15:21 · 29 ตุลาคม 2025

ดัชนี SPA35 อ่อนตัว หลัง GDP สเปนออกมาต่ำกว่าคาด 🇪🇸 📉

ประเด็นหลัก
SPA35
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก
  • อัตราการเติบโตของ GDP สเปนชะลอตัวกว่าที่คาด
  • ดัชนี SPA35 ปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วันทำการ

สเปน (09:00 น. BST) เผยข้อมูล GDP:

  • GDP สเปน (ไตรมาส 3) เทียบปีต่อปี (YoY): ตัวเลขจริง 2.8%, คาดการณ์ 3.0%, ก่อนหน้า 3.1%

  • GDP สเปน (ไตรมาส 3) เทียบไตรมาสต่อไตรมาส (QoQ): ตัวเลขจริง 0.6%, คาดการณ์ 0.6%, ก่อนหน้า 0.8%

 

 

ที่มา: xStation5

