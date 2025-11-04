US100: จุดแข็งของการเติบโตในวอลล์สตรีท❓

ต้นสัปดาห์ของ วอลล์สตรีท ถูกทำเครื่องหมายด้วย ความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างกลุ่มตลาด
ดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้นได้แรงจากความต้องการหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ้น Amazon พุ่งขึ้น 4% หลังประกาศความร่วมมือกับ OpenAI ขณะที่หุ้น Nvidia และ Micron Technology ก็ปรับตัวขึ้นตามหลังดีลสำคัญในอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ บริษัท Iren ในกลุ่มศูนย์ข้อมูลได้ลงนามข้อตกลงระยะยาวมูลค่า 9.7 พันล้านดอลลาร์ กับ Microsoft ทำให้บริษัทเทคโนโลยีสามารถเข้าถึง กราฟิกโปรเซสเซอร์ Nvidia GB300 ได้ บริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ประโยชน์จาก อัตรากำไรสูง ขนาดธุรกิจระดับโลก และการเข้าถึงโซลูชัน AI ขั้นสูง ซึ่งยังคงผลักดันการเติบโตของกลุ่มผู้นำเฉพาะกลุ่ม
ในทางกลับกัน ดัชนีตลาดกว้างและบริษัทภาคอุตสาหกรรม กลับปรับตัวตามไม่ทัน วันนี้มีมากกว่า 400 บริษัทใน S&P 500 รายงานผลขาดทุน ขณะที่ Dow Jones ลดลงเกือบ 0.8% ส่งผลให้แนวโน้มของ การแบ่งชั้น (stratification) ลึกขึ้น ซึ่งการดำเนินงานและมูลค่าตลาดโดยรวมขึ้นอยู่กับ บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไม่กี่ราย
ผลประกอบการที่ออกมาชี้ให้เห็นว่า บริษัทดั้งเดิมทำผลงานต่ำ บริษัทขนาดเล็กมีความไวต่อค่าใช้จ่ายด้านทุนสูง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคเป็นกลาง สิ่งนี้แสดงว่า หากเกิด การปรับฐานในกลุ่ม AI อาจส่งผลกระทบต่อทั้งตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ ผลประกอบการที่คาดว่าจะประกาศในสัปดาห์นี้ เช่น McDonald’s และ Palantir จะเป็นโอกาสดีในการตรวจสอบว่า ความเชื่อมั่นของตลาดสะท้อนสภาพเศรษฐกิจจริงหรือยังคงคาดการณ์เชิงบวกเกี่ยวกับ AI
ดัชนี US100 และ US2000 เดินทางในทิศทางตรงข้ามกันอย่างชัดเจนเกือบสองสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองดัชนียังคงอยู่เหนือ EMA 50 วัน
แหล่งที่มา: xStation
ผลประกอบการบริษัทที่มีกำหนดประกาศในสัปดาห์นี้
แหล่งที่มา: XTB
