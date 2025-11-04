ข่าวเด่นวันนี้: คริปโตเคอร์เรนซีเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ US100 ขับเคลื่อนตลาดวอลล์สตรีท

- .
- ดัชนีตลาด: ช่องว่างระหว่างหุ้น AI กับตลาดอื่น ๆ กว้างขึ้น S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.3% Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.7% ขณะที่ Dow Jones ลดลง 0.4% การกระจายผลกำไรยังคงมุ่งไปที่บริษัทไม่กี่ราย โดยมีบริษัทกว่า 400 แห่งใน S&P 500 รายงานผลขาดทุน สะท้อนจากตัวชี้วัดความกว้างของตลาดที่อ่อนแอ บริษัทเทคโนโลยีกำลังปรับตัวขึ้น ขณะที่ภาคการเงินและอุตสาหกรรมดั้งเดิมยังคงอ่อนแอ
- หุ้นเทคโนโลยี: สัญญา AI เป็นแรงขับเคลื่อนตลาด หุ้น Amazon ปรับตัวขึ้น 5% Nvidia เพิ่มขึ้น 3% และ Micron Technology พุ่ง 5% หลังดีล AI ระดับสูงหลายรายการ มูลค่าสัญญา 38 พันล้านดอลลาร์ (Amazon-OpenAI) และ 9.7 พันล้านดอลลาร์ (Iren-Microsoft) สะท้อนความต้องการเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่องหลายเดือน
- เศรษฐกิจมหภาค: ดัชนี ISM ภาคอุตสาหกรรมออกมาแบบผสม ดัชนี ISM เดือนตุลาคมอยู่ที่ 49.5 สูงกว่าที่คาดการณ์ (คาด 48.7) แต่ยังอยู่ในเขตหดตัว ดัชนีย่อยด้านราคา ลดลงเหลือ 58 จาก 61.9 ก่อนหน้า — เป็นการลดลงต่อเนื่องครั้งที่ 5 บ่งชี้ถึงโอกาสจำกัดในการผลักดันต้นทุนไปยังผู้บริโภค การจ้างงานปรับตัวขึ้นเล็กน้อยและคำสั่งซื้อใหม่ยังคงทรงตัว แสดงถึงภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในสภาพดีกว่าที่คาดเล็กน้อย
- นโยบายการเงิน: เฟดยังคงเปิดกว้างแต่ระมัดระวัง Mary Daly เน้นว่าผู้กำหนดนโยบายควรมีความยืดหยุ่นถึงเดือนธันวาคม แม้จะสนับสนุนการรักษานโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวด แสดงสัญญาณว่าอาจมี การหยุดพักการผ่อนคลายนโยบาย เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2.5%
- ค่าเงิน: ดอลลาร์กลับมาแข็งค่า EUR/USD กลับสู่แนวโน้มขาลงในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ ปอนด์อังกฤษทำผลงานค่อนข้างดี ขณะที่ ดอลลาร์แคนาดา และ ฟรังก์สวิส ยังคงถูกกดดัน
- สินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันถูกกดดัน ทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อย น้ำมันดิบ WTI อยู่ราว 61.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากความกังวลเรื่อง อุปทานล้นตลาดในปี 2026 และความต้องการจากเอเชียอ่อนแอ ทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากความไม่แน่นอนของแนวทางอัตราดอกเบี้ย ภาพรวมสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงถูกกำหนดโดย ปัจจัยอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งลักษณะเศรษฐกิจมหภาคจะกำหนดทิศทางในเดือนต่อ ๆ ไป
- คริปโตเคอร์เรนซี: Bitcoin ปรับตัวลงต่ำสุดตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ลดลง 2.6% ต่ำกว่า 107,000 ดอลลาร์ ส่วนสกุลอื่น ๆ ปรับตัวลดลงมากกว่า Ethereum ลดลง 5.5% และ Polygon ลดเกือบ 10%
ตลาดเด่นวันนี้ - Gold (06.11.2025)
ข่าวเด่น: รายงาน Challenger: การปลดพนักงานในเดือนตุลาคมพุ่งสูงสุดในรอบ 20 ปี
ข่าวเด่น: Norges Bank ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม
ปฏิทินเศรษฐกิจ: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoE เป็นประเด็นหลักที่ครองความสนใจในวันนี้