมายจะเป็นไปอย่างช้า ๆ และค่อยเป็นค่อยไป
-
ตลาดแรงงานเริ่มเย็นตัวลง
ความต้องการแรงงานและการเติบโตของค่าจ้างมีแนวโน้มลดลง บางสมาชิกเตือนถึงความเสี่ยงต่อการจ้างงาน
-
ประมาณ ครึ่งหนึ่งของเจ้าหน้าที่ FED มองว่าปีนี้อาจมีการลดดอกเบี้ยอีกสองครั้ง
-
หลายคน ระบุว่าแรงกดดันต่อแรงงานส่วนหนึ่งมาจากเทคโนโลยี AI
-
สองสามคน สังเกตว่ามาตรการจำกัดการเข้าเมืองช่วยบรรเทาแรงกดดันเงินเฟ้อได้บ้าง
-
-
ความสำคัญของการจัดการสภาพคล่องและดุลยภาพทางการเงิน
หลายเจ้าหน้าที่เน้นว่าควรติดตามระดับเงินสำรองและสภาพการเงินโดยรวม การจัดการงบดุลจะยังคงเป็นจุดสนใจเพื่อให้สภาพคล่องเพียงพอ โดยขณะนี้ เงินสำรองของธนาคารอยู่ในระดับสูงเพียงพอ
-
นโยบายปัจจุบันไม่เข้มงวดเกินไป
เจ้าหน้าที่หลายคนชี้ว่าด้วยสภาพดอกเบี้ยจริงในปัจจุบัน นโยบายยังสามารถสนับสนุนการเติบโตได้ แม้ว่าจะต้องรักษาสมดุลระหว่างความเสี่ยงเงินเฟ้อกับการสนับสนุนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หากต้องการ ฉันสามารถทำ เวอร์ชันย่อสำหรับนักลงทุนตลาดเงิน ที่อ่านง่ายและจับใจความสำคัญได้ในไม่กี่บรรทัดให้ด้วย
⏫🔝Silver พุ่ง 4%
DAX: DE40 พยายามรักษาโมเมนตัมการปรับตัวขึ้น 📈
การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีรายเดือน: -2.4% (คาดการณ์ -0.4%, ก่อนหน้า 0.4%)
การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก 📉