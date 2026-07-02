  
08:27 · 2 กรกฎาคม 2026

Fed Warsh ลดน้ำเสียงสายเหยี่ยว จุดความหวังให้ฝั่งกระทิงทองคำ 🟡

 

Fed Warsh ลดน้ำเสียงสายเหยี่ยว จุดความหวังให้ฝั่งกระทิงทองคำ 🟡

วันนี้ ไฮไลต์สำคัญของงานประชุมเศรษฐกิจของ ECB ที่เมืองซินตรา ประเทศโปรตุเกส คือการเสวนาที่มี Kevin Warsh ประธาน Fed คนใหม่เข้าร่วม ซึ่งก่อนหน้านี้ตลาดมองว่าเขามีจุดยืนค่อนข้างสายเหยี่ยว (Hawkish) แต่คำกล่าวล่าสุดกลับผ่อนคลายกว่าที่คาด เมื่อประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง ทำให้ ดอลลาร์อ่อนค่า และช่วยหนุนให้ ราคาทองคำกลับมายืนเหนือ 4,000 ดอลลาร์ พร้อมทดสอบระดับ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ประเด็นสำคัญจากคำกล่าวของ Kevin Warsh

📌 Fed จะเลิกใช้ Forward Guidance
Warsh ระบุว่า Fed จะไม่ส่งสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยอีกต่อไป นักลงทุนต้องอาศัยข้อมูลเศรษฐกิจจริงในการประเมินแนวโน้ม พร้อมแสดงการสนับสนุนแนวคิดของ Christine Lagarde ประธาน ECB ในประเด็นนี้

📌 ยังคงให้ความสำคัญกับการสกัดเงินเฟ้อ
Warsh ย้ำชัดว่าเป้าหมายของ Fed คือการรักษาเงินเฟ้อไว้ที่ 2% และยังมองว่าระดับราคาปัจจุบันสูงเกินไป สะท้อนว่าจุดยืนด้านเงินเฟ้อยังค่อนข้างเข้มงวด

📌 มองเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลาย
เขาระบุว่าตลอด 4 สัปดาห์แรกของการดำรงตำแหน่ง ความคาดหวังเงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อลดลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและความผันผวนของตลาดก็ปรับลดลง ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ

📌 การประชุม FOMC เดือนหน้าจะเข้มข้น
Warsh คาดว่าการประชุม FOMC ครั้งถัดไปจะมีการถกเถียงอย่างจริงจัง และยังไม่ยืนยันว่าการเร่งตัวของเงินเฟ้อจากความขัดแย้งกับอิหร่านจะเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวหรือไม่

📌 เดินหน้าลดงบดุล (QT) อย่างระมัดระวัง
เขายังคงสนับสนุนการลดขนาดงบดุลของ Fed โดยมองว่างบดุลที่ใหญ่เกินไปส่งผลต่อการบิดเบือนราคาสินทรัพย์ แต่ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและโปร่งใส

📌 Fed ยังคงเป็นอิสระ
Warsh ยืนยันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงดำเนินนโยบายอย่างอิสระ แม้จะมีคำตัดสินล่าสุดของศาลสูงสหรัฐฯ

📌 มอง AI เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาว
เขาเชื่อว่าสหรัฐฯ จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปฏิวัติ AI แม้ในระยะสั้นจะสร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ แต่ในระยะยาวจะช่วยเพิ่มผลิตภาพและอาจเปลี่ยนกรอบการดำเนินนโยบายการเงิน

Warsh ผ่อนคลายจุดยืนหรือไม่?

คำตอบคือ ทั้งใช่และไม่ใช่

แม้ Warsh จะยังยืนยันเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% แต่ตลาดมองว่าเขาไม่ได้ส่งสัญญาณเข้มงวดมากขึ้นเหมือนที่กังวลไว้ โดยเฉพาะหลังจาก

  • ยอมรับว่าแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มลดลง
  • พึงพอใจกับการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
  • ยกเลิกการใช้ Forward Guidance ทำให้ตลาดไม่ต้องกังวลว่าจะมีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยล่วงหน้า

ผลลัพธ์คือ นักลงทุนลดความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้ ดอลลาร์อ่อนค่า และสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงทองคำได้รับแรงหนุน

EUR/USD แข็งค่า ส่วนทองคำพุ่งทดสอบ 4,100 ดอลลาร์

พร้อมกับคำกล่าวของ Warsh สหรัฐฯ ยังประกาศตัวเลข ISM Manufacturing ที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาด โดยเฉพาะ ดัชนี Prices Paid ที่ร่วงลงอย่างมาก สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อที่เริ่มผ่อนคลาย

📈 EUR/USD กลับขึ้นเหนือ 1.14
เมื่อความเสี่ยงเงินเฟ้อลดลง นักลงทุนมองว่า Fed ไม่มีความจำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัว ดัน EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้น

🟡 ทองคำพุ่งแตะ 4,100 ดอลลาร์
ทองคำได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัยพร้อมกัน ได้แก่

  • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จากสถานการณ์อิหร่านที่ยังไม่คลี่คลาย
  • ดอลลาร์อ่อนค่าและผลตอบแทนพันธบัตรลดลง ทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองทองคำลดลง
  • การที่ Fed เลิกใช้ Forward Guidance ทำให้ความไม่แน่นอนในอนาคตเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อราคาทองคำ

ด้วยปัจจัยพื้นฐานและแรงส่งทางเทคนิคที่สอดคล้องกัน การกลับขึ้นสู่บริเวณ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จึงสะท้อนถึงการกลับมาของแรงซื้อในตลาดทองคำภายใต้การนำของประธาน Fed คนใหม่

ราคาทองคำเริ่มต้นการซื้อขายในวันนี้ด้วยการปรับตัวลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ แต่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ระดับดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าเป็น แนวรับที่แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อย ๆ

ล่าสุด ราคาทองคำสามารถกลับมายืนเหนือระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ได้อีกครั้ง นอกจากนี้ ยังน่าสังเกตว่าในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2025 ระดับ 4,000 ดอลลาร์ เคยถูกทดสอบหลายครั้ง ซึ่งยิ่งตอกย้ำความสำคัญของโซนราคานี้ในฐานะแนวรับสำคัญ

หากตลาดยังคงลดความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed (แม้ว่าปัจจุบันตลาดยังคงประเมินว่ามีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้ง ภายในสิ้นปีนี้) ราคาทองคำก็มีโอกาสฟื้นตัวต่อได้

ด้าน EUR/USD ปรับตัวรีบาวด์เช่นกัน แต่ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1.1400

ที่มา: xStation5


 
1 กรกฎาคม 2026, 07:55

เงินเฟ้อคลี่คลายแล้วจริงหรือ? UN เตือนว่ายังไม่ใช่
29 มิถุนายน 2026, 08:27

Rheinmetall ร่วงแรงเกินเหตุหรือไม่?
25 มิถุนายน 2026, 09:18

ข่าวเด่นวันนี้ 25 มิ.ย.
25 มิถุนายน 2026, 09:15

Super El Niño กระทบตลาดโลก: กลยุทธ์รับมือและโอกาสการลงทุน
ข่าวตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก