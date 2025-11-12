อ่านเพิ่มเติม
16:33 · 12 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: EURUSD ทรงตัว หลังอัตราเงินเฟ้อ CPI เยอรมนีออกมาตรงตามคาด 🇩🇪📌

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
ประเด็นหลัก
  • The final reading brought no surprises.

07:00 น. ตามเวลา BST — เยอรมนี รายงานข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคม:

  • CPI เยอรมนี (รายเดือน): ออกจริง 0.3% เท่ากับคาดการณ์ (ก่อนหน้า 0.2%)

  • CPI เยอรมนี (รายปี): ออกจริง 2.3% เท่ากับคาดการณ์ (ก่อนหน้า 2.4%)

  • HICP เยอรมนี (รายเดือน): ออกจริง 0.3% เท่ากับคาดการณ์ (ก่อนหน้า 0.2%)

  • HICP เยอรมนี (รายปี): ออกจริง 2.3% เท่ากับคาดการณ์ (ก่อนหน้า 2.4%)

ตัวเลขรอบสุดท้ายไม่สร้างความประหลาดใจใด ๆ โดยข้อมูลส่วนใหญ่สอดคล้องกับเป้าหมายเงินเฟ้อระยะกลางที่ 2% ของ ECB และสนับสนุนมุมมองให้คงนโยบายการเงินไว้ชั่วคราว
หลังการประกาศข้อมูล ค่าเงิน EURUSD ขยับขึ้นเล็กน้อยเหนือระดับ 1.158

 

Source: xStation5

14 พฤศจิกายน 2025, 16:34

ตลาดเด่น: OIL.WTI
14 พฤศจิกายน 2025, 16:33

ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปนออกมาตรงตามคาด 📌
14 พฤศจิกายน 2025, 14:51

ปฏิทินเศรษฐกิจ: GDP ยูโรโซน และถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC เพิ่มเติม 🎙️
14 พฤศจิกายน 2025, 14:50

สรุปข่าวเช้า

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก