15:33 · 5 กุมภาพันธ์ 2026

EURUSD กลับขึ้นเหนือ 1.18 หลังตัวเลขการผลิตเยอรมนีออกมาดีเยี่ยม 🇩🇪 📈

ข่าวเศรษฐกิจเยอรมนี – การผลิต

  • คำสั่งผลิตของเยอรมนี (Dec 2025): เพิ่มขึ้น 7.8% ต่อเดือน (คาด -1.8%, ก่อนหน้า 5.7% ปรับเพิ่มจาก 5.6%)

  • การเติบโตมาจาก:

    • สินค้าโลหะขึ้นรูป +30.2%

    • เครื่องจักร +11.5%

  • ความต้องการในประเทศ +10.7% สูงกว่าคำสั่งจากต่างประเทศ แสดงถึง การฟื้นตัวภายในประเทศที่แข็งแกร่งใน Q4

จุดที่ต้องระวัง:

  • ภาค ยานยนต์ ลดลง 6.3%

  • รายได้จริงจากการผลิตลดลง 1.4% แสดงว่าคำสั่งซื้อยังไม่สะท้อนสู่ยอดขายปัจจุบัน

ผลกระทบต่อค่าเงิน:

  • EURUSD ขึ้นประมาณ +0.1% หลังข้อมูลออก กลับขึ้นเหนือระดับจิตวิทยา 1.18

Source: xStation5

6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:06

