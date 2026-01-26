ตลาดเด่นวันนี้: EURUSD ถูกกดดันหลังการเปิดเผยข้อมูล PMI! 📉

ขณะนี้คู่เงิน EUR/USD ซื้อขายอยู่บริเวณ 1.17337 โดยตลาดมีความผันผวนในระดับปานกลาง เพื่อตอบสนองต่อการประกาศข้อมูล PMI ของยูโรโซน รวมถึงแรงคาดการณ์ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งก่อนหน้านี้ถือเป็นจุดอ้างอิงสำคัญของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ค่าเงินได้อ่อนตัวลงจากจุดสูงสุดระยะสั้น เนื่องจากสัญญาณจากข้อมูล PMI ยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะหนุนโมเมนตัมขาขึ้นให้เดินหน้าต่อไป
Source: xStation5
อะไรเป็นปัจจัยกำหนดทิศทาง EUR/USD ในวันนี้?
ผล PMI เบื้องต้นของยูโรโซน
ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อ EUR/USD ในวันนี้คือข้อมูล PMI จากประเทศหลักในยุโรปและยูโรโซนโดยรวม
ในเยอรมนี ดัชนี PMI ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการออกมาดีกว่าคาดการณ์ ซึ่งในช่วงแรกช่วยหนุนค่าเงินยูโร
ขณะที่ฝรั่งเศส ภาคบริการออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด ส่งผลจำกัดบรรยากาศเชิงบวก
สำหรับภาพรวมของยูโรโซน ข้อมูล PMI ยืนยันการขยายตัวในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของภาคบริการชะลอลงเมื่อเทียบกับการรายงานครั้งก่อน
ผลลัพธ์ที่ออกมาแบบผสมผสานนี้ยังไม่สามารถส่งสัญญาณพื้นฐานที่ชัดเจนให้กับค่าเงินยูโร ส่งผลให้ EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ sideway ใกล้ระดับปัจจุบัน
บรรยากาศตลาดและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
อีกปัจจัยหนึ่งที่กระทบต่อคู่เงินนี้คือ sentiment ของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์โลกและประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แสดงความอ่อนแอในระดับหนึ่ง ส่วนหนึ่งมาจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโทนของการสื่อสารทางการเมือง ซึ่งจำกัดความแข็งแกร่งของดอลลาร์ในระยะสั้น
ปัจจัยเหล่านี้ช่วยหนุนให้ EUR/USD ฟื้นตัวจากระดับต่ำก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การขาดแรงหนุนทางเศรษฐกิจมหภาคที่ชัดเจน ทำให้การปรับขึ้นยังคงอยู่ในกรอบจำกัด
สรุปประเด็นสำคัญ (Key takeaways)
-
ข้อมูล PMI บ่งชี้ถึงการเติบโตในระดับปานกลางของเศรษฐกิจยูโรโซน
-
ตลาด EUR/USD ยังคงได้รับอิทธิพลจากสัญญาณทั้งบวกและลบ
-
คู่เงินอาจยังแกว่งตัวในกรอบเดิม หรือพยายามฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย หากข้อมูล PMI ของเยอรมนียังคงให้แรงสนับสนุนค่าเงินยูโรอย่างต่อเนื่อง
US500 ทำระดับสูงสุดก่อน Fed 🗽 BigTech จะยังหนุนต่อได้ไหม?
ทองคำพุ่งแรง 2% ทดสอบระดับ $5,300 ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ 📈
AUDUSD: RBA จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่?
📈 ดัชนี US100 ปรับขึ้น 0.8%