08:25 · 8 มกราคม 2026

ข่าวเด่น: เงินเฟ้อยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย 🇪🇺 EURUSD ขยับขึ้น

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

10:00 AM BST, ยูโรโซน – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนธันวาคม:

CPI: ตัวเลขจริง 2.0% YoY; คาดการณ์ 2.0% YoY; ก่อนหน้า 2.1% YoY;

CPI: ตัวเลขจริง 0.2% MoM; ก่อนหน้า -0.3% MoM;

HICP ไม่รวมพลังงานและอาหาร: ตัวเลขจริง 2.3% YoY; คาดการณ์ 2.4% YoY; ก่อนหน้า 2.4% YoY;

HICP ไม่รวมพลังงานและอาหาร: ตัวเลขจริง 0.2% MoM; ก่อนหน้า -0.4% MoM;

Core CPI: ตัวเลขจริง 2.3% YoY; คาดการณ์ 2.4% YoY; ก่อนหน้า 2.4% YoY;

Core CPI: ตัวเลขจริง 0.3% MoM; ก่อนหน้า -0.5% MoM

เงินเฟ้อรายปีของยูโรโซนในเดือนธันวาคม 2025 ถูกประเมินไว้ที่ 2.0% ลดลงจาก 2.1% ในเดือนพฤศจิกายน โดยเมื่อแยกตามหมวดหมู่ ภาคบริการยังคงสูงที่สุดที่ 3.4% (จาก 3.5% ในเดือนพฤศจิกายน) ขณะที่หมวดอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2.6% (จาก 2.4%) สินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่พลังงานชะลอลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 0.4% (จาก 0.5%) และหมวดพลังงานปรับลดลงต่อเนื่องสู่ -1.9% (จาก -0.5%)

คู่เงิน EURUSD ค่อย ๆ ฟื้นตัวจากแรงขายในช่วงต้นการซื้อขายตลาดยุโรป อย่างไรก็ตาม คู่เงินยังคงเผชิญแรงกดดันฝั่งขายค่อนข้างมาก และในขณะนี้ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 30 ชั่วโมง (EMA30; สีม่วงอ่อน) รวมถึงระดับจิตวิทยาที่ 1.17000 ได้

 

Source: xStation

9 มกราคม 2026, 17:06

