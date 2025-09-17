อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่นวันนี้: EURUSD พุ่ง 0.8% ก่อน Fed 📈 น้ำมันขึ้น หุ้นสหรัฐฯ แกว่งใกล้สูงสุด

08:58 17 กันยายน 2025
  • เซสชันยุโรปถูกครอบงำโดยแรงขาย DAX ลดลงเกือบ 1.8% นำโดยหุ้นประกันและธนาคาร ข่าวกฎหมายภาษีอิตาลีอาจกระทบผลกำไรของสถาบันการเงิน
  • วอลล์สตรีทระมัดระวัง แต่ดัชนียังคงใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลก่อนการประชุม Fed วันพรุ่งนี้
  • ภาคพลังงานสหรัฐฯ แข็งแกร่งได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น
  • EUR/USD พุ่งทะลุ 1.1865 ทำระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี แม้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง (ยอดขายปลีก +0.6%, การผลิต +0.1%)
  • ทองขึ้นกว่า 0.2% ทะลุ $3,700/ออนซ์เป็นครั้งแรก
  • น้ำมันปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และอุปทานจำกัดจากรัสเซีย
  • Bitcoin อยู่ราว $115,000 ขณะที่ Ethereum ยังอยู่ในช่วงรวมตัว
  • หุ้นเด่น: Tesla +2%, Amazon +1%, Uranium Energy Corp. -5% หลังจากทำจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์, Nvidia และ Broadcom -1%
  • ฟิวเจอร์สคาเคาลดกว่า 3% แม้อุปทาน ICE ต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม, น้ำหนักอยู่ที่ฤดูกาล 2025/26, ฟิวเจอร์สข้าวสาลี ข้าวโพด และถั่วเหลืองปรับขึ้น >1%
  • Scott Bessent และ Trump สนับสนุนการลดดอกเบี้ยครั้งใหญ่ของ Fed, การเจรจาสหรัฐ-จีนคืบหน้าในมาดริด, Trump มีบริษัทพร้อมซื้อ TikTok
  • รอบเจรจาครั้งต่อไปจะมีที่แฟรงก์เฟิร์ต, และอาจมีการพบกันระหว่าง Trump กับ Zelensky ในนิวยอร์กสัปดาห์หน้า
หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

18.09.2025
17:27

⌚GBPUSD ขยับขึ้นก่อนการตัดสินใจ BoE

ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4%ในการประชุมวันนี้ และอาจส่งสัญญาณลดขนาดโครงการ Quantitative Tightening (QT) จาก 100 พันล้านปอนด์ เหลือ...

 17:26

ตลาดเด่นวันนี้ - BITCOIN

บิทคอยน์พุ่งกว่า 1% ทะลุ $117,000 ได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าเฟดจะส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น ดอลลาร์อ่อนค่า และตลาดกำลังให้น้ำหนักว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก...

 17:26

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เคลมว่างงานสหรัฐฯ & การตัดสินใจ BoE

ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นหลังการตัดสินใจของ Fed เมื่อวาน โดย US100 เร่งขึ้นแรงหลังการ rollover การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เป็นจุดโฟกัสในช่วงตลาดยุโรป ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยก่อนข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ วันนี้ตลาดจับตายอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนี...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก