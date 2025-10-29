ปฏิทินเศรษฐกิจ: เฟด, ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และ 7 บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี (Mag 7) เตรียมแย่งความสนใจจากนักลงทุน (29.10.2025)

- คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในวันนี้
- ตลาดจะจับตาสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมในปี 2025
- นอกจากนี้ ยังมีการประกาศผลประกอบการสำคัญจาก Alphabet, Microsoft และ Meta
การซื้อขายในวันพุธนี้อาจเป็นจุดที่ความผันผวนของตลาดถึงจุดสูงสุดในสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนต้องจับตาทั้งผลประกอบการของบิ๊กเทคและการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
ขณะนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ แสดงถึงบรรยากาศเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังสูงต่อผลประกอบการของสองยักษ์ใหญ่ด้านคลาวด์อย่าง Alphabet และ Microsoft
ตลาดสว็อปได้สะท้อนความเป็นไปได้เกือบแน่นอนของการลดดอกเบี้ยในวันนี้มาหลายสัปดาห์แล้ว ดังนั้นประเด็นสำคัญในงานแถลงข่าวของ เจอโรม พาวเวลล์ คือจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปี 2025 หรือไม่
ข้อมูลเงินเฟ้อในช่วงหลังได้หนุนให้คาดการณ์ว่าการผ่อนคลายนโยบายจะดำเนินต่อไป ซึ่งทำให้การประชุมครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญไปสู่ท่าที “ผ่อนคลายมากขึ้น” (dovish) ของเฟด
นอกจากเฟดแล้ว ตลาดยังรอการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยจาก ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ซึ่งกำลังเผชิญแรงกดดันจากตลาดแรงงานที่ชะลอตัว
บริษัทที่มีกำหนดรายงานผลประกอบการวันนี้ ได้แก่
Alphabet, Microsoft, Meta, Caterpillar, Boeing, Starbucks และ UBS
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
09:00 (สเปน) – ข้อมูล GDP ไตรมาส 3
-
GDP (YoY): จริง 2.8% | คาดการณ์ 3.0% | ก่อนหน้า 3.1%
-
GDP (QoQ): จริง 0.6% | คาดการณ์ 0.6% | ก่อนหน้า 0.8%
09:00 (สเปน) – ยอดค้าปลีกเดือนกันยายน
-
(YoY): จริง 4.2% | ก่อนหน้า 4.5%
11:30 (เยอรมนี) – การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Bund): ก่อนหน้า 2.720%
14:45 (แคนาดา) – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเดือนธันวาคม
-
คาดการณ์ 2.25% | ก่อนหน้า 2.50%
-
แถลงการณ์ BoC
-
รายงานนโยบายการเงิน BoC
15:00 (สหรัฐฯ) – ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยเดือนกันยายน
-
Pending Home Sales Index (MoM): คาดการณ์ 1.6% | ก่อนหน้า 4.0%
15:30 (สหรัฐฯ) – รายงาน EIA
-
สต็อกน้ำมันดิบ: คาดการณ์ -0.900M | ก่อนหน้า -0.961M
-
การกลั่นน้ำมัน: ก่อนหน้า 0.600M
-
การนำเข้าน้ำมันดิบ: ก่อนหน้า 0.656M
-
สต็อกน้ำมันที่ Cushing: ก่อนหน้า -0.770M
-
การผลิตน้ำมันกลั่น: ก่อนหน้า 0.040M
-
ความต้องการน้ำมันกลั่น (EIA): คาดการณ์ -1.800M | ก่อนหน้า -1.479M
-
การผลิตน้ำมันเบนซิน: ก่อนหน้า 0.235M
-
อัตราการใช้กำลังการกลั่น: ก่อนหน้า 2.9%
-
สต็อกน้ำมันเบนซิน: คาดการณ์ -1.900M | ก่อนหน้า -2.147M
15:30 (แคนาดา) – งานแถลงข่าว BoC
16:30 (สหรัฐฯ) – ข้อมูล GDP
-
Atlanta Fed GDPNow (Q3): คาดการณ์ 3.9% | ก่อนหน้า 3.9%
19:00 (สหรัฐฯ) – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเดือนธันวาคม
-
คาดการณ์ 4.00% | ก่อนหน้า 4.25%
-
แถลงการณ์ FOMC
19:30 (สหรัฐฯ) – งานแถลงข่าว FOMC
20:30 (ยูโรโซน) – คำปราศรัยของประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด
