EURUSD พุ่งหลังคำกล่าวของ Jerome Powell! 💶📈

-
Powell ชี้ว่าแรงงานยังคงตึงตัว → อาจสนับสนุนความต้องการเงินเดือนสูงขึ้น
-
ยังคงมีอยู่ชัดเจน → นักลงทุนต้องระวังผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาด
-
Powell เน้นว่า ทุกมาตรการมีความเสี่ยง → ตลาดต้องปรับตัวตามความไม่แน่นอนนี้
-
EURUSD – Market Summary After Powell’s Speech (H1)
-
Reaction: คู่สกุล EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้น หลัง Jerome Powell กล่าวสุนทรพจน์ → ดอลลาร์อ่อนค่าชั่วคราว
-
Key Messages:
-
ตลาดแรงงานตึงตัว แต่แนวโน้มธุรกิจเริ่มแย่ลง → Fed อาจปรับนโยบายไปในแนว “neutral” เพื่อลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจ
-
ไม่มีนโยบายใดที่ปราศจากความเสี่ยง → การตัดสินใจปรับดอกเบี้ยขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจใหม่
-
ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังมีอยู่ และภาษี/ค่าใช้จ่ายทางการค้ายังกดดันราคา → Fed ต้องบาลานซ์ระหว่างเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
-
-
สัญญาณเชิงเทคนิค (H1):
-
ราคาพุ่งเหนือ EMA50 และ EMA100 → แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้น
-
แนวต้านสำคัญรอบ 1.1180–1.1200
-
แนวรับใกล้ 1.1100–1.1120 หากเกิดแรงขายกลับ
-
สรุป: ตลาดตีความสุนทรพจน์เป็น เชิง Dovish → EUR/USD มีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องในระยะสั้น ขณะที่นักลงทุนจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจใหม่และท่าที Fed ในสัปดาห์นี้
Source: xStation5
