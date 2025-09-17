อ่านเพิ่มเติม

📉 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลหะมีค่าอ่อนตัวก่อนการประชุม Fed 💎 เงิน (Silver) ลดลง 2%

18:28 17 กันยายน 2025

เงิน (Silver) ร่วงกว่า 2% ก่อนการประชุม Fed โดยได้รับแรงกดดันจากทองคำที่ลดลง 0.5% ขณะที่ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) พยายามทรงตัว ปรับตัวขึ้น 0.12% นักลงทุนคาดว่า FOMC จะลดดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 bps วันนี้เวลา 18:00 GMT ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดท่ามกลางตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนตัว

อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์เงินเฟ้อของ Fed ยังคงไม่แน่นอน เนื่องจากดัชนีเงินเฟ้อหลักบางตัวยังชี้ถึงแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นในบางภาคส่วน และเงินเฟ้อยังคง “ติดแน่น” ในบริการ ดังนั้นความเสี่ยงใหญ่ที่สุดสำหรับโลหะมีค่าอาจมาจาก การคาดการณ์เงินเฟ้อแบบเข้มงวด (hawkish) ของ Fed

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

SILVER (D1 interval)

 

Source: xStation5

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

19.09.2025
16:03

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทรัมป์–สี - สุนทรพจน์เฟด - ยอดค้าปลีกแคนาดา

  เหตุการณ์เด่น ยอดค้าปลีกแคนาดา: ตัวเลขสำคัญทางมหภาค ทรัมป์–สี จับตาการโทรหาระหว่างสองผู้นำ หุ้นสหรัฐปิดอ่อน ดอลลาร์แข็งค่า ตลาดโฟกัสหุ้นรายตัวในสหรัฐ...

 15:20

BoJ หยุดขึ้นดอกเบี้ยแบบเข้มงวด ‼️ อุเอดะออกมาลดกระแสเก็งกำไรของตลาด 🎙️

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ด้วยคะแนนเสียง 7–2 โดย Hajime Takata และ Naoki Tamura ลงมติให้ปรับขึ้นเป็น 0.75% ก้าวใหม่สู่การปกติ:...

 13:19

สรุปข่าวเช้า

  เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งแรงขึ้นพร้อมกัน ดัน S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average และ Russell 2000 ขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก