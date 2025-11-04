อ่านเพิ่มเติม
08:45 · 4 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: EUR/USD ปรับตัวขึ้นหลังการเปิดเผยดัชนี ISM ของสหรัฐฯ

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ค่าเงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นหลังการเปิดเผยดัชนี ISM ของสหรัฐฯ

15:00 BST, สหรัฐอเมริกา – ดัชนี ISM ประจำเดือนตุลาคม

  • ISM การจ้างงานภาคการผลิต: 46.0 (ก่อนหน้า 45.3)

  • ISM ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ภาคการผลิต: 49.4 (ก่อนหน้า 48.9)

  • ISM PMI ภาคการผลิต: 48.7 (คาดการณ์ 49.4; ก่อนหน้า 49.1)

  • ISM ราคาภาคการผลิต: 58.0 (คาดการณ์ 62.4; ก่อนหน้า 61.9)

ข้อมูล ISM จากสหรัฐฯ ออกมาผสมผสานกัน อย่างไรก็ตาม ยูโรปรับตัวแข็งค่าขึ้นเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากดัชนีย่อยด้านราคาต่ำกว่าที่คาดการณ์ ทำให้มีโอกาสสูงที่ เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว

 

d

6 พฤศจิกายน 2025, 16:52

ตลาดเด่นวันนี้ - Gold (06.11.2025)
6 พฤศจิกายน 2025, 14:46

ข่าวเด่น: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาต่ำกว่าคาดการณ์อย่างมาก
6 พฤศจิกายน 2025, 09:21

ข่าวเด่นวันนี้
6 พฤศจิกายน 2025, 09:19

⏫US100 พุ่งขึ้น 1% รับความหวังเรื่องการลดภาษี/ภาษีศุลกากร

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก