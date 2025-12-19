อ่านเพิ่มเติม
EURUSD ร่วง 0.12% ก่อนการประชุมนโยบาย ECB และตัวเลข CPI

EURUSD เตรียมความเคลื่อนไหวสำคัญในวันนี้

วันนี้คู่อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามอง:

  • 14:15 น. ECB ประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย

  • 14:30 น. เผยแพร่ตัวเลข CPI เดือนพฤศจิกายน

ปัจจุบัน EURUSD ร่วงเล็กน้อยประมาณ 0.10% แต่ความผันผวนยังอยู่ในระดับจำกัดก่อนข่าวสำคัญเหล่านี้

  • การตัดสินใจของ ECB และตัวเลข CPI วันนี้อาจ กำหนดทิศทาง EURUSD ไปจนถึงสิ้นปี

ECB: “พักร้อนเชิงเหยี่ยว” หรือสัญญาณเงินเฟ้อลดลง?

  • ตลาดคาดว่า ECB จะ คงอัตราดอกเบี้ย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4

  • อัตราเงินฝาก คาดคงที่ที่ 2.0%

  • นักเศรษฐศาสตร์ ECB ระบุหลายสัปดาห์แล้วว่า ไม่มีความจำเป็นต้องปรับนโยบายทันที แม้แนวโน้มเงินเฟ้อจะอ่อนตัวลง

Medium-term projections, which will also be released today, will be crucial. Consensus expects the forecasts to show inflation below the 2% target in 2026–27, which theoretically could justify further easing next year.

ECB – ข้อความเป็นกลาง แต่ระวังความเสี่ยงเงินเฟ้อ

  • ประธาน ECB Christine Lagarde น่าจะเน้นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจยูโรโซน แม้ตัวเลข PMI ล่าสุดแสดงสัญญาณอ่อนตัว

  • การใช้จ่ายทางการคลังขนาดใหญ่ในปี 2026 รวมถึงการออกพันธบัตรของเยอรมนี อาจสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อระยะสั้น

  • ECB คาดว่าจะย้ำว่า เงินเฟ้อภาคบริการยังสูงเกินไป ทำให้ไม่เหมาะกับการผ่อนคลายนโยบายในเร็ว ๆ นี้

  • ตลาดจะจับตาการตีความของ Lagarde ต่อ แนวโน้มเงินเฟ้อระยะกลาง หากมีสัญญาณว่าค่าประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย อาจเป็นช่องทางให้เริ่มพิจารณาลดดอกเบี้ยในปี 2026 แม้ไม่ได้กล่าวชัดเจน

  • สรุป: ECB น่าจะส่งข้อความ เป็นกลาง — ไม่มีลดดอกเบี้ย, ไม่มีถ้อยคำเชิงเหยี่ยว, ไม่มีคำแนะนำล่วงหน้าชัดเจน แต่ความเสี่ยงเริ่มเอียงไปทาง การเติบโตอ่อนตัวของยูโรโซน

US CPI – จุดสนใจสำหรับดอลลาร์และตลาดโลก

  • รายงาน CPI เดือนพฤศจิกายนจะเป็น ครั้งแรกหลังรัฐบาลกลับมาเปิดทำการหลังปิด 43 วัน ทำให้ไม่มีข้อมูลเดือนตุลาคม

  • นักลงทุนต้องพึ่งพา อัตราเงินเฟ้อแบบปีต่อปีและค่าเฉลี่ยสองเดือน ทำให้การตีความยากกว่าปกติ

  • คาดการณ์: เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 3.1% y/y, เงินเฟ้อพื้นฐานใกล้ 3%

  • แรงกดดันจาก ภาษีและค่าขนส่งสินค้า ยังอยู่ แต่ถูกชดเชยบางส่วนจาก ส่วนลดช่วงเทศกาล

  • Jerome Powell ระบุว่าแรงกดดันจากภาษีเริ่มลดลง ซึ่งอาจเปิดทางให้เงินเฟ้อ ปรับลดลงในปีหน้า

สรุป: วันนี้ EURUSD อยู่ใน ช่วงเฝ้าระวัง โดย ECB จะกำหนดทิศทางระยะสั้นของยูโร ส่วน US CPI จะเป็นตัวกำหนด แรงกดดันต่อดอลลาร์และตลาดโลกในวันนั้น

Services inflation — particularly “supercore” (services excluding shelter) — is expected to continue cooling, consistent with softer labour-market indicators and slowing wage growth.

US CPI & Fed Narrative:

  • ค่าเช่าที่อยู่อาศัย (Shelter inflation) แม้ยังสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานประวัติศาสตร์ แต่เริ่ม ชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และสอดคล้องกับแนวคิด disinflation ของ Fed

  • หาก CPI ออกมาตามคาด:

    • ยืนยันว่า เงินเฟ้อจากภาษีเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราว

    • ตลาดจะเน้นไปที่ ความรุนแรงของการปรับลดดอกเบี้ยในปี 2026 มากกว่าการลดอีกครั้ง

    • ปัจจุบันตลาดคาดการณ์ ลดดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2026 แม้ Fed คาดเพียงหนึ่งครั้ง

    • Bloomberg Economics คาดสูงสุด 4 ครั้ง จากความอ่อนแรงของตลาดแรงงาน

  • หาก CPI สูงเกินคาด (โดยเฉพาะ core >3%):

    • ตลาดอาจสงสัยแนวโน้ม disinflation

    • ความคาดหวังการผ่อนคลายดอกเบี้ยอาจ ล่าช้า

    • แต่ไม่ใช่สถานการณ์ฐาน

EURUSD (D1):

  • ร่วงต่อเนื่องเป็น วันที่สาม แม้สองวันก่อนหน้าให้สัญญาณผสม

    • 16 ธ.ค.: Shooting star – แรงขายชัดเจนใต้ 1.18

    • 17 ธ.ค.: Hammer – ความต้องการเหนือ 1.17

  • หาก ECB ส่งสัญญาณ dovish วันนี้:

    • EURUSD อาจร่วงต่อ ทดสอบ 1.17

    • การเคลื่อนไหวอาจ ชั่วคราว เว้นแต่ว่า CPI US สูงเกินคาด

  • หาก US CPI ออกแรงมากแบบ hawkish:

    • EURUSD อาจร่วงต่อเนื่อง

    • ข้อความ hawkish จาก Lagarde มีโอกาสต่ำ แต่ถ้าเกิด EURUSD อาจขึ้น ไปใกล้ 1.1750

แนวโน้มระยะกลาง:

  • คาด ร่วงต่อ → ฟื้นตัวเล็กน้อย → ปรับขึ้นปานกลาง ช่วงปลายเดือนธันวาคม

  • สัปดาห์หน้า US GDP จะเป็น ตัวแปรสำคัญเพิ่มเติม

สรุป: วันนี้ EURUSD มีความผันผวนสูงรอข่าว ECB และ US CPI โดยระดับ 1.17–1.18 เป็นจุดสังเกตสำคัญ

