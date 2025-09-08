อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: EURUSD พุ่งแรงหลังตัวเลข NFP ออกมาอ่อนกว่าคาด 💲

09:06 8 กันยายน 2025

สรุปข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม (01:30 PM BST)

  • Nonfarm Payrolls: 22K (คาดการณ์ 75K, ก่อนหน้า 79K)

  • อัตราว่างงาน: 4.3% (คาดการณ์ 4.3%, ก่อนหน้า 4.2%)

  • ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมง (YoY): 3.7% (คาดการณ์ 3.7%, ก่อนหน้า 3.9%)

  • Private Nonfarm Payrolls: 38K (คาดการณ์ 75K, ก่อนหน้า 77K)

  • Government Payrolls: -16K (ก่อนหน้า 2K)

  • Manufacturing Payrolls: -12K (คาดการณ์ -5K, ก่อนหน้า -2K)

  • Participation Rate: 62.3% (ก่อนหน้า 62.2%)

 

 

การจ้างงานสหรัฐฯ พลาดเป้า ตัวเลขแก้ไขกดดันตลาด

ข้อมูลการจ้างงานเดือนสิงหาคมออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก ขณะเดียวกันยังมีการปรับแก้ตัวเลขของ 2 เดือนก่อนหน้า (มิถุนายน–กรกฎาคม) โดย:

  • เดือนมิถุนายนถูกปรับลดลงเหลือ -13k (จาก +14k)

  • เดือนกรกฎาคมถูกปรับเพิ่มเล็กน้อยเป็น +79k (จาก +73k)

รวมแล้วทำให้การจ้างงานช่วงเดือนมิถุนายน–กรกฎาคมต่ำกว่ารายงานเดิม 21k ตำแหน่ง

EURUSD พุ่งทะลุแนวต้านสำคัญ

EURUSD ปรับตัวขึ้นแรง หลุดออกจากกรอบสะสมที่กดไว้กว่า 1 เดือนบริเวณ 1.172
ตลาดกำลัง Priced in การลดดอกเบี้ยเต็มจำนวนในเดือนกันยายน และอาจมีการลดเพิ่มเติมอีกใน เดือนตุลาคมและธันวาคม
(ที่มา: xStation5)

