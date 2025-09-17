📉 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลหะมีค่าอ่อนตัวก่อนการประชุม Fed 💎 เงิน (Silver) ลดลง 2%

เงิน (Silver) ร่วงกว่า 2% ก่อนการประชุม Fed โดยได้รับแรงกดดันจากทองคำที่ลดลง 0.5% ขณะที่ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) พยายามทรงตัว ปรับตัวขึ้น 0.12% นักลงทุนคาดว่า FOMC จะลดดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 bps วันนี้เวลา 18:00 GMT ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดท่ามกลางตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนตัว
อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์เงินเฟ้อของ Fed ยังคงไม่แน่นอน เนื่องจากดัชนีเงินเฟ้อหลักบางตัวยังชี้ถึงแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นในบางภาคส่วน และเงินเฟ้อยังคง “ติดแน่น” ในบริการ ดังนั้นความเสี่ยงใหญ่ที่สุดสำหรับโลหะมีค่าอาจมาจาก การคาดการณ์เงินเฟ้อแบบเข้มงวด (hawkish) ของ Fed
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
SILVER (D1 interval)
Source: xStation5