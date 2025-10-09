อ่านเพิ่มเติม
17:22 · 9 ตุลาคม 2025

Fed’s Williams สนับสนุนการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม 🗽

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก

  • ผู้ว่าการ NY Fed ชี้ถึงความเป็นไปได้ของ การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม ท่ามกลาง ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ชะลอตัว

  • เขากล่าวว่า Soft Landing ของเศรษฐกิจยังคงเป็นไปได้

สรุปความคิดเห็นของ John Williams, ผู้ว่าการ NY Fed (สัมภาษณ์กับ New York Times)

  • เศรษฐกิจสหรัฐฯ: ไม่เห็นสัญญาณเศรษฐกิจเข้าสู่ Recession

  • นโยบายดอกเบี้ย: สนับสนุน การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม ท่ามกลาง ตลาดแรงงานที่อ่อนตัว

  • เงินเฟ้อ:

    • ไม่พบผลกระทบรอบสองหรือปัจจัยที่ทำให้ ภาษี/ค่าใช้จ่ายเสริมแรงเงินเฟ้อ

    • แนวโน้มเงินเฟ้อไม่รุนแรงเท่าต้นปี

    • ตลาดแรงงานอ่อนตัว จะช่วยจำกัดเงินเฟ้อ

    • การปรับดอกเบี้ยกลับสู่ ระดับกลาง (Neutral) เหมาะสม

  • EUR/USD: ปรับตัวลงแตะ 1.16 อีกครั้ง แต่เมื่อมองย้อนหลังตั้งแต่ เมษายน 2025 พบมีการ แกว่งตัวปรับฐานสองครั้ง คล้ายกับปัจจุบัน

 

Source: xStation5

10 ตุลาคม 2025, 16:23

