08:33 · 2 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่น: EURUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย หลังรายงาน ISM สหรัฐฯ ออกมาชะลอตัว 🔎

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

สหรัฐฯ – ISM ภาคการผลิต เดือนพฤศจิกายน
03:00 PM GMT

  • ISM Manufacturing PMI: 48.2 (คาดการณ์ 49.0; ก่อนหน้า 48.7)

  • ISM Manufacturing Prices: 58.5 (คาดการณ์ 59.5; ก่อนหน้า 58.0)

  • ISM New Orders Index: 47.4 (ก่อนหน้า 49.4)

  • ISM Employment: 44.0 (ก่อนหน้า 46.0)

ภาคการผลิตสหรัฐฯ ยังคง หดตัวในเดือนพฤศจิกายน โดยดัชนี PMI ลดลงเหลือ 48.2 สะท้อนความต้องการสินค้าที่อ่อนตัว เนื่องจาก คำสั่งซื้อใหม่, คำสั่งค้างส่ง และการจ้างงานลดลง

แม้ว่าการผลิตโดยรวมกลับเข้าสู่โหมดขยายตัวและราคายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ เวลาส่งมอบจากผู้ผลิตเร็วขึ้นและสินค้าคงคลังยังอยู่ในระดับต่ำ บ่งชี้ถึงสภาพตลาดที่ผสมกัน
หลายอุตสาหกรรมรายงานการหดตัวต่อเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ ภาษีนำเข้า, ต้นทุน และความไม่เสถียรของห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่บางภาคส่วน เช่น อิเล็กทรอนิกส์, อาหาร และเครื่องจักร กลับสามารถเติบโตได้

 

 

4 ธันวาคม 2025, 17:26

