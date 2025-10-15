อ่านเพิ่มเติม
09:05 · 15 ตุลาคม 2025

EURUSD พุ่งหลังคำกล่าวของ Jerome Powell! 💶📈

  • Powell ชี้ว่าแรงงานยังคงตึงตัว → อาจสนับสนุนความต้องการเงินเดือนสูงขึ้น

  • ยังคงมีอยู่ชัดเจน → นักลงทุนต้องระวังผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาด

  • Powell เน้นว่า ทุกมาตรการมีความเสี่ยง → ตลาดต้องปรับตัวตามความไม่แน่นอนนี้

EURUSD – Market Summary After Powell’s Speech (H1)

  • Reaction: คู่สกุล EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้น หลัง Jerome Powell กล่าวสุนทรพจน์ → ดอลลาร์อ่อนค่าชั่วคราว

  • Key Messages:

    • ตลาดแรงงานตึงตัว แต่แนวโน้มธุรกิจเริ่มแย่ลง → Fed อาจปรับนโยบายไปในแนว “neutral” เพื่อลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจ

    • ไม่มีนโยบายใดที่ปราศจากความเสี่ยง → การตัดสินใจปรับดอกเบี้ยขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจใหม่

    • ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังมีอยู่ และภาษี/ค่าใช้จ่ายทางการค้ายังกดดันราคา → Fed ต้องบาลานซ์ระหว่างเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

  • สัญญาณเชิงเทคนิค (H1):

    • ราคาพุ่งเหนือ EMA50 และ EMA100 → แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้น

    • แนวต้านสำคัญรอบ 1.1180–1.1200

    • แนวรับใกล้ 1.1100–1.1120 หากเกิดแรงขายกลับ

สรุป: ตลาดตีความสุนทรพจน์เป็น เชิง Dovish → EUR/USD มีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องในระยะสั้น ขณะที่นักลงทุนจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจใหม่และท่าที Fed ในสัปดาห์นี้

 

Source: xStation5

