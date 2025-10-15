ข่าวเด่นวันนี้: พาวเวลล์ดึงตลาดฟื้นตัว! EURUSD ปรับตัวสูงขึ้น

-
สุนทรพจน์ของพาวเวลล์ ช่วยรักษากำไรตลาด แต่ดอลลาร์อ่อนค่าลง
หุ้นธนาคาร ปรับตัวลดลง แม้รายงานผลประกอบการออกมาดี
สินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มพลังงานและอุตสาหกรรม ลดลง
ECB ยังคงนโยบายเดิม → ยูโรแข็งค่าขึ้น
โลหะหายาก ปรับตัวสูงต่อเนื่อง ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้า
สหรัฐอเมริกา:
ดัชนีหลักเริ่มต้นวันด้วยความอ่อนแรง แม้ธนาคารรายใหญ่จะรายงานผลประกอบการดีเกินคาด
เมื่อเปิดตลาด ดัชนีหลักร่วงกว่า 1% แต่สถานการณ์กลับตัวหลังสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ โดยสิ้นวัน ดัชนีส่วนใหญ่กลับมาเป็นบวก
Russell 2000 ขึ้นมากที่สุด 1.3%
Nasdaq แกว่งใกล้ระดับเปิดตลาด
S&P 500 และ Dow Jones ขึ้นประมาณ 0.5%
ธนาคารสหรัฐ:
JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo และ Citigroup ทำรายได้และกำไรสุทธิเกินคาด
หุ้นธนาคารส่วนใหญ่ปิดลดลง ยกเว้น Wells Fargo ที่ปรับตัวขึ้น
นักลงทุนดูเหมือนมองว่าธนาคารพาณิชย์มีสภาพดีกว่าธนาคารลงทุน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงแอบแฝงในธนาคารลงทุน
เทคโนโลยีและค้าปลีก:
Salesforce และ Walmart ประกาศความร่วมมือกับ OpenAI
Walmart ปรับตัวขึ้น 4%
Salesforce ลดลงกว่า 1%
ยุโรป:
ตลาดยุโรปปิดลบเล็กน้อยในวันอังคาร ก่อนสุนทรพจน์ของพาวเวลล์
การคลายความตึงเครียดทางการเมืองบางส่วนในฝรั่งเศส และผลประกอบการ Ericsson ที่ดีเกินคาด ไม่เพียงพอที่จะปรับปรุงความเชื่อมั่น
หลังสุนทรพจน์ Fed ฟิวเจอร์สตลาดปรับตัวดีขึ้น
FRA40 (ฝรั่งเศส) +1.4%
SPA35 (สเปน) +0.7%
DE40 (เยอรมนี) และ W20 (วอร์ซอว์) ยังคงอ่อนแรง
WIG20 (วอร์ซอว์) ปิด -1% โดยแรงกดดันหลักมาจากบริษัทเหมืองแร่
สินค้าโภคภัณฑ์:
พลังงาน: น้ำมันลดลงกว่า 1%, ก๊าซธรรมชาติลด ~2% จากอากาศเย็นและปริมาณสำรองสูง
สินค้าเกษตร:
โกโก้ +1%
น้ำตาล +2%
กาแฟ +4% จากรายงานผลผลิตต่ำในอเมริกาใต้
โลหะอุตสาหกรรม: นักลงทุนทำกำไร Copper -1.5%, Zinc -2%
โลหะหายาก: ขึ้นต่อเนื่อง US Rare Earth และ MP Materials +3%
คริปโต:
ตลาดยังติดลบ Bitcoin และ Ethereum ร่วงกว่า 2%, เหรียญเล็กตก 4–5%
หุ้นบริษัทเกี่ยวกับคริปโตได้รับผลกระทบจากเงินทุนไหลออก
นโยบายธนาคารกลาง:
ECB: ประธาน ECB ชี้เสถียรภาพตลาดหนี้ปลอดภัย, disinflation ใกล้สิ้นสุด, ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง → ยูโรแข็งค่าขึ้น
BoE: ผู้ว่าธนาคารอังกฤษเตือนความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงิน, ความเสี่ยงจาก AI, การโจมตีไซเบอร์, และแรงกดดันแรงงาน → ปอนด์อ่อนค่าลงเล็กน้อย
สรุปภาพรวม: ตลาดผันผวนต่อข่าวเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในสหรัฐและยุโรป สินค้าโภคภัณฑ์บางกลุ่มปรับตัวขึ้นจากปัจจัยอุปทาน ส่วนคริปโตและธนาคารบางแห่งยังคงเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนในตลาด
