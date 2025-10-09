อ่านเพิ่มเติม
17:06 · 9 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: EUR/USD อ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC! 🚨

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
ประเด็นหลัก
  • ทิศทางโดยรวมยังคงเป็นแบบ ผ่อนคลาย (Dovish) โดยมีเพียงไม่กี่เสียงเห็นต่าง
  • นโยบายของ FED ยังไม่ถือว่าจำกัดการเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินไป
  • และมีการระบุว่า ตลาดแรงงานเริ่มเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้น

สรุปประเด็นสำคัญจากรายงานการประชุม FED เดือนกันยายน:

  • นโยบายโดยรวมยังคงผ่อนคลาย (Dovish) แม้มีความเห็นแตกต่างบ้าง
    บางสมาชิกของ FOMC เห็นว่าไม่จำเป็นต้องปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าการผ่อนคลายเพิ่มเติมอาจเหมาะสมในช่วงที่เหลือของปี ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด

  • แรงกดดันเงินเฟ้อยังคงสูง
    แม้ว่าความคาดหวังเงินเฟ้อจะยังคงมั่นคง แต่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เน้นว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ การกลับสู่เป้าหมายจะเป็นไปอย่างช้า ๆ และค่อยเป็นค่อยไป

  • ตลาดแรงงานเริ่มเย็นตัวลง
    ความต้องการแรงงานและการเติบโตของค่าจ้างมีแนวโน้มลดลง บางสมาชิกเตือนถึงความเสี่ยงต่อการจ้างงาน

    • ประมาณ ครึ่งหนึ่งของเจ้าหน้าที่ FED มองว่าปีนี้อาจมีการลดดอกเบี้ยอีกสองครั้ง

    • หลายคน ระบุว่าแรงกดดันต่อแรงงานส่วนหนึ่งมาจากเทคโนโลยี AI

    • สองสามคน สังเกตว่ามาตรการจำกัดการเข้าเมืองช่วยบรรเทาแรงกดดันเงินเฟ้อได้บ้าง

  • ความสำคัญของการจัดการสภาพคล่องและดุลยภาพทางการเงิน
    หลายเจ้าหน้าที่เน้นว่าควรติดตามระดับเงินสำรองและสภาพการเงินโดยรวม การจัดการงบดุลจะยังคงเป็นจุดสนใจเพื่อให้สภาพคล่องเพียงพอ โดยขณะนี้ เงินสำรองของธนาคารอยู่ในระดับสูงเพียงพอ

  • นโยบายปัจจุบันไม่เข้มงวดเกินไป
    เจ้าหน้าที่หลายคนชี้ว่าด้วยสภาพดอกเบี้ยจริงในปัจจุบัน นโยบายยังสามารถสนับสนุนการเติบโตได้ แม้ว่าจะต้องรักษาสมดุลระหว่างความเสี่ยงเงินเฟ้อกับการสนับสนุนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

หากต้องการ ฉันสามารถทำ เวอร์ชันย่อสำหรับนักลงทุนตลาดเงิน ที่อ่านง่ายและจับใจความสำคัญได้ในไม่กี่บรรทัดให้ด้วย

 

Source: xstation5

10 ตุลาคม 2025, 16:23

