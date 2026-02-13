⏬ EURUSD อ่อนตัวลงก่อนตัวเลข CPI สหรัฐฯ

ความคาดหมายตลาด: อุปสรรคเดือนมกราคม
นักลงทุนกำลังเตรียมรับมือกับตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมกราคม โดยคาดการณ์ทั่วไป (consensus) ว่า อัตราเงินเฟ้อ headline จะปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.5% เมื่อเทียบปีต่อปี จาก 2.7% ในเดือนธันวาคม
ในเชิงรายเดือน ราคาคาดว่าจะปรับตัวขึ้น 0.3% เท่ากับเดือนก่อนหน้า
Core CPI—ดัชนีที่ Fed นิยมใช้ ซึ่งตัดค่าอาหารและพลังงานที่มีความผันผวนออก—คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งอยู่ที่ 2.5% (ลดลงเล็กน้อยจาก 2.6%) โดยมีการปรับขึ้นรายเดือน 0.3%
อย่างไรก็ดี การคาดการณ์จากสถาบันต่างๆ แสดงถึงความแตกต่างที่กว้างขึ้น
นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs มองไปที่ตัวเลข headline ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอยู่ที่ 2.4% แต่เตือนว่าความกดดันจากภาษีศุลกากรในสินค้าเครื่องนุ่งห่ม, กิจกรรมสันทนาการ และอุปกรณ์ครัวเรือน อาจดันตัวเลขขึ้น
ในขณะเดียวกัน โมเดลเชิงปริมาณจากสถาบันเช่น XTech Macro ชี้ว่าการชะลอตัวอาจชัดเจนกว่าที่คาด โดย headline อยู่ที่ 2.3% และ core อยู่ที่ 2.4%
แม้ swap อัตราเงินเฟ้อปัจจุบันจะสะท้อนผลลัพธ์ใกล้เคียงกับ consensus 2.5–2.6% แต่ควรสังเกตว่า indicators เดียวกันนี้เคยประเมินต่ำกว่าความจริงในเดือนธันวาคม
หาก swap อัตราเงินเฟ้อทำหน้าที่เป็น leading indicator ตัวเลขในช่วง 2.2–2.3% ยังคงเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (tail risk)
Swap for the CPI indicates that the inflation may continue its downward move, even below current market consensus. Source: Bloomberg Finance LP
มุมมองเชิงโครงสร้าง: เงินเฟ้อบริการ “ฝังตัว”
นอกจากตัวเลข headline แล้ว เรื่องราวเศรษฐกิจมหภาคยังคงมุ่งไปที่ เงินเฟ้อ “supercore” — หมายถึงบริการที่ไม่รวมค่าอยู่อาศัย
ส่วนนี้สัมพันธ์โดยตรงกับตลาดแรงงานที่ตึงตัว และในอดีตพิสูจน์แล้วว่ายากต่อการถูกกดโดยแรงกดดันลดเงินเฟ้อ
เมื่อมองไปที่ปี 2026 ที่เหลือ การคาดการณ์ของสถาบันเกี่ยวกับการกลับไปสู่เป้าหมาย 2% มีความเห็นหลากหลาย:
Morningstar คาดเงินเฟ้อเฉลี่ยที่ 2.7% โดยอ้างถึง “tariff bump” ที่อาจเกิดขึ้น
Nomura มองว่า core PCE จะอยู่ราว 2.5% ภายในสิ้นปี
งานวิจัยทางวิชาการระบุ core rate พื้นฐานที่ 2.7% โดยเห็นว่าการลงต่ำกว่า 2% อย่างยั่งยืนนั้นเป็นไปได้ยากหากการเติบโตค่าแรงยังไม่เย็นลงอย่างชัดเจน
Goldman Sachs เป็นความเห็นที่ต่างออกไป มอง core PCE ที่ 2.1–2.2% ภายในปลายปี 2026
ข้อสรุปสำหรับผู้กำหนดนโยบาย
แม้ราคาพลังงานลดลงและความต้องการสินค้าชะลอตัวจะช่วยดึงตัวเลข headline ลง แต่เงินเฟ้อบริการโดยเฉพาะด้านสันทนาการยังคงยืนอยู่ ทำให้การลดเงินเฟ้อ “ช่วงท้าย” ยังคงยาก
สำหรับ Fed ตัวเลข headline 2.5% อาจดูดี แต่หากส่วนประกอบบริการยังไม่มั่นคง ก็ยังไม่สร้างความสบายใจ
ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของ Fed: ระหว่าง Powell และ Warsh
เงินเฟ้อยังคงเป็นตัวชี้ขาดสำหรับ Fed ที่กำลังรับมือกับตลาดแรงงานที่คลุมเครือ
แม้รายงาน Non-Farm Payrolls (NFP) ดูแข็งแกร่ง ตัวเลขละเอียดชี้ถึงความเปราะบางแฝง
ณ ขณะนี้ dot plot ของธันวาคมสัญญาณเพียงการลดดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปี
การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและผู้นำซับซ้อนต่อการตัดสินใจ
วาระของ Jay Powell สิ้นสุดในเดือนเมษายน
การสื่อสารของเขาในเดือนมกราคมยังคงแข็งกร้าวตามสไตล์
ตลาดฟิวเจอร์สและสถาบันการเงินใหญ่ ๆ ราคาไว้แล้วสำหรับการลดดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2026 — เป็นไปได้ภายใต้การนำของ Kevin Warsh หากเงินเฟ้อไม่เร่งตัวขึ้นอีก
เพื่อให้ Fed เปลี่ยนไปสู่การผ่อนคลายอย่างรุนแรงตามที่รัฐบาล Donald Trump ต้องการ เศรษฐกิจอาจต้องการตัวกระตุ้นที่ชัดเจน เช่น ราคาน้ำมันร่วงสู่ระดับ $50 หรือการสั่นคลอนของตลาดแรงงานจากความผันผวนของดอลลาร์หรือการแก้ไขลึกของ Wall Street
ตลาดค่าเงิน: ดอลลาร์ตั้งหลัก
EURUSD ปรับตัวลงใกล้ 1.1860 แยกตัวออกจากการปรับลดต่อเนื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ
ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ปัจจุบันสะท้อน sentiment “risk-off” หลังตลาดหุ้นสหรัฐร่วงแรงและคำพูดปกป้องการค้าของทำเนียบขาวเกี่ยวกับภาษี
เชิงเทคนิค:
คู่สกุลเงินยังมีความเสี่ยง หาก Wall Street ร่วงต่อ การปรับตัวลงสู่ 1.1800 เป็นไปได้
อย่างไรก็ดี ตัวเลข CPI แบบ “Goldilocks” ในช่วง 2.2–2.4% อาจกระตุ้นให้ฟื้นตัว เนื่องจากตลาดอาจเริ่มเดิมพันการลดดอกเบี้ย ไม่เพียงแต่ในเดือนเมษายน แต่บางทีอาจเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเลยก็ได้
IBM เดินสวนกระแส: เพิ่มจำนวนพนักงานระดับเริ่มต้นมากถึง 3 เท่า
ข่าวเด่นวันนี้ 16 ก.พ.
ภาพรวม CPI
🚨📉 ด่วน: ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์!