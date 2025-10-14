ฝรั่งเศสใกล้ถึงจุดวิกฤต

- รัฐบาลชุดใหม่ของฝรั่งเศสภายใต้การนำของ เลอกอร์นู (Lecornu) กำลังเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองในทันที โดยมีญัตติไม่ไว้วางใจหลายฉบับและเสียงสนับสนุนที่เปราะบางจากหลายพรรค
- รัฐบาลชุดใหม่ของฝรั่งเศสภายใต้การนำของ เลอกอร์นู (Lecornu) กำลังเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองในทันที โดยมีญัตติไม่ไว้วางใจหลายฉบับและเสียงสนับสนุนที่เปราะบางจากหลายพรรค
- งบประมาณปี 2026 มีเป้าหมายลดการขาดดุลให้ต่ำกว่า 5% ของ GDP ท่ามกลางภาระหนี้สาธารณะที่พุ่งสูง ผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น และความไม่ไว้วางใจจากตลาดการเงิน
- ฝรั่งเศสกำลังติดอยู่ระหว่าง การรัดเข็มขัดทางการคลัง กับ ภาวะชะงักงันทางการเมือง ซึ่งอาจทำให้ประเทศลื่นไถลจากความไม่มั่นคงเข้าสู่วิกฤตเชิงระบบได้
การตัดสินใจคงตำแหน่ง เซบาสเตียง เลอกอร์นู (Sébastien Lecornu) ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และขยายคณะรัฐบาลให้รวมอดีตสมาชิกจากพรรคฝ่ายขวา Les Républicains จำนวน 6 คน พร้อมข้าราชการระดับสูงอีก 8 คน ไม่ได้ช่วยบรรเทาความรู้สึกไม่มั่นคงที่กำลังปกคลุมชีวิตทางการเมืองของฝรั่งเศสแต่อย่างใด
เพิ่งจัดตั้งได้ไม่นาน รัฐบาลเลอกอร์นูชุดที่สองก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากญัตติไม่ไว้วางใจสองฉบับ — จากพรรคซ้ายจัด La France Insoumise และพรรคขวาจัด Rassemblement National ขณะเดียวกันพรรคสังคมนิยม (ฝ่ายซ้าย) ก็กำลังพิจารณายื่นญัตติที่สาม หลังการนำเสนองบประมาณรัฐและงบกองทุนประกันสังคมในวันอังคาร
การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก ซึ่งจะจัดขึ้นเวลา 10.00 น. ในวันพรุ่งนี้ ถือเป็น “พิธีรับไฟลน” ของฝ่ายบริหารท่ามกลางแรงกดดันอย่างหนัก
ในที่ประชุมจะมีการเสนอ ร่างงบประมาณแผ่นดิน (Finance Bill) และ ร่างงบกองทุนประกันสังคม (Social Security Funding Bill) ก่อนส่งเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา เอกสารดังกล่าวจะใช้ฉบับเดียวกับที่ส่งให้ High Council of Public Finances ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม โดยเป็นงบประมาณที่เน้นความต่อเนื่องและมีพื้นที่ดำเนินนโยบายจำกัด สะท้อนถึงทั้งแรงกดดันทางการเมืองและจากตลาดการเงิน
รัฐบาลยังคงยืนยันเป้าหมายในการลด การขาดดุลภาครัฐให้ต่ำกว่า 5% ของ GDP ภายในปี 2026 และบรรลุเป้าหมายยุโรปที่ 3% ภายในปี 2029
อย่างไรก็ตาม เส้นทางสู่เป้าหมายนั้นยิ่งยากขึ้น เนื่องจากคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจถูกปรับลดเหลือเพียง 1% และการขาดดุลเพียง 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มภาระหนี้ที่สูงกว่า 114% ของ GDP ให้หนักขึ้นอีก
ในขณะนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศส (OATs) อยู่ที่ 3.470% และส่วนต่างกับพันธบัตรเยอรมัน (Bund) อยู่ที่ 0.844% ซึ่งหมายความว่าเพียงความผิดพลาดเล็กน้อยในเชิงงบประมาณก็อาจจุดชนวนความตึงเครียดในตลาดหนี้ภาครัฐได้อีกครั้ง
งบประมาณของเลอกอร์นูถูกกำหนดด้วยความจำเป็นต้องรัดเข็มขัด โดยคาดว่าจะมีการประหยัดงบประมาณ 6 พันล้านยูโร จากการลดค่าใช้จ่ายของรัฐและการโอนเงินสวัสดิการบางส่วน
นายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจยกเลิกมาตรการที่เป็นข้อขัดแย้ง เช่น การยกเลิกวันหยุดราชการ 2 วัน ที่เสนอโดย ฟร็องซัวส์ บาอีรู (François Bayrou) แต่ยังคงยึดมั่นแนวทางลดรายจ่ายภาครัฐอย่างเข้มงวด
ในด้านภาษี เลอกอร์นูปฏิเสธ “ภาษีซักมาน (Zucman tax)” ที่ฝ่ายซ้ายเรียกร้อง และเลือกใช้ภาษี “สินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทโฮลดิ้งครอบครัว” แทน ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ระหว่าง 1 – 1.5 พันล้านยูโร
นอกจากนี้ยังมีแผนคงอัตราภาษีเพิ่มเติมสำหรับรายได้สูง และลดภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ (corporate value-added tax) ซึ่งจะกระทบรายได้รัฐราว 1.1 พันล้านยูโร
ยังมีมาตรการปรับลดภาษีรายได้เล็กน้อยสำหรับคู่สมรสรายได้ต่ำ และการปรับลดอัตราหักเหมาจ่ายสำหรับผู้เกษียณรายได้สูง
ในด้านนโยบายสังคม นายกรัฐมนตรีเปิดช่องให้ ระงับบางส่วนของการปฏิรูประบบบำนาญ ตามข้อเรียกร้องของพรรคสังคมนิยม
แต่ในขณะเดียวกัน เขายังยืนยันจะลดรายจ่ายด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการเพิ่มอัตราร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นสองเท่า และจำกัดสิทธิการลาป่วยให้เข้มงวดขึ้น
นโยบาย “white year” ซึ่งเป็นการ ตรึงเงินเดือนข้าราชการและสวัสดิการทางสังคม จะถูกขยายต่อไป พร้อมกับการพิจารณาเพิ่มเงินบำนาญเฉพาะกลุ่มสตรี
ชุดมาตรการนี้สะท้อนถึงท่าที ตั้งรับของรัฐบาลที่อยู่ในโหมดเอาชีวิตรอด
ด้วยการผสมผสานระหว่าง วินัยทางการคลัง มาตรการลดหย่อนภาษีบางส่วน และนโยบายสังคมแบบระมัดระวัง รัฐบาลพยายามสร้างสมดุลระหว่างการรักษาความเชื่อมั่นของตลาดและการหลีกเลี่ยงความไม่พอใจของสาธารณชน
แต่ในความเป็นจริง สิ่งนี้ไม่ใช่ “วาระทางเศรษฐกิจ” อีกต่อไป — มันคือ “ยุทธศาสตร์เอาตัวรอดขั้นสุดท้าย”
วิกฤตของฝรั่งเศสในตอนนี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาทางการคลังอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็น วิกฤตเชิงระบบ
เสียงข้างมากของประธานาธิบดีที่ขยายขึ้นด้วยพันธมิตรที่เปราะบาง ไม่อาจปกปิดการสึกกร่อนของศูนย์กลางทางการเมืองได้
ญัตติไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจปูทางไปสู่การ ยุบสภาผู้แทนราษฎร ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งเป็นก้าวที่เสี่ยง แต่ก็อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อเรียกคืนความชอบธรรมที่กำลังเลือนหาย
เมื่อถูกบีบทั้งจาก ความไม่มั่นคงทางการเมือง ความเปราะบางทางการเงิน และความเหนื่อยล้าทางประชาธิปไตย ฝรั่งเศสกำลังเดินอยู่บนขอบเหว
ประเทศที่ “ใหญ่เกินกว่าจะล้ม” แห่งนี้ ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ายังสามารถ บริหาร ปฏิรูป และโน้มน้าวประชาชน ได้จริง
หากไม่สามารถทำได้ ฝรั่งเศสอาจกลายเป็นประชาธิปไตยที่ถูกแขวนอยู่ระหว่าง แรงกดดันจากตลาด และ ความเหนื่อยหน่ายของประชาชน
ตราบใดที่การเมืองยังคงจำกัดอยู่เพียงการ “จัดการวิกฤต” แทนที่จะ “ก้าวข้ามวิกฤต” สาธารณรัฐฝรั่งเศสก็จะยังคงอยู่บน เส้นขอบของการแตกหัก
มาเตส มูฟเลต์ (Matéis Mouflet)
นักวิเคราะห์ตลาด – XTB
