EURUSD กลับขึ้นเหนือ 1.18 หลังตัวเลขการผลิตเยอรมนีออกมาดีเยี่ยม 🇩🇪 📈

ข่าวเศรษฐกิจเยอรมนี – การผลิต
-
คำสั่งผลิตของเยอรมนี (Dec 2025): เพิ่มขึ้น 7.8% ต่อเดือน (คาด -1.8%, ก่อนหน้า 5.7% ปรับเพิ่มจาก 5.6%)
-
การเติบโตมาจาก:
-
สินค้าโลหะขึ้นรูป +30.2%
-
เครื่องจักร +11.5%
-
-
ความต้องการในประเทศ +10.7% สูงกว่าคำสั่งจากต่างประเทศ แสดงถึง การฟื้นตัวภายในประเทศที่แข็งแกร่งใน Q4
จุดที่ต้องระวัง:
-
ภาค ยานยนต์ ลดลง 6.3%
-
รายได้จริงจากการผลิตลดลง 1.4% แสดงว่าคำสั่งซื้อยังไม่สะท้อนสู่ยอดขายปัจจุบัน
ผลกระทบต่อค่าเงิน:
-
EURUSD ขึ้นประมาณ +0.1% หลังข้อมูลออก กลับขึ้นเหนือระดับจิตวิทยา 1.18
Source: xStation5
