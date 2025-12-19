EURUSD ร่วง 0.12% ก่อนการประชุมนโยบาย ECB และตัวเลข CPI

EURUSD เตรียมความเคลื่อนไหวสำคัญในวันนี้
วันนี้คู่อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามอง:
-
14:15 น. ECB ประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย
-
14:30 น. เผยแพร่ตัวเลข CPI เดือนพฤศจิกายน
ปัจจุบัน EURUSD ร่วงเล็กน้อยประมาณ 0.10% แต่ความผันผวนยังอยู่ในระดับจำกัดก่อนข่าวสำคัญเหล่านี้
-
การตัดสินใจของ ECB และตัวเลข CPI วันนี้อาจ กำหนดทิศทาง EURUSD ไปจนถึงสิ้นปี
ECB: “พักร้อนเชิงเหยี่ยว” หรือสัญญาณเงินเฟ้อลดลง?
-
ตลาดคาดว่า ECB จะ คงอัตราดอกเบี้ย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4
-
อัตราเงินฝาก คาดคงที่ที่ 2.0%
-
นักเศรษฐศาสตร์ ECB ระบุหลายสัปดาห์แล้วว่า ไม่มีความจำเป็นต้องปรับนโยบายทันที แม้แนวโน้มเงินเฟ้อจะอ่อนตัวลง
Medium-term projections, which will also be released today, will be crucial. Consensus expects the forecasts to show inflation below the 2% target in 2026–27, which theoretically could justify further easing next year.
ECB – ข้อความเป็นกลาง แต่ระวังความเสี่ยงเงินเฟ้อ
-
ประธาน ECB Christine Lagarde น่าจะเน้นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจยูโรโซน แม้ตัวเลข PMI ล่าสุดแสดงสัญญาณอ่อนตัว
-
การใช้จ่ายทางการคลังขนาดใหญ่ในปี 2026 รวมถึงการออกพันธบัตรของเยอรมนี อาจสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อระยะสั้น
-
ECB คาดว่าจะย้ำว่า เงินเฟ้อภาคบริการยังสูงเกินไป ทำให้ไม่เหมาะกับการผ่อนคลายนโยบายในเร็ว ๆ นี้
-
ตลาดจะจับตาการตีความของ Lagarde ต่อ แนวโน้มเงินเฟ้อระยะกลาง หากมีสัญญาณว่าค่าประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย อาจเป็นช่องทางให้เริ่มพิจารณาลดดอกเบี้ยในปี 2026 แม้ไม่ได้กล่าวชัดเจน
-
สรุป: ECB น่าจะส่งข้อความ เป็นกลาง — ไม่มีลดดอกเบี้ย, ไม่มีถ้อยคำเชิงเหยี่ยว, ไม่มีคำแนะนำล่วงหน้าชัดเจน แต่ความเสี่ยงเริ่มเอียงไปทาง การเติบโตอ่อนตัวของยูโรโซน
US CPI – จุดสนใจสำหรับดอลลาร์และตลาดโลก
-
รายงาน CPI เดือนพฤศจิกายนจะเป็น ครั้งแรกหลังรัฐบาลกลับมาเปิดทำการหลังปิด 43 วัน ทำให้ไม่มีข้อมูลเดือนตุลาคม
-
นักลงทุนต้องพึ่งพา อัตราเงินเฟ้อแบบปีต่อปีและค่าเฉลี่ยสองเดือน ทำให้การตีความยากกว่าปกติ
-
คาดการณ์: เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 3.1% y/y, เงินเฟ้อพื้นฐานใกล้ 3%
-
แรงกดดันจาก ภาษีและค่าขนส่งสินค้า ยังอยู่ แต่ถูกชดเชยบางส่วนจาก ส่วนลดช่วงเทศกาล
-
Jerome Powell ระบุว่าแรงกดดันจากภาษีเริ่มลดลง ซึ่งอาจเปิดทางให้เงินเฟ้อ ปรับลดลงในปีหน้า
สรุป: วันนี้ EURUSD อยู่ใน ช่วงเฝ้าระวัง โดย ECB จะกำหนดทิศทางระยะสั้นของยูโร ส่วน US CPI จะเป็นตัวกำหนด แรงกดดันต่อดอลลาร์และตลาดโลกในวันนั้น
Services inflation — particularly “supercore” (services excluding shelter) — is expected to continue cooling, consistent with softer labour-market indicators and slowing wage growth.
US CPI & Fed Narrative:
-
ค่าเช่าที่อยู่อาศัย (Shelter inflation) แม้ยังสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานประวัติศาสตร์ แต่เริ่ม ชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และสอดคล้องกับแนวคิด disinflation ของ Fed
-
หาก CPI ออกมาตามคาด:
-
ยืนยันว่า เงินเฟ้อจากภาษีเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราว
-
ตลาดจะเน้นไปที่ ความรุนแรงของการปรับลดดอกเบี้ยในปี 2026 มากกว่าการลดอีกครั้ง
-
ปัจจุบันตลาดคาดการณ์ ลดดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2026 แม้ Fed คาดเพียงหนึ่งครั้ง
-
Bloomberg Economics คาดสูงสุด 4 ครั้ง จากความอ่อนแรงของตลาดแรงงาน
-
-
หาก CPI สูงเกินคาด (โดยเฉพาะ core >3%):
-
ตลาดอาจสงสัยแนวโน้ม disinflation
-
ความคาดหวังการผ่อนคลายดอกเบี้ยอาจ ล่าช้า
-
แต่ไม่ใช่สถานการณ์ฐาน
-
EURUSD (D1):
-
ร่วงต่อเนื่องเป็น วันที่สาม แม้สองวันก่อนหน้าให้สัญญาณผสม
-
16 ธ.ค.: Shooting star – แรงขายชัดเจนใต้ 1.18
-
17 ธ.ค.: Hammer – ความต้องการเหนือ 1.17
-
-
หาก ECB ส่งสัญญาณ dovish วันนี้:
-
EURUSD อาจร่วงต่อ ทดสอบ 1.17
-
การเคลื่อนไหวอาจ ชั่วคราว เว้นแต่ว่า CPI US สูงเกินคาด
-
-
หาก US CPI ออกแรงมากแบบ hawkish:
-
EURUSD อาจร่วงต่อเนื่อง
-
ข้อความ hawkish จาก Lagarde มีโอกาสต่ำ แต่ถ้าเกิด EURUSD อาจขึ้น ไปใกล้ 1.1750
-
แนวโน้มระยะกลาง:
-
คาด ร่วงต่อ → ฟื้นตัวเล็กน้อย → ปรับขึ้นปานกลาง ช่วงปลายเดือนธันวาคม
-
สัปดาห์หน้า US GDP จะเป็น ตัวแปรสำคัญเพิ่มเติม
สรุป: วันนี้ EURUSD มีความผันผวนสูงรอข่าว ECB และ US CPI โดยระดับ 1.17–1.18 เป็นจุดสังเกตสำคัญ
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกจากแคนาดา; ข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา
BREAKING: ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรต่ำกว่าคาด กดดัน GBPUSD อ่อนค่าลง
การแถลงข่าวของผู้ว่าการ BoJ คาซึโอะ อูเอดะ (LIVE)
สรุปข่าวเช้า