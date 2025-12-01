อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเด่น: EURUSD ขยับขึ้นหลังตัวเลข CPI เยอรมนีประกาศ

EUR/USD
ฟอเร็ก
ผลเบื้องต้น CPI เยอรมนี เดือนพฤศจิกายน 2025

  • CPI (Y/Y): 2.3% (คาด 2.4%; ก่อนหน้า 2.3%)

  • CPI (M/M): -0.2% (คาด -0.2%; ก่อนหน้า 0.3%)

  • CPI แบบปรับตามมาตรฐานยุโรป – HICP (Y/Y): 2.6% (คาด 2.4%; ก่อนหน้า 4.3%)

  • HICP (M/M): -0.5% (คาด -0.5%; ก่อนหน้า 0.3%)

ผลสุดท้ายสำหรับเดือนพฤศจิกายนจะประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2025

การตีความเบื้องต้นจากข้อมูลของ Destatis

ข้อมูลชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาในหมวด พลังงานและอาหารลดลง
→ ส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อโดยรวมของเศรษฐกิจเยอรมนีผ่อนคลายลง

อย่างไรก็ตาม ตัวเลข HICP สะท้อนภาพที่ต่างออกไป:

  • แม้อัตราเงินเฟ้อสินค้าโภคภัณฑ์กำลังชะลอตัว

  • แต่ เงินเฟ้อภาคบริการและต้นทุนอื่น ๆ อาจยังคงยืดหยุ่นสูงกว่า ที่การลดลงของราคาอาหารและพลังงานบ่งชี้

กล่าวอีกนัยหนึ่ง HICP บ่งชี้ว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อฝังลึก (sticky inflation) ยังไม่หมดไป

HICP ต่างจาก CPI เยอรมนีอย่างไร?

HICP (Harmonised Index of Consumer Prices)

  • วัดการเปลี่ยนแปลงราคาของตะกร้าสินค้าและบริการมาตรฐานเดียวกันในทุกประเทศ EU

  • ใช้วิธีคำนวณที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ เปรียบเทียบข้ามประเทศได้อย่างถูกต้อง

ข้อแตกต่างสำคัญ:

รายการ German CPI HICP
ที่อยู่อาศัย (owner-occupied housing) ไม่รวม ไม่รวม
เกมเสี่ยงโชค (games of chance) รวม ไม่รวม
การปรับคุณภาพสินค้า ไม่เข้มเท่า HICP เข้มงวดกว่า เพื่อแยกการเปลี่ยนแปลงราคาแท้จริงออกจากคุณภาพ

ดังนั้น HICP จึงให้มุมมอง “เงินเฟ้อแท้จริง” ที่ผ่านการปรับคุณภาพอย่างละเอียดตามมาตรฐานของ EU

 

Source: Destatis

 

 

 

