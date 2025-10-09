Fed’s Williams สนับสนุนการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม 🗽

-
ผู้ว่าการ NY Fed ชี้ถึงความเป็นไปได้ของ การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม ท่ามกลาง ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ชะลอตัว
-
เขากล่าวว่า Soft Landing ของเศรษฐกิจยังคงเป็นไปได้
-
-
สรุปความคิดเห็นของ John Williams, ผู้ว่าการ NY Fed (สัมภาษณ์กับ New York Times)
-
เศรษฐกิจสหรัฐฯ: ไม่เห็นสัญญาณเศรษฐกิจเข้าสู่ Recession
-
นโยบายดอกเบี้ย: สนับสนุน การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม ท่ามกลาง ตลาดแรงงานที่อ่อนตัว
-
เงินเฟ้อ:
-
ไม่พบผลกระทบรอบสองหรือปัจจัยที่ทำให้ ภาษี/ค่าใช้จ่ายเสริมแรงเงินเฟ้อ
-
แนวโน้มเงินเฟ้อไม่รุนแรงเท่าต้นปี
-
ตลาดแรงงานอ่อนตัว จะช่วยจำกัดเงินเฟ้อ
-
การปรับดอกเบี้ยกลับสู่ ระดับกลาง (Neutral) เหมาะสม
-
-
EUR/USD: ปรับตัวลงแตะ 1.16 อีกครั้ง แต่เมื่อมองย้อนหลังตั้งแต่ เมษายน 2025 พบมีการ แกว่งตัวปรับฐานสองครั้ง คล้ายกับปัจจุบัน
Source: xStation5
⏫🔝Silver พุ่ง 4%
DAX: DE40 พยายามรักษาโมเมนตัมการปรับตัวขึ้น 📈
การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีรายเดือน: -2.4% (คาดการณ์ -0.4%, ก่อนหน้า 0.4%)
การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก 📉