ดัชนี SPA35 อ่อนตัว หลัง GDP สเปนออกมาต่ำกว่าคาด 🇪🇸 📉

- อัตราการเติบโตของ GDP สเปนชะลอตัวกว่าที่คาด
- ดัชนี SPA35 ปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วันทำการ
- อัตราการเติบโตของ GDP สเปนชะลอตัวกว่าที่คาด
- ดัชนี SPA35 ปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วันทำการ
สเปน (09:00 น. BST) เผยข้อมูล GDP:
-
GDP สเปน (ไตรมาส 3) เทียบปีต่อปี (YoY): ตัวเลขจริง 2.8%, คาดการณ์ 3.0%, ก่อนหน้า 3.1%
-
GDP สเปน (ไตรมาส 3) เทียบไตรมาสต่อไตรมาส (QoQ): ตัวเลขจริง 0.6%, คาดการณ์ 0.6%, ก่อนหน้า 0.8%
ที่มา: xStation5
“ผลฮาโลวีน” และ 5 ความกังวลที่หลอกหลอนตลาดการเงิน
หุ้น Chipotle ร่วงแรงหลังประกาศผลประกอบการ ปรับตัวลดลงแบบเลขสองหลัก 📉
Amazon ปรับตัวขึ้นเกือบ 10% หลังเผยผลประกอบการ 📈 ขณะที่ US100 พยายามฟื้นตัว
: ECB, FOMC และ MAG7 – สัญญาณผสมและความระมัดระวังความเสี่ยง