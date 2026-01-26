อ่านเพิ่มเติม
08:20 · 26 มกราคม 2026

ตลาดเด่นวันนี้: EURUSD ถูกกดดันหลังการเปิดเผยข้อมูล PMI! 📉

-
-
ขณะนี้คู่เงิน EUR/USD ซื้อขายอยู่บริเวณ 1.17337 โดยตลาดมีความผันผวนในระดับปานกลาง เพื่อตอบสนองต่อการประกาศข้อมูล PMI ของยูโรโซน รวมถึงแรงคาดการณ์ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งก่อนหน้านี้ถือเป็นจุดอ้างอิงสำคัญของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ค่าเงินได้อ่อนตัวลงจากจุดสูงสุดระยะสั้น เนื่องจากสัญญาณจากข้อมูล PMI ยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะหนุนโมเมนตัมขาขึ้นให้เดินหน้าต่อไป

 

อะไรเป็นปัจจัยกำหนดทิศทาง EUR/USD ในวันนี้?

ผล PMI เบื้องต้นของยูโรโซน

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อ EUR/USD ในวันนี้คือข้อมูล PMI จากประเทศหลักในยุโรปและยูโรโซนโดยรวม
ในเยอรมนี ดัชนี PMI ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการออกมาดีกว่าคาดการณ์ ซึ่งในช่วงแรกช่วยหนุนค่าเงินยูโร
ขณะที่ฝรั่งเศส ภาคบริการออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด ส่งผลจำกัดบรรยากาศเชิงบวก
สำหรับภาพรวมของยูโรโซน ข้อมูล PMI ยืนยันการขยายตัวในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของภาคบริการชะลอลงเมื่อเทียบกับการรายงานครั้งก่อน
ผลลัพธ์ที่ออกมาแบบผสมผสานนี้ยังไม่สามารถส่งสัญญาณพื้นฐานที่ชัดเจนให้กับค่าเงินยูโร ส่งผลให้ EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ sideway ใกล้ระดับปัจจุบัน

บรรยากาศตลาดและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

อีกปัจจัยหนึ่งที่กระทบต่อคู่เงินนี้คือ sentiment ของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์โลกและประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แสดงความอ่อนแอในระดับหนึ่ง ส่วนหนึ่งมาจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโทนของการสื่อสารทางการเมือง ซึ่งจำกัดความแข็งแกร่งของดอลลาร์ในระยะสั้น
ปัจจัยเหล่านี้ช่วยหนุนให้ EUR/USD ฟื้นตัวจากระดับต่ำก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การขาดแรงหนุนทางเศรษฐกิจมหภาคที่ชัดเจน ทำให้การปรับขึ้นยังคงอยู่ในกรอบจำกัด

สรุปประเด็นสำคัญ (Key takeaways)

  • ข้อมูล PMI บ่งชี้ถึงการเติบโตในระดับปานกลางของเศรษฐกิจยูโรโซน

  • ตลาด EUR/USD ยังคงได้รับอิทธิพลจากสัญญาณทั้งบวกและลบ

  • คู่เงินอาจยังแกว่งตัวในกรอบเดิม หรือพยายามฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย หากข้อมูล PMI ของเยอรมนียังคงให้แรงสนับสนุนค่าเงินยูโรอย่างต่อเนื่อง

 

