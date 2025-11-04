สรุปข่าวเช้า

- ดัชนีหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวผสมผสาน ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลง
- ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ และยุโรปลดลงก่อนเปิดตลาด
- ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แต่ผู้ว่าการ Bullock ไม่ตัดความเป็นไปได้ในการปรับลดเพิ่มเติม
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นแสดงความกังวลต่อความผันผวนของเงินเยน
- จีนให้เงินอุดหนุนพลังงานสำหรับภาค AI เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมชิป
- ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
- ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงเช้า
- น้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (EMA)
- บิตคอยน์ต่ำกว่า 105,000 ดอลลาร์ ตลาดคริปโตเผชิญแรงกดดัน
- ดัชนีหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวผสมผสานก่อนตลาดยุโรปเปิด: Nikkei 225 ลดลง 0.36%, Hang Seng เพิ่มขึ้น 0.25% และ Shanghai Composite ลดลง 0.19%
- ภาวะปัญหาในภาค AI และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
- ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ และยุโรปลดลงก่อนตลาดยุโรปเปิด โดย S&P 500 ลดลง 0.9% และฟิวเจอร์ส Nasdaq ลดลง 1.2%
- บรรยากาศการลงทุนเป็นเชิงลบหลังจากการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วในวันก่อนหน้า นักลงทุนคาดว่าตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังมากขึ้น
- ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.6% ตามคาดการณ์
- ผู้ว่าการ Michele Bullock ระบุว่าอาจไม่มีการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม และอัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่เหนือเป้าหมายจนถึงครึ่งหลังของปี 2026
- น้ำเสียงของ Bullock และถ้อยแถลงหลังการตัดสินใจของธนาคารสะท้อนมุมมอง “ระมัดระวังแต่เอนเอียงทางเข้มงวด” ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเล็กน้อย
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น Satsuki Katayama เตือนถึง “การเคลื่อนไหวของเงินเยนแบบรุนแรงฝ่ายเดียว” และเน้นถึงความจำเป็นในการติดตามตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด
- เงินเยนอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ แต่รัฐบาลอาจเข้ามาแทรกแซงเพื่อหยุดการอ่อนค่าต่อเนื่อง
- จีนประกาศให้เงินอุดหนุนด้านพลังงานแก่ศูนย์ประมวลผลข้อมูล AI รายใหญ่ เช่น ByteDance, Alibaba และ Tencent โดยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงครึ่งหนึ่ง
- นี่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สนับสนุนอุตสาหกรรมชิป AI ภายในประเทศ เพื่อตอบโต้ข้อจำกัดการนำเข้าชิปจากสหรัฐฯ
- ในตลาดเงิน ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง โดยดัชนี DXY อยู่ที่ประมาณ 99.7 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสามเดือน
- เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่ามากที่สุดในกลุ่มสกุลหลัก ในขณะที่สกุลเงินฝั่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อ่อนค่าหนักที่สุด
- ราคาทองคำลดลง 0.65% มาอยู่ที่ประมาณ 3,975 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้แนวโน้มระยะยาวยังเป็นขาขึ้น
- น้ำมันดิบเบรนต์ลดลงเล็กน้อยราว 0.30% มาที่ 64.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (EMA) ซึ่งอาจบ่งชี้แนวโน้มขาลงที่ยังดำเนินต่อไป
- คริปโตเคอร์เรนซีเป็นสินทรัพย์ที่อ่อนแอที่สุดในรอบวัน โดยบิตคอยน์ร่วงต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 105,000 ดอลลาร์ หลังเกิดแรงขายหนักจากเหตุแฮกแพลตฟอร์ม DeFi Balancer
- อีเธอร์สูญเสียมูลค่าราว 9% ในระยะเวลาอันสั้น เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาดคริปโต
