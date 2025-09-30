ข่าวเด่น: EURUSD หยุดร่วง หลังดัชนี Dallas Manufacturing ออกมาลดลงเกินคาด

ดัชนี Dallas Fed Manufacturing (15:30 BST, สหรัฐฯ)
-
ตัวเลขจริง: -8.7
-
คาดการณ์: -1
-
ก่อนหน้า: -1.8
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: NFP ยังไม่แน่นอนเพราะภาวะ Government Shutdown ตามปกติ รายงานสำคัญวันนี้ควรจะเป็น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม...13:14
ดัชนีหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดย JP225 ของญี่ปุ่น บวก +1.60%, AU200.cash ของออสเตรเลีย บวก +0.66%, และ SG20cash ของสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น...08:29
สหรัฐฯ: Government Shutdown วันที่สอง นักลงทุนระมัดระวัง ส่งผลให้ ดัชนีหุ้นปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง (+/-0.05%) ยกเว้น US100 +0.30% รัฐบาลทรัมป์ระงับงบ...
