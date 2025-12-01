ข่าวเด่น: EURUSD ขยับขึ้นหลังตัวเลข CPI เยอรมนีประกาศ

ผลเบื้องต้น CPI เยอรมนี เดือนพฤศจิกายน 2025
-
CPI (Y/Y): 2.3% (คาด 2.4%; ก่อนหน้า 2.3%)
-
CPI (M/M): -0.2% (คาด -0.2%; ก่อนหน้า 0.3%)
-
CPI แบบปรับตามมาตรฐานยุโรป – HICP (Y/Y): 2.6% (คาด 2.4%; ก่อนหน้า 4.3%)
-
HICP (M/M): -0.5% (คาด -0.5%; ก่อนหน้า 0.3%)
ผลสุดท้ายสำหรับเดือนพฤศจิกายนจะประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2025
การตีความเบื้องต้นจากข้อมูลของ Destatis
ข้อมูลชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาในหมวด พลังงานและอาหารลดลง
→ ส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อโดยรวมของเศรษฐกิจเยอรมนีผ่อนคลายลง
อย่างไรก็ตาม ตัวเลข HICP สะท้อนภาพที่ต่างออกไป:
-
แม้อัตราเงินเฟ้อสินค้าโภคภัณฑ์กำลังชะลอตัว
-
แต่ เงินเฟ้อภาคบริการและต้นทุนอื่น ๆ อาจยังคงยืดหยุ่นสูงกว่า ที่การลดลงของราคาอาหารและพลังงานบ่งชี้
กล่าวอีกนัยหนึ่ง HICP บ่งชี้ว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อฝังลึก (sticky inflation) ยังไม่หมดไป
HICP ต่างจาก CPI เยอรมนีอย่างไร?
HICP (Harmonised Index of Consumer Prices)
-
วัดการเปลี่ยนแปลงราคาของตะกร้าสินค้าและบริการมาตรฐานเดียวกันในทุกประเทศ EU
-
ใช้วิธีคำนวณที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ เปรียบเทียบข้ามประเทศได้อย่างถูกต้อง
ข้อแตกต่างสำคัญ:
|รายการ
|German CPI
|HICP
|ที่อยู่อาศัย (owner-occupied housing)
|ไม่รวม
|ไม่รวม
|เกมเสี่ยงโชค (games of chance)
|รวม
|ไม่รวม
|การปรับคุณภาพสินค้า
|ไม่เข้มเท่า HICP
|เข้มงวดกว่า เพื่อแยกการเปลี่ยนแปลงราคาแท้จริงออกจากคุณภาพ
ดังนั้น HICP จึงให้มุมมอง “เงินเฟ้อแท้จริง” ที่ผ่านการปรับคุณภาพอย่างละเอียดตามมาตรฐานของ EU
Source: Destatis
