เปิดตลาดสหรัฐฯ: Nasdaq กดดันจาก Nvidia และ AMD 📌 หุ้น Alphabet ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล

ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ อ่อนตัวในวันอังคาร เนื่องจากความเชื่อมั่นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เริ่มเสื่อมถอย หุ้น AMD, Nvidia และ TSMC ร่วงตามรายงานที่ระบุว่า Meta Platforms เลือกใช้ TPU ของ Google สำหรับโครงการ AI ในอนาคต แทนการใช้ชิปของ Nvidia ตลาดเริ่มประเมินความเสี่ยงที่ความโดดเด่นของบริษัทยักษ์เซมิคอนดักเตอร์อาจลดลง
นักลงทุนยังรอตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคชุดใหม่ เพื่อตัดสินใจว่าความคาดหวังเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยของ Federal Reserve จะยังคงอยู่หรือไม่
ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงอย่างมากวันนี้ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาอ่อนแรง
PPI (Core) ต่ำกว่าคาด
Consumer Confidence ของ Conference Board อ่อนตัวอย่างไม่คาดคิด หลังจากยอดขายปลีกออกมาผิดหวัง
ข่าวบริษัท
Nvidia (NVDA) ลดลง 6% หลังมีรายงานว่า Meta Platforms กำลังเจรจาใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์กับชิป AI ของ Google ซึ่งสะท้อนว่าผู้นำด้านการค้นหาเริ่มแย่งชิงส่วนแบ่งจาก AI accelerator ที่มีกำไรมากที่สุดในตลาด
Alphabet (GOOGL) เพิ่มขึ้น 4% ในช่วงเปิดตลาด มูลค่าตลาดใกล้แตะ 4 ล้านล้านดอลลาร์
Alibaba Group (BABA) ปรับขึ้น 4.1% หลังรายงานการเติบโตของธุรกิจคลาวด์หลักเหนือความคาดหมาย สะท้อนความต้องการพลังประมวลผลที่เพิ่มขึ้นในช่วงบูม AI ของจีน
Amentum Holdings (AMTM) เพิ่มขึ้น 8.4% หลังรายงานรายได้ปรับแล้วของไตรมาส 4 เติบโต 10% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าคาดการณ์
Brinker International (EAT) ขึ้น 2.0% หลังนักวิเคราะห์จาก Citi, Jon Tower, ปรับคำแนะนำหุ้นผู้ดำเนินการ Chili’s และ Maggiano’s จาก neutral เป็น buy
Sandisk (SNDK) เพิ่มขึ้น 1.1% หลังได้รับเลือกให้เข้ามาแทน Interpublic Group ในดัชนี S&P 500
Spotify (SPOT) พุ่ง 4.1% หลัง Financial Times รายงานว่าบริษัทมีแผนปรับขึ้นค่าบริการสมัครสมาชิกในสหรัฐฯ ในไตรมาสแรกของปีหน้า
Symbotic (SYM) ขึ้น 13% หลังบริษัทประกาศคาดการณ์รายได้ไตรมาสแรกที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณการของนักวิเคราะห์
Zoom Communications (ZM) เพิ่มขึ้น 5.1% หลังผลประกอบการไตรมาส 3 สูงกว่าคาดการณ์ และบริษัทปรับเพิ่มคำแนะนำรายปี
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Conference Board, ต.ค.): 88.7 (คาด 93.5; ก่อนหน้า 94.6)
ดัชนีการผลิต Richmond (ต.ค.): -15 (คาด -5; ก่อนหน้า -4)
ยอดขายปลีก (ก.ย.)
-
ยอดรวม: 0.2% MoM (คาด 0.4%; ก่อนหน้า 0.6%)
-
ไม่รวมอาหารและพลังงาน: 0.3% MoM (คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.6%)
-
ไม่รวมแก๊ส/ยานยนต์: 0.1% MoM (คาด 0.4%; ก่อนหน้า 0.6%)
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI, ก.ย.)
-
PPI YoY: 2.7% (คาด 2.7%; ก่อนหน้า 2.7%)
-
PPI MoM: 0.3% (คาด 0.3%; ก่อนหน้า -0.1%)
-
PPI ไม่รวมอาหาร/พลังงาน/ขนส่ง YoY: คาด 2.7%; ก่อนหน้า 2.8%
-
PPI ไม่รวมอาหาร/พลังงาน/ขนส่ง MoM: คาด 0.2%; ก่อนหน้า 0.3%
-
Core PPI YoY: คาด 2.7%; ก่อนหน้า 2.8%
-
Core PPI MoM: คาด 0.2%; ก่อนหน้า -0.1%
