ข่าวเด่น: EURUSD ทรงตัว หลังอัตราเงินเฟ้อ CPI เยอรมนีออกมาตรงตามคาด 🇩🇪📌

- The final reading brought no surprises.
07:00 น. ตามเวลา BST — เยอรมนี รายงานข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคม:
-
CPI เยอรมนี (รายเดือน): ออกจริง 0.3% เท่ากับคาดการณ์ (ก่อนหน้า 0.2%)
-
CPI เยอรมนี (รายปี): ออกจริง 2.3% เท่ากับคาดการณ์ (ก่อนหน้า 2.4%)
-
HICP เยอรมนี (รายเดือน): ออกจริง 0.3% เท่ากับคาดการณ์ (ก่อนหน้า 0.2%)
-
HICP เยอรมนี (รายปี): ออกจริง 2.3% เท่ากับคาดการณ์ (ก่อนหน้า 2.4%)
ตัวเลขรอบสุดท้ายไม่สร้างความประหลาดใจใด ๆ โดยข้อมูลส่วนใหญ่สอดคล้องกับเป้าหมายเงินเฟ้อระยะกลางที่ 2% ของ ECB และสนับสนุนมุมมองให้คงนโยบายการเงินไว้ชั่วคราว
หลังการประกาศข้อมูล ค่าเงิน EURUSD ขยับขึ้นเล็กน้อยเหนือระดับ 1.158
