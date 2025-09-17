ข่าวเด่นวันนี้: EURUSD พุ่ง 0.8% ก่อน Fed 📈 น้ำมันขึ้น หุ้นสหรัฐฯ แกว่งใกล้สูงสุด

- เซสชันยุโรปถูกครอบงำโดยแรงขาย DAX ลดลงเกือบ 1.8% นำโดยหุ้นประกันและธนาคาร ข่าวกฎหมายภาษีอิตาลีอาจกระทบผลกำไรของสถาบันการเงิน
- วอลล์สตรีทระมัดระวัง แต่ดัชนียังคงใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลก่อนการประชุม Fed วันพรุ่งนี้
- ภาคพลังงานสหรัฐฯ แข็งแกร่งได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น
- EUR/USD พุ่งทะลุ 1.1865 ทำระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี แม้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง (ยอดขายปลีก +0.6%, การผลิต +0.1%)
- ทองขึ้นกว่า 0.2% ทะลุ $3,700/ออนซ์เป็นครั้งแรก
- น้ำมันปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และอุปทานจำกัดจากรัสเซีย
- Bitcoin อยู่ราว $115,000 ขณะที่ Ethereum ยังอยู่ในช่วงรวมตัว
- หุ้นเด่น: Tesla +2%, Amazon +1%, Uranium Energy Corp. -5% หลังจากทำจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์, Nvidia และ Broadcom -1%
- ฟิวเจอร์สคาเคาลดกว่า 3% แม้อุปทาน ICE ต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม, น้ำหนักอยู่ที่ฤดูกาล 2025/26, ฟิวเจอร์สข้าวสาลี ข้าวโพด และถั่วเหลืองปรับขึ้น >1%
- Scott Bessent และ Trump สนับสนุนการลดดอกเบี้ยครั้งใหญ่ของ Fed, การเจรจาสหรัฐ-จีนคืบหน้าในมาดริด, Trump มีบริษัทพร้อมซื้อ TikTok
- รอบเจรจาครั้งต่อไปจะมีที่แฟรงก์เฟิร์ต, และอาจมีการพบกันระหว่าง Trump กับ Zelensky ในนิวยอร์กสัปดาห์หน้า
หน้านี้มีการใช้คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณและเว็บไซต์ส่วนใหญ่ ใช้เพื่อช่วยปรับประสบการณ์การใช้งานเว็บของคุณให้เป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถจัดการคุกกี้ได้โดยคลิก "การตั้งค่า" หากคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา ให้คลิก "ยอมรับทั้งหมด"