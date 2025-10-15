อ่านเพิ่มเติม
09:10 · 15 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้: พาวเวลล์ดึงตลาดฟื้นตัว! EURUSD ปรับตัวสูงขึ้น

ประเด็นหลัก

  • สุนทรพจน์ของพาวเวลล์ ช่วยรักษากำไรตลาด แต่ดอลลาร์อ่อนค่าลง

  • หุ้นธนาคาร ปรับตัวลดลง แม้รายงานผลประกอบการออกมาดี

  • สินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มพลังงานและอุตสาหกรรม ลดลง

  • ECB ยังคงนโยบายเดิม → ยูโรแข็งค่าขึ้น

  • โลหะหายาก ปรับตัวสูงต่อเนื่อง ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้า

สหรัฐอเมริกา:

  • ดัชนีหลักเริ่มต้นวันด้วยความอ่อนแรง แม้ธนาคารรายใหญ่จะรายงานผลประกอบการดีเกินคาด

  • เมื่อเปิดตลาด ดัชนีหลักร่วงกว่า 1% แต่สถานการณ์กลับตัวหลังสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ โดยสิ้นวัน ดัชนีส่วนใหญ่กลับมาเป็นบวก

  • Russell 2000 ขึ้นมากที่สุด 1.3%

  • Nasdaq แกว่งใกล้ระดับเปิดตลาด

  • S&P 500 และ Dow Jones ขึ้นประมาณ 0.5%

ธนาคารสหรัฐ:

  • JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo และ Citigroup ทำรายได้และกำไรสุทธิเกินคาด

  • หุ้นธนาคารส่วนใหญ่ปิดลดลง ยกเว้น Wells Fargo ที่ปรับตัวขึ้น

  • นักลงทุนดูเหมือนมองว่าธนาคารพาณิชย์มีสภาพดีกว่าธนาคารลงทุน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงแอบแฝงในธนาคารลงทุน

เทคโนโลยีและค้าปลีก:

  • Salesforce และ Walmart ประกาศความร่วมมือกับ OpenAI

  • Walmart ปรับตัวขึ้น 4%

  • Salesforce ลดลงกว่า 1%

ยุโรป:

  • ตลาดยุโรปปิดลบเล็กน้อยในวันอังคาร ก่อนสุนทรพจน์ของพาวเวลล์

  • การคลายความตึงเครียดทางการเมืองบางส่วนในฝรั่งเศส และผลประกอบการ Ericsson ที่ดีเกินคาด ไม่เพียงพอที่จะปรับปรุงความเชื่อมั่น

  • หลังสุนทรพจน์ Fed ฟิวเจอร์สตลาดปรับตัวดีขึ้น

    • FRA40 (ฝรั่งเศส) +1.4%

    • SPA35 (สเปน) +0.7%

    • DE40 (เยอรมนี) และ W20 (วอร์ซอว์) ยังคงอ่อนแรง

  • WIG20 (วอร์ซอว์) ปิด -1% โดยแรงกดดันหลักมาจากบริษัทเหมืองแร่

สินค้าโภคภัณฑ์:

  • พลังงาน: น้ำมันลดลงกว่า 1%, ก๊าซธรรมชาติลด ~2% จากอากาศเย็นและปริมาณสำรองสูง

  • สินค้าเกษตร:

    • โกโก้ +1%

    • น้ำตาล +2%

    • กาแฟ +4% จากรายงานผลผลิตต่ำในอเมริกาใต้

  • โลหะอุตสาหกรรม: นักลงทุนทำกำไร Copper -1.5%, Zinc -2%

  • โลหะหายาก: ขึ้นต่อเนื่อง US Rare Earth และ MP Materials +3%

คริปโต:

  • ตลาดยังติดลบ Bitcoin และ Ethereum ร่วงกว่า 2%, เหรียญเล็กตก 4–5%

  • หุ้นบริษัทเกี่ยวกับคริปโตได้รับผลกระทบจากเงินทุนไหลออก

นโยบายธนาคารกลาง:

  • ECB: ประธาน ECB ชี้เสถียรภาพตลาดหนี้ปลอดภัย, disinflation ใกล้สิ้นสุด, ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง → ยูโรแข็งค่าขึ้น

  • BoE: ผู้ว่าธนาคารอังกฤษเตือนความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงิน, ความเสี่ยงจาก AI, การโจมตีไซเบอร์, และแรงกดดันแรงงาน → ปอนด์อ่อนค่าลงเล็กน้อย

สรุปภาพรวม: ตลาดผันผวนต่อข่าวเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในสหรัฐและยุโรป สินค้าโภคภัณฑ์บางกลุ่มปรับตัวขึ้นจากปัจจัยอุปทาน ส่วนคริปโตและธนาคารบางแห่งยังคงเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนในตลาด

