ข่าวเด่น: EURUSD พุ่งแรงหลังตัวเลข NFP ออกมาอ่อนกว่าคาด 💲

สรุปข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม (01:30 PM BST)
-
Nonfarm Payrolls: 22K (คาดการณ์ 75K, ก่อนหน้า 79K)
-
อัตราว่างงาน: 4.3% (คาดการณ์ 4.3%, ก่อนหน้า 4.2%)
-
ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมง (YoY): 3.7% (คาดการณ์ 3.7%, ก่อนหน้า 3.9%)
-
Private Nonfarm Payrolls: 38K (คาดการณ์ 75K, ก่อนหน้า 77K)
-
Government Payrolls: -16K (ก่อนหน้า 2K)
-
Manufacturing Payrolls: -12K (คาดการณ์ -5K, ก่อนหน้า -2K)
-
Participation Rate: 62.3% (ก่อนหน้า 62.2%)
การจ้างงานสหรัฐฯ พลาดเป้า ตัวเลขแก้ไขกดดันตลาด
ข้อมูลการจ้างงานเดือนสิงหาคมออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก ขณะเดียวกันยังมีการปรับแก้ตัวเลขของ 2 เดือนก่อนหน้า (มิถุนายน–กรกฎาคม) โดย:
-
เดือนมิถุนายนถูกปรับลดลงเหลือ -13k (จาก +14k)
-
เดือนกรกฎาคมถูกปรับเพิ่มเล็กน้อยเป็น +79k (จาก +73k)
รวมแล้วทำให้การจ้างงานช่วงเดือนมิถุนายน–กรกฎาคมต่ำกว่ารายงานเดิม 21k ตำแหน่ง
EURUSD พุ่งทะลุแนวต้านสำคัญ
EURUSD ปรับตัวขึ้นแรง หลุดออกจากกรอบสะสมที่กดไว้กว่า 1 เดือนบริเวณ 1.172
ตลาดกำลัง Priced in การลดดอกเบี้ยเต็มจำนวนในเดือนกันยายน และอาจมีการลดเพิ่มเติมอีกใน เดือนตุลาคมและธันวาคม
(ที่มา: xStation5)