  
22:36 · 10 มิถุนายน 2026

BREAKING: ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ไม่มีความผิดคาด คงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม 🚨

BREAKING: BoC คงดอกเบี้ย 2.25% ตามคาด พร้อมส่งสัญญาณ “รอประเมินความเสี่ยงสองด้าน” 🚨

ธนาคารกลางแคนาดา (Bank of Canada – BoC) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Overnight Rate) ไว้ที่ 2.25% ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด โดยภาพรวมถ้อยแถลงสะท้อนความระมัดระวังอย่างชัดเจน ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแรง

 เศรษฐกิจอยู่ในภาวะ “ทางตันเชิงนโยบาย”

BoC ยอมรับว่าขณะนี้เศรษฐกิจกำลังเผชิญภาวะคลาสสิกแบบ stagflation dilemma คือการเติบโตที่อ่อนแอควบคู่กับแรงกดดันด้านราคา

  • กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังซบเซา

  • ตลาดแรงงานแทบไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปี 2026

  • เศรษฐกิจยังคาดว่าจะอยู่ในภาวะ “อุปทานส่วนเกิน” แม้ GDP จะฟื้นตัวใน Q2

 เงินเฟ้อ: ปัจจัยหลักยังมาจากพลังงาน

BoC มองว่าแรงกดดันเงินเฟ้อรอบนี้ยัง “ไม่กระจายตัว” ไปทั่วเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่ยังมาจากราคาพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในอิหร่าน

  • เงินเฟ้อคาดว่าจะทรงตัวใกล้ 3% ในระยะสั้น

  • ก่อนค่อย ๆ ชะลอตัวลงในระยะถัดไป

  • ราคาน้ำมันสูงกว่าประมาณการเดิมราว 10 ดอลลาร์/บาร์เรล (เทียบกับคาดการณ์เดือนเมษายน)

ประเด็นสำคัญคือ ธนาคารยัง “มองผ่าน” แรงกระแทกระยะสั้นจากพลังงาน และยังไม่เห็นสัญญาณการส่งผ่านไปยังหมวดอื่นอย่างชัดเจน

 Forward Guidance: เปิดทางเลือกทั้งขึ้นและลงดอกเบี้ย

BoC ส่งสัญญาณความยืดหยุ่นสูง โดยยังไม่ผูกมัดทิศทางนโยบายล่วงหน้า:

  • 📉 มีโอกาสลดดอกเบี้ย หากสหรัฐฯ ใช้มาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มเติม

  • 📈 อาจขึ้นดอกเบี้ย (รวมถึงแบบต่อเนื่อง) หากเงินเฟ้อยังเร่งตัวและขยายวงกว้าง

  • ⏸️ ปัจจุบันเลือก “คงดอกเบี้ย” เพื่อรักษาสมดุลความเสี่ยงสองด้าน

 สิ่งที่ต้องจับตาต่อไป

ผู้ว่าการ Tiff Macklem ระบุว่า BoC จะโฟกัสไปที่:

  • การประเมินว่าเงินเฟ้อจะเริ่ม “ลาม” จากพลังงานไปยังหมวดอื่นหรือไม่

  • ความผันผวนของข้อมูลตลาดแรงงานรายเดือน ซึ่งอาจไม่สะท้อนภาพจริง

  • แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในภาพรวม มากกว่าตัวเลขรายเดือนเพียงอย่างเดียว

 สรุป

BoC อยู่ในโหมด “wait-and-see” เต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจอ่อนแอ แต่เงินเฟ้อยังไม่ยอมลงอย่างชัดเจน

ผลลัพธ์คือ นโยบายการเงินยังเปิดได้ทั้งสองทาง — แต่ยังไม่พร้อมขยับในตอนนี้

 

10 มิถุนายน 2026, 22:44

การผลิตน้ำมันดิบลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 20 ปี 🛢️📉 ตลาดชะงักตัวหลังรายงาน EIA 📌
10 มิถุนายน 2026, 22:41

ความขัดแย้งในอิหร่านไม่จำเป็นต้องยุติลง
10 มิถุนายน 2026, 22:35

Bitcoin ดูเหมือนจะ “ราคาถูก” ลงแล้ว แต่จุดต่ำสุดมาถึงแล้วหรือยัง? ตลาดคริปโตกำลังรอปัจจัยกระตุ้น (Catalyst) ใหม่
10 มิถุนายน 2026, 22:32

BREAKING: ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ ออกมาตามคาดการณ์ ขณะที่ CPI รายเดือนปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ฟอเร็ก รายงานเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก