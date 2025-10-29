สรุปข่าวรายวัน | 29.10.2025

- ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ขยับขึ้นต่อเนื่อง ก่อนการประชุมเฟดและการประกาศผลประกอบการของบิ๊กเทค
- ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่ามากสุดในกลุ่มสกุลเงิน G10 หลังเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด
- ราคาทองคำและโลหะเงินหยุดการร่วงลงต่อเนื่อง
- ดัชนีฟิวเจอร์สของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ก่อนการประกาศผลประกอบการของบิ๊กเทคสำคัญ (Microsoft, Alphabet, Meta) และการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งตลาดคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% US100 ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 (+0.35%) ขณะที่ US500 (+0.2%) และ US2000 (+0.1%) อยู่ในแดนบวก ส่วน US30 เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับเปิดเล็กน้อย คล้ายกับดัชนี EU50 ในยุโรป (-0.02% ถึง -0.08%)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ S. Bessent ระบุว่า “การเปิดโอกาสให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) สามารถดำเนินนโยบายได้อย่างยืดหยุ่น จะมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาความคาดหวังเงินเฟ้อของญี่ปุ่น” คำแถลงนี้สอดคล้องกับคำเรียกร้องของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Takaichi ที่ต้องการให้มีความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลและ BOJ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงนโยบายของรัฐบาลใหม่
- บรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกยังคงผสมผสาน ดัชนี AU200.cash ของออสเตรเลียปรับลดเกือบ 1% หลังตัวเลข CPI สูงกว่าคาด ขณะที่ในญี่ปุ่น (JP225: +1.3%) และเกาหลีใต้ (KOSPI: +1.7%) หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้รับแรงหนุนจากกระแส AI และผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ SK Hynix ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ DRAM รายใหญ่ของ Nvidia ซึ่งรายงานกำไรจากการดำเนินงาน 7.9 พันล้านดอลลาร์
- เงินเฟ้อของออสเตรเลียปรับตัวสูงกว่าคาดในไตรมาส 3 สะท้อนแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนจุดยืนเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) CPI เพิ่มขึ้น 1.3% QoQ (คาดการณ์: 1.1%, ก่อนหน้า: 0.7%) และ 3.2% YoY (คาดการณ์: 3%, ก่อนหน้า: 2.1%) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 หมวดที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดได้แก่ ที่อยู่อาศัย (+2.5%) สันทนาการและวัฒนธรรม (+1.9%) และการขนส่ง (+1.2%) โดยราคาค่าไฟฟ้าพุ่งขึ้น 9.0% จากการทบทวนอัตราค่าไฟประจำปีและการเลื่อนคืนเงินชดเชย
- ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงิน G10 ทั้งหมด หลังตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด (AUDUSD: +0.4%, EURAUD: -0.6%, AUDNZD: +0.2%) ขณะที่ ปอนด์สเตอร์ลิง อ่อนค่าที่สุด (GBPUSD: -0.2%, EURGBP: +0.1%) โดยลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สอง หลังสมาคมค้าปลีกอังกฤษ (BRC) รายงานว่าราคาสินค้าในร้านลดลง 0.3% ในเดือนกันยายน EURUSD อ่อนลง 0.2% สู่ระดับ 1.163
- ทองคำหยุดการร่วงลงต่อเนื่อง 4 วัน ฟื้นตัวขึ้น 1.1% สู่ระดับ 3,980 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินเพิ่มขึ้น 2% สู่ระดับ 47.84 ดอลลาร์ แพลทินัม (+1%) และพัลลาเดียม (+1.6%) ฟิวเจอร์สก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน
- ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ฟื้นตัว หลังจากร่วงลงสองวัน โดยเพิ่มขึ้น 0.2% และ 0.3% ตามลำดับ เช่นเดียวกับก๊าซธรรมชาติที่ดีดกลับ 0.6% หลังปรับลดลงติดต่อกันสามวัน
- ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน บิตคอยน์ทรงตัว ขณะที่อีเธอเรียมเพิ่มขึ้น 0.7% สู่ระดับ 4,030 ดอลลาร์ และโซลานา (+0.2%) กับริเพิล (+0.7%) ก็ปรับขึ้นเช่นกัน ส่วนเชนลิงค์ลดลงเล็กน้อย 0.1%
