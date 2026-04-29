สรุปตลาด: หุ้นยุโรปร่วงลงก่อนการตัดสินใจของ Fed และผลประกอบการของกลุ่ม Big Tech 📉

ดัชนียุโรปปรับตัวลดลง โดย DAX ร่วงมากกว่า 0.2% นักลงทุนกำลังประเมินฤดูกาลประกาศผลประกอบการ และรอการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในวันนี้ รวมถึงผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศหลังตลาดปิด ขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเช่นกัน
ฤดูกาลผลประกอบการของยุโรปเริ่มต้นอย่างไม่สม่ำเสมอ นักลงทุนกำลังมองหาสัญญาณว่า ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งในอิหร่านจะส่งผลต่อเงินเฟ้อและอัตรากำไรของบริษัทมากน้อยเพียงใด ยุโรปยังมีความอ่อนไหวต่อราคาน้ำมันและก๊าซมากกว่าสหรัฐฯ เนื่องจากมีแหล่งพลังงานในประเทศน้อยกว่า ดังนั้นแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ธนาคารกลางในยุโรปต้องระมัดระวังมากขึ้นในช่วงต่อไป
ดัชนี Stoxx 600 เคลื่อนไหวแทบไม่เปลี่ยนแปลง สะท้อนบรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังก่อนการตัดสินใจสำคัญของธนาคารกลาง หุ้นของ UBS ปรับตัวขึ้น หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกแข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนจากธุรกิจวาณิชธนกิจที่เติบโตดี ซึ่งช่วยหนุนความคาดหวังเรื่องการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น ขณะที่ Deutsche Bank ปรับตัวลดลง จากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ซึ่งยังสะท้อนความเปราะบางในภาคธนาคาร
หุ้น Adidas ปรับตัวขึ้นแรง หลังผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด และยังคงยืนยันแนวโน้มทั้งปี โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินค้าในกลุ่มฟุตบอล การวิ่ง และการฝึกซ้อม
นักลงทุนกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงจากความขัดแย้งสหรัฐฯ–อิหร่านที่ยืดเยื้อ กับการที่ UAE ตัดสินใจถอนตัวจาก OPEC+ ซึ่งอาจเพิ่มอุปทานน้ำมันในระยะต่อไป แต่ยังไม่น่าจะช่วยคลายแรงตึงตัวของตลาดพลังงานได้ในทันที
กลุ่มที่อ่อนตัวที่สุดในตลาดยุโรปวันนี้ ได้แก่ สินค้าหรู ค้าปลีก อุตสาหกรรม และสาธารณูปโภค
DE40 (กรอบเวลา D1)
เมื่อดูสัญญาซื้อขายล่วงหน้า DAX เยอรมนี (DE40) ราคาได้ปรับตัวลงต่ำกว่า 4100 จุด และกลับมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA 200 (เส้นสีแดง) อีกครั้ง
น้ำมัน, เงินเฟ้อ และธนาคารกลาง
ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากตลาดยังคงสะท้อนความเสี่ยงของการปิดล้อมระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน และความเป็นไปได้ของการหยุดชะงักของอุปทานจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อตลาดพันธบัตร เพราะราคาพลังงานที่สูงขึ้นสามารถกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yields) และทำให้ธนาคารกลางบริหารนโยบายผ่อนคลายได้ยากขึ้น
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แม้ว่าตลาดยังคงถกเถียงถึงความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากเงินเฟ้อจากพลังงานยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง
ค่าเงินและพันธบัตร
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันที่สูง ขณะที่เงินยูโรยังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์
ตลาด FX มองว่า ระดับ 1.17 ของ EUR/USD เป็นจุดสำคัญในการสะท้อนความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปปรับตัวขึ้นเล็กน้อยก่อนการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) และข้อมูลเศรษฐกิจที่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้อาจมีผลต่อการประเมินราคาตราสารหนี้เพิ่มเติม
สินค้าโภคภัณฑ์
ตลาดน้ำมันยังคงจับตาการเจรจาสันติภาพ พัฒนาการในช่องแคบฮอร์มุซ และตัวเลขสต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยบ่งชี้ความเร็วในการลดลงของสินค้าคงคลังทั่วโลก
ทองคำปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ยังคงได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และความต้องการจากนักลงทุนรวมถึงธนาคารกลาง
Goldman Sachs ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อทองคำ โดยคาดว่าราคาอาจแตะระดับ 5,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในสิ้นปี
ไฮไลต์บริษัทสำคัญ
AstraZeneca รายงานรายได้และกำไรเติบโต จากยอดขายที่แข็งแกร่งในกลุ่มยารักษามะเร็งและโรคหายาก
Kone บรรลุดีลเข้าซื้อ TK Elevator มูลค่าประมาณ 24 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจทำให้กลายเป็นผู้ผลิตลิฟต์รายใหญ่ที่สุดของโลกในแง่ยอดขาย
GlaxoSmithKline (GSK) ทำผลงานดีขึ้นจากยอดขายยากลุ่ม specialty medicine ที่แข็งแกร่ง และประกาศเพิ่มเงินปันผลสำหรับปี 2026
TotalEnergies เพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น โดยได้รับแรงหนุนจากกำไรที่ดีขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
Santander, Lloyds Banking Group และ Deutsche Bank รายงานผลประกอบการดีขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพสินเชื่อและความเสี่ยงมหภาคที่อาจกระทบภาคธนาคาร
Deutsche Bank (กรอบเวลา D1)
กราฟรายวันของ Deutsche Bank ยังสะท้อนภาพการฟื้นตัวที่ต้องเผชิญแรงกดดันจากความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาคและความเสี่ยงในภาคการเงิน โดยตลาดยังคงจับตาทิศทางแนวโน้มถัดไปอย่างใกล้ชิด
