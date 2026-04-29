16:53 · 29 เมษายน 2026

สรุปตลาด: หุ้นยุโรปร่วงลงก่อนการตัดสินใจของ Fed และผลประกอบการของกลุ่ม Big Tech 📉

ดัชนียุโรปปรับตัวลดลง โดย DAX ร่วงมากกว่า 0.2% นักลงทุนกำลังประเมินฤดูกาลประกาศผลประกอบการ และรอการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในวันนี้ รวมถึงผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศหลังตลาดปิด ขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเช่นกัน

ฤดูกาลผลประกอบการของยุโรปเริ่มต้นอย่างไม่สม่ำเสมอ นักลงทุนกำลังมองหาสัญญาณว่า ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งในอิหร่านจะส่งผลต่อเงินเฟ้อและอัตรากำไรของบริษัทมากน้อยเพียงใด ยุโรปยังมีความอ่อนไหวต่อราคาน้ำมันและก๊าซมากกว่าสหรัฐฯ เนื่องจากมีแหล่งพลังงานในประเทศน้อยกว่า ดังนั้นแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ธนาคารกลางในยุโรปต้องระมัดระวังมากขึ้นในช่วงต่อไป

ดัชนี Stoxx 600 เคลื่อนไหวแทบไม่เปลี่ยนแปลง สะท้อนบรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังก่อนการตัดสินใจสำคัญของธนาคารกลาง หุ้นของ UBS ปรับตัวขึ้น หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกแข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนจากธุรกิจวาณิชธนกิจที่เติบโตดี ซึ่งช่วยหนุนความคาดหวังเรื่องการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น ขณะที่ Deutsche Bank ปรับตัวลดลง จากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ซึ่งยังสะท้อนความเปราะบางในภาคธนาคาร

หุ้น Adidas ปรับตัวขึ้นแรง หลังผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด และยังคงยืนยันแนวโน้มทั้งปี โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินค้าในกลุ่มฟุตบอล การวิ่ง และการฝึกซ้อม

นักลงทุนกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงจากความขัดแย้งสหรัฐฯ–อิหร่านที่ยืดเยื้อ กับการที่ UAE ตัดสินใจถอนตัวจาก OPEC+ ซึ่งอาจเพิ่มอุปทานน้ำมันในระยะต่อไป แต่ยังไม่น่าจะช่วยคลายแรงตึงตัวของตลาดพลังงานได้ในทันที

กลุ่มที่อ่อนตัวที่สุดในตลาดยุโรปวันนี้ ได้แก่ สินค้าหรู ค้าปลีก อุตสาหกรรม และสาธารณูปโภค

DE40 (กรอบเวลา D1)
เมื่อดูสัญญาซื้อขายล่วงหน้า DAX เยอรมนี (DE40) ราคาได้ปรับตัวลงต่ำกว่า 4100 จุด และกลับมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA 200 (เส้นสีแดง) อีกครั้ง

น้ำมัน, เงินเฟ้อ และธนาคารกลาง

ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากตลาดยังคงสะท้อนความเสี่ยงของการปิดล้อมระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน และความเป็นไปได้ของการหยุดชะงักของอุปทานจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย

ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อตลาดพันธบัตร เพราะราคาพลังงานที่สูงขึ้นสามารถกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yields) และทำให้ธนาคารกลางบริหารนโยบายผ่อนคลายได้ยากขึ้น

ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แม้ว่าตลาดยังคงถกเถียงถึงความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากเงินเฟ้อจากพลังงานยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง

ค่าเงินและพันธบัตร

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันที่สูง ขณะที่เงินยูโรยังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์

ตลาด FX มองว่า ระดับ 1.17 ของ EUR/USD เป็นจุดสำคัญในการสะท้อนความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปปรับตัวขึ้นเล็กน้อยก่อนการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) และข้อมูลเศรษฐกิจที่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้อาจมีผลต่อการประเมินราคาตราสารหนี้เพิ่มเติม

สินค้าโภคภัณฑ์

ตลาดน้ำมันยังคงจับตาการเจรจาสันติภาพ พัฒนาการในช่องแคบฮอร์มุซ และตัวเลขสต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยบ่งชี้ความเร็วในการลดลงของสินค้าคงคลังทั่วโลก

ทองคำปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ยังคงได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และความต้องการจากนักลงทุนรวมถึงธนาคารกลาง

Goldman Sachs ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อทองคำ โดยคาดว่าราคาอาจแตะระดับ 5,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในสิ้นปี

ไฮไลต์บริษัทสำคัญ

AstraZeneca รายงานรายได้และกำไรเติบโต จากยอดขายที่แข็งแกร่งในกลุ่มยารักษามะเร็งและโรคหายาก

Kone บรรลุดีลเข้าซื้อ TK Elevator มูลค่าประมาณ 24 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจทำให้กลายเป็นผู้ผลิตลิฟต์รายใหญ่ที่สุดของโลกในแง่ยอดขาย

GlaxoSmithKline (GSK) ทำผลงานดีขึ้นจากยอดขายยากลุ่ม specialty medicine ที่แข็งแกร่ง และประกาศเพิ่มเงินปันผลสำหรับปี 2026

TotalEnergies เพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น โดยได้รับแรงหนุนจากกำไรที่ดีขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

Santander, Lloyds Banking Group และ Deutsche Bank รายงานผลประกอบการดีขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพสินเชื่อและความเสี่ยงมหภาคที่อาจกระทบภาคธนาคาร

Deutsche Bank (กรอบเวลา D1)

กราฟรายวันของ Deutsche Bank ยังสะท้อนภาพการฟื้นตัวที่ต้องเผชิญแรงกดดันจากความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาคและความเสี่ยงในภาคการเงิน โดยตลาดยังคงจับตาทิศทางแนวโน้มถัดไปอย่างใกล้ชิด

29 เมษายน 2026, 16:17

ตลาดเด่นรายวัน: OIL (29.04.2026)
29 เมษายน 2026, 16:13

ปฏิทินเศรษฐกิจ: การตัดสินใจของ Fed และรายงานผลประกอบการจาก Microsoft, Amazon, Meta และ Alphabet
29 เมษายน 2026, 13:44

Morning Wrap: สรุปข่าวเช้า - การตัดสินใจต่อเนื่องจาก Fed และ BoC พร้อมงบ Q1 ของกลุ่ม Mag7 ⚡ (29.04.2026)
29 เมษายน 2026, 08:55

ข่าวเด่นวันนี้ 29 เม.ย.
