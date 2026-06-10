BREAKING: ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ไม่มีความผิดคาด คงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม 🚨

BREAKING: BoC คงดอกเบี้ย 2.25% ตามคาด พร้อมส่งสัญญาณ “รอประเมินความเสี่ยงสองด้าน” 🚨
ธนาคารกลางแคนาดา (Bank of Canada – BoC) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Overnight Rate) ไว้ที่ 2.25% ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด โดยภาพรวมถ้อยแถลงสะท้อนความระมัดระวังอย่างชัดเจน ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแรง
เศรษฐกิจอยู่ในภาวะ “ทางตันเชิงนโยบาย”
BoC ยอมรับว่าขณะนี้เศรษฐกิจกำลังเผชิญภาวะคลาสสิกแบบ stagflation dilemma คือการเติบโตที่อ่อนแอควบคู่กับแรงกดดันด้านราคา
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังซบเซา
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ตลาดแรงงานแทบไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปี 2026
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เศรษฐกิจยังคาดว่าจะอยู่ในภาวะ “อุปทานส่วนเกิน” แม้ GDP จะฟื้นตัวใน Q2
เงินเฟ้อ: ปัจจัยหลักยังมาจากพลังงาน
BoC มองว่าแรงกดดันเงินเฟ้อรอบนี้ยัง “ไม่กระจายตัว” ไปทั่วเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่ยังมาจากราคาพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในอิหร่าน
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เงินเฟ้อคาดว่าจะทรงตัวใกล้ 3% ในระยะสั้น
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ก่อนค่อย ๆ ชะลอตัวลงในระยะถัดไป
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ราคาน้ำมันสูงกว่าประมาณการเดิมราว 10 ดอลลาร์/บาร์เรล (เทียบกับคาดการณ์เดือนเมษายน)
ประเด็นสำคัญคือ ธนาคารยัง “มองผ่าน” แรงกระแทกระยะสั้นจากพลังงาน และยังไม่เห็นสัญญาณการส่งผ่านไปยังหมวดอื่นอย่างชัดเจน
Forward Guidance: เปิดทางเลือกทั้งขึ้นและลงดอกเบี้ย
BoC ส่งสัญญาณความยืดหยุ่นสูง โดยยังไม่ผูกมัดทิศทางนโยบายล่วงหน้า:
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📉 มีโอกาสลดดอกเบี้ย หากสหรัฐฯ ใช้มาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มเติม
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📈 อาจขึ้นดอกเบี้ย (รวมถึงแบบต่อเนื่อง) หากเงินเฟ้อยังเร่งตัวและขยายวงกว้าง
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⏸️ ปัจจุบันเลือก “คงดอกเบี้ย” เพื่อรักษาสมดุลความเสี่ยงสองด้าน
สิ่งที่ต้องจับตาต่อไป
ผู้ว่าการ Tiff Macklem ระบุว่า BoC จะโฟกัสไปที่:
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การประเมินว่าเงินเฟ้อจะเริ่ม “ลาม” จากพลังงานไปยังหมวดอื่นหรือไม่
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ความผันผวนของข้อมูลตลาดแรงงานรายเดือน ซึ่งอาจไม่สะท้อนภาพจริง
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แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในภาพรวม มากกว่าตัวเลขรายเดือนเพียงอย่างเดียว
สรุป
BoC อยู่ในโหมด “wait-and-see” เต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจอ่อนแอ แต่เงินเฟ้อยังไม่ยอมลงอย่างชัดเจน
ผลลัพธ์คือ นโยบายการเงินยังเปิดได้ทั้งสองทาง — แต่ยังไม่พร้อมขยับในตอนนี้
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