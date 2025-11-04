ข่าวเด่น: EUR/USD ปรับตัวขึ้นหลังการเปิดเผยดัชนี ISM ของสหรัฐฯ

- ค่าเงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นหลังการเปิดเผยดัชนี ISM ของสหรัฐฯ
15:00 BST, สหรัฐอเมริกา – ดัชนี ISM ประจำเดือนตุลาคม
ISM การจ้างงานภาคการผลิต: 46.0 (ก่อนหน้า 45.3)
ISM ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ภาคการผลิต: 49.4 (ก่อนหน้า 48.9)
ISM PMI ภาคการผลิต: 48.7 (คาดการณ์ 49.4; ก่อนหน้า 49.1)
ISM ราคาภาคการผลิต: 58.0 (คาดการณ์ 62.4; ก่อนหน้า 61.9)
ข้อมูล ISM จากสหรัฐฯ ออกมาผสมผสานกัน อย่างไรก็ตาม ยูโรปรับตัวแข็งค่าขึ้นเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากดัชนีย่อยด้านราคาต่ำกว่าที่คาดการณ์ ทำให้มีโอกาสสูงที่ เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว
