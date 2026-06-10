📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ ท่ามกลางความตึงเครียดที่ยกระดับในช่องแคบฮอร์มุซ ⚔️

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตา CPI สหรัฐฯ ท่ามกลางความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ ⚔️
ตลาดการเงินทั่วโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น หลังอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์ Apache ของกองทัพสหรัฐฯ ตกในช่องแคบฮอร์มุซ
เพื่อตอบโต้ CENTCOM ได้เปิดฉากโจมตีระบบเรดาร์และระบบป้องกันทางอากาศของอิหร่านบนเกาะ Qeshm และในเมือง Sirik ขณะที่เตหะรานตอบโต้ทันที โดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลใส่ฐานทัพ Al-Azraq ของสหรัฐฯ ในจอร์แดน ซึ่งบางส่วนถูกสกัดโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของจอร์แดน
ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เหตุการณ์ล่าสุดได้ลบความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงทางการทูตระยะสั้นไปเกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์จะตึงเครียดขึ้น ราคาน้ำมันกลับปรับตัวลงประมาณ 0.60%–0.80% โดยน้ำมันดิบยังซื้อขายบริเวณ 88–91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
นอกเหนือจากประเด็นด้านสงคราม นักลงทุนใน Wall Street และตลาดพันธบัตรกำลังจับตารายงานเงินเฟ้อ CPI เดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ ในวันนี้ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อทิศทางนโยบายครั้งต่อไปของ Fed
🌏 ประเด็นสำคัญจากตลาดเอเชีย
🇯🇵 ญี่ปุ่น: PPI ออกมาร้อนแรงกว่าคาด
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพฤษภาคมของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 6.3% YoY สูงกว่าคาดการณ์ที่ 5.6% ส่งผลให้ตลาดกลับมาเก็งว่า BOJ อาจพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายน
🇨🇳 จีน: เงินเฟ้อยังคงทรงตัว
CPI เดือนพฤษภาคมของจีนอยู่ที่ 1.2% YoY ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ 1.3% ขณะที่ PPI อยู่ที่ 3.9% YoY ตรงตามคาด
🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
10:00 – อิตาลี
📌 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (m/m)
คาดการณ์: 0.0% | ครั้งก่อน: 0.7%
14:30 – สหรัฐฯ
📌 Core CPI (m/m)
คาดการณ์: 0.3% | ครั้งก่อน: 0.4%
📌 Core CPI (y/y)
คาดการณ์: 2.9% | ครั้งก่อน: 2.8%
📌 CPI Inflation (y/y)
คาดการณ์: 4.2% | ครั้งก่อน: 3.8%
15:45 – แคนาดา
📌 การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC)
คาดการณ์: 2.25% | ครั้งก่อน: 2.25%
16:30 – สหรัฐฯ
📌 สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ EIA
คาดการณ์: -5.10M | ครั้งก่อน: -7.97M
📈 Earnings Calendar
หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิด นักลงทุนจะจับตาผลประกอบการของ Oracle (ORCL) ยักษ์ใหญ่ด้านฐานข้อมูลและคลาวด์ โดยตลาดต้องการเห็นการเติบโตต่อเนื่องของธุรกิจ OCI Cloud Infrastructure โดยเฉพาะความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI 🚀
📌 สรุปตลาดเช้า | 10.06.2026
⚪ Silver กลืนกำไรทั้งปี 2026 หมดเกลี้ยง! พุ่งทดสอบโซน $60 🔥
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🔴US100 ร่วงเกือบ 4%