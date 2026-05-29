⬆️ EURUSD รีบาวด์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนแอเกินคาด

- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง, เงินเฟ้อที่ออกมาตามคาด, รายงานการประชุมที่มีโทน “hawkish” จาก European Central Bank และสัญญาณการปฏิบัติตามข้อตกลงที่เพิ่มขึ้นของอิหร่าน เป็นปัจจัยร่วมที่กระตุ้นให้เกิดการรีบาวด์อย่างแรงของคู่เงิน EUR/USD
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในตลาดการเงินช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยอัตราแลกเปลี่ยนคู่เงินหลัก EUR/USD ปรับตัวรีบาวด์ขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากก่อนหน้านี้มีแรงขายกดดันจนราคาหลุดระดับ 1.16 ลงไปชั่วคราว ล่าสุดยูโรแข็งค่าขึ้นราว 0.1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เคลื่อนไหวบริเวณ 1.1630 การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดจากปัจจัยผสมระหว่างข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าคาด สัญญาณเชิง “hawkish” จาก European Central Bank และพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนตัว และแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลาย
ปัจจัยหลักที่กดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมาจากตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดที่สะท้อนการชะลอตัวของเศรษฐกิจ:
- GDP อ่อนกว่าคาด สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (BEA) ปรับลดประมาณการ GDP ไตรมาส 1 ปี 2026 ครั้งที่ 2 ลงมาอยู่ที่ 1.6% จากเดิม 2.0% ขณะที่ตลาดคาดว่าจะทรงตัวที่ 2.0% การปรับลดนี้สะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
- PCE เงินเฟ้อออกมาตามคาด ดัชนีราคา PCE ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่ Federal Reserve ให้ความสำคัญ เพิ่มขึ้น 3.8% YoY ในเดือนเมษายน (จาก 3.5% ในเดือนมีนาคม) ซึ่งสอดคล้องกับคาดการณ์ของตลาด
- Core PCE ทรงตัว Core PCE อยู่ที่ 3.3% YoY ตรงตามคาดการณ์เช่นกัน ขณะที่ในเชิงรายเดือนเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% ต่ำกว่าคาดที่ 0.3% สะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานเริ่มชะลอลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดไว้
การปรับลดตัวเลข GDP ไตรมาส 1 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเติบโตช้ากว่าที่คาดไว้ โดยข้อเท็จจริงที่ว่าความขัดแย้งกับอิหร่านเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม อาจบ่งชี้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจในไตรมาส 2 มีแนวโน้มได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยด้านนี้ด้วยเช่นกัน
แหล่งที่มา: Bloomberg, XTB
PCE เงินเฟ้อฟื้นตัวตามคาด ไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดขาขึ้น
ดัชนี PCE เงินเฟ้อสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น “สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้” ซึ่งตรงกันข้ามอย่างชัดเจนกับรายงาน CPI ก่อนหน้านี้ที่ออกมาสูงกว่าคาดและสร้างความกังวลให้ตลาดอย่างมาก
แหล่งที่มา: Bloomberg
สิ่งสำคัญคือ แม้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะพุ่งขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมา แต่ตัวเลขเงินเฟ้อไม่ได้เร่งตัวเกินคาด ซึ่งช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนลงได้บางส่วน
เมื่อรวมกับการชะลอตัวของ GDP อย่างชัดเจน ภาพรวมจึงส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ (Dollar Index) ปรับตัวลง เนื่องจากตลาดเริ่มลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วของ Federal Reserve
ECB โทน Hawkish กดดันเงินเฟ้อยุโรป
ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัว ข้อมูลจากฝั่งยุโรปกลับหนุนค่าเงินยูโรอย่างต่อเนื่อง
รายงานการประชุมเดือนเมษายนของ European Central Bank (ECB Minutes) ระบุชัดว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในยูโรโซนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- เจ้าหน้าที่ ECB เน้นย้ำว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้น
- มีแนวโน้มต้องคงดอกเบี้ยในระดับเข้มงวดนานกว่าที่ตลาดเคยคาด
จากภาพรวมนี้ ตลาดเริ่มให้น้ำหนักว่า ECB มีโอกาสสูงถึง 93% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน
ความแตกต่างของนโยบายการเงิน (Policy Divergence) ระหว่าง
- Fed ที่อาจผ่อนคลาย
- ECB ที่ยัง “hawkish”
เป็นแรงผลักสำคัญที่ทำให้ EUR/USD แข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจน
ภูมิรัฐศาสตร์: ความเสี่ยงตะวันออกกลางยังเป็นตัวแปรหลัก
ตลาดยังคงจับตาความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยราคาพลังงานปรับตัวขึ้นจากการปะทะรอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในบริเวณอ่าวเปอร์เซีย
- น้ำมัน WTI พุ่งขึ้นกว่า 3% ในช่วงเช้ายุโรป
- กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรหน่วยงานใหม่ของอิหร่าน
- ความกังวลเกี่ยวกับช่องแคบ Hormuz กลับมากดดันตลาดพลังงาน
อย่างไรก็ตาม Sentiment ตลาดดีขึ้นหลังมีรายงานจากสื่อ Al Hadath ของซาอุฯ ระบุว่า ปากีสถานอาจเสนอ “ข้อแลกเปลี่ยนทางการทูต” ให้สหรัฐฯ โดยให้ยูเรเนียมของอิหร่านถูกส่งไปยังจีนภายใต้การกำกับดูแลระหว่างประเทศ
แม้จะช่วยลดความตึงเครียดบางส่วน แต่ฝั่งสหรัฐฯ ยังมีท่าทีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดให้อิหร่านส่งยูเรเนียมไปยังจีนหรือรัสเซีย
ภาพทางเทคนิค EUR/USD
การผสมกันของ
- GDP สหรัฐฯ ที่อ่อนตัว
- ECB โทน Hawkish
- ความหวังทางการทูตในประเด็นนิวเคลียร์อิหร่าน
ช่วยหนุนให้ EUR/USD รีบาวด์แรง
ลักษณะกราฟปิดแท่งแบบมี “ไส้เทียนยาว” บริเวณ 1.16 บ่งชี้ว่าแนวรับยังทำงานได้ดี และอาจเปิดทางให้ราคาทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ Fibonacci 50% ต่อไป
