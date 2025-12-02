ข่าวเด่น: EURUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย หลังรายงาน ISM สหรัฐฯ ออกมาชะลอตัว 🔎

สหรัฐฯ – ISM ภาคการผลิต เดือนพฤศจิกายน
03:00 PM GMT
-
ISM Manufacturing PMI: 48.2 (คาดการณ์ 49.0; ก่อนหน้า 48.7)
-
ISM Manufacturing Prices: 58.5 (คาดการณ์ 59.5; ก่อนหน้า 58.0)
-
ISM New Orders Index: 47.4 (ก่อนหน้า 49.4)
-
ISM Employment: 44.0 (ก่อนหน้า 46.0)
ภาคการผลิตสหรัฐฯ ยังคง หดตัวในเดือนพฤศจิกายน โดยดัชนี PMI ลดลงเหลือ 48.2 สะท้อนความต้องการสินค้าที่อ่อนตัว เนื่องจาก คำสั่งซื้อใหม่, คำสั่งค้างส่ง และการจ้างงานลดลง
แม้ว่าการผลิตโดยรวมกลับเข้าสู่โหมดขยายตัวและราคายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ เวลาส่งมอบจากผู้ผลิตเร็วขึ้นและสินค้าคงคลังยังอยู่ในระดับต่ำ บ่งชี้ถึงสภาพตลาดที่ผสมกัน
หลายอุตสาหกรรมรายงานการหดตัวต่อเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ ภาษีนำเข้า, ต้นทุน และความไม่เสถียรของห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่บางภาคส่วน เช่น อิเล็กทรอนิกส์, อาหาร และเครื่องจักร กลับสามารถเติบโตได้
