EURUSD ร่วง 0.5% หลังรายงานเงินเฟ้อ PPI สหรัฐฯ กดดันตลาด 🚨

- PPI สหรัฐฯ สูงกว่าคาด ดันดอลลาร์แข็งค่า 💵
- Kevin Warsh ถูกเลือกเป็นประธาน Fed คนใหม่ ตลาดให้ความสนใจ USD เพิ่มขึ้น 📈
ตัวเลข PPI สหรัฐฯ (ฉบับสุดท้าย เดือนธันวาคม)
PPI (m/m): 0.5% (คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.2%)
PPI (y/y): 3.0% (คาดการณ์ 2.8%; ก่อนหน้า 3.0%)
Core PPI ไม่รวมอาหารและพลังงาน (m/m): 0.7% (คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.0%)
Core PPI ไม่รวมอาหารและพลังงาน (y/y): 3.3% (คาดการณ์ 2.9%; ก่อนหน้า 3.0%)
PPI ไม่รวมอาหาร พลังงาน และการค้า (m/m): 0.4% (คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.2%)
PPI ไม่รวมอาหาร พลังงาน และการค้า (y/y): 3.5% (คาดการณ์ 3.4%; ก่อนหน้า 3.5%)
วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น โดยได้รับแรงหนุนไม่เพียงจากตัวเลข PPI ที่ออกมาสูงกว่าคาด แต่ยังมาจากการยืนยันของ Donald Trump ว่าได้เลือก Kevin Warsh เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed Chair) คนใหม่
ประธาน Fed คนใหม่คือใคร?
Kevin Warsh เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน และเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยดำรงตำแหน่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยเขาดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2006–2011 และเป็นตัวแทนของ Fed ในการประชุม G20 รวมถึงการประสานงานกับเศรษฐกิจในเอเชีย
ปัจจุบัน เขาดำรงตำแหน่ง Shepard Family Distinguished Visiting Fellow ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ Hoover Institution และสอนที่ Stanford Graduate School of Business อีกทั้งยังเป็นพาร์ทเนอร์ของ Stanley Druckenmiller ที่ Duquesne Family Office LLC
ก่อนหน้านี้ เขาเคยเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจให้กับประธานาธิบดีสหรัฐฯ เริ่มต้นอาชีพในฝ่ายควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ของ Morgan Stanley และยังเป็นผู้เขียนรายงานอิสระให้กับธนาคารกลางอังกฤษ (Bank of England) ซึ่งข้อเสนอของเขาถูกนำไปใช้จริงโดยรัฐสภาสหราชอาณาจักร
Source: xStation
