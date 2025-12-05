Dollar General – ราคาหุ้นพุ่งสองหลักหลังประกาศผลประกอบการ
Dollar General หนึ่งในผู้ค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐฯ ได้เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ของปี 2025 แม้บรรยากาศตลาดแรงงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะไม่สดใส (หรืออาจเป็นผลดีต่อบริษัท) แต่เครือร้านค้ารายนี้กลับรายงานผลลัพธ์ที่ดีมาก ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สิ้นวันหุ้นเพิ่มขึ้นถึง 12%
รายได้ในไตรมาสนี้อยู่ที่ $10.60 พันล้าน ตามความคาดหมายของตลาด เมื่อเทียบปีต่อปี บริษัทยังคงเติบโตอย่างชัดเจน
จุดเด่นที่สุดคือ ความสามารถในการทำกำไร โดย EPS อยู่ที่ $1.28 สูงกว่าความคาดหมายของตลาดกว่า 30%
ยอดขายในร้านเดิม (LfL) เพิ่มขึ้น 4%
กำไรขั้นต้นปรับขึ้นเป็น 29.9% เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบปีต่อปี
กำไรสุทธิปรับขึ้น 43.8% เทียบปีต่อปี อยู่ที่ $282.7 ล้าน
ฝ่ายบริหารชี้ว่าได้ เปิดร้านใหม่ 196 แห่ง ปรับปรุงร้านเดิม 1,100 แห่ง และประกาศเงินปันผล $0.59
ฝ่ายบริหารยังระบุว่าในปีหน้า ตั้งเป้ารักษาอัตราการเติบโตและทำยอดขายสุทธิ 4.7–4.9% เพิ่มขึ้นจากระดับคาดการณ์เดิมที่ 4.3–4.8%
นักลงทุนของบริษัทที่ดูเรียบง่ายนี้ดูเหมือนจะ เกือบถึงจุดหลงใหล
บริษัทนำเสนอผลประกอบการที่ดีมาก และคาดการณ์ที่ดียิ่งกว่า แม้ว่าตลาดจะกังวลเกี่ยวกับสภาพผู้บริโภคอเมริกัน
ความกังวลเรื่องตลาดแรงงานและเศรษฐกิจหรือภาวะถดถอยที่กว้าง อาจกลับมาเป็น ปัจจัยบวกสำหรับบริษัทอย่าง Dollar General
ร้านนี้อยู่ใน เซ็กเมนต์งบประมาณ ในช่วงเศรษฐกิจอ่อนแอ ร้านลักษณะนี้ ไม่สูญเสียลูกค้าหรือรายได้ เพราะลูกค้าไม่มีเหตุผลที่จะลดการบริโภค แต่กลับ ได้ลูกค้าใหม่ ที่ในช่วงเวลาปกติอาจไปรับประทานอาหารนอกบ้านหรือซื้อสินค้าราคาแพงกว่าในร้านอื่น
DG.US (D1)
Source: xStation5
