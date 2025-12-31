FTSE 100 ทำสถิติสูงสุดใหม่ 📈 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักหนุนหุ้นอังกฤษ

📈 ดัชนี UK FTSE 100 ทำสถิติสูงสุดใหม่
ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร ปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวานนี้ โดยได้รับแรงหนุนหลักจาก กลุ่มเหมืองแร่และโลหะ รวมถึง อุตสาหกรรมอากาศยานและกลาโหม
อย่างไรก็ตาม ในวันนี้หุ้นลอนดอนปรับตัวลงเล็กน้อย โดยคาดว่า FTSE 100 จะอ่อนตัวลงบางส่วน หลังจากการปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นปีและการทำจุดสูงสุดใหม่เมื่อวันอังคารที่ 30 ธันวาคม
การปรับตัวขึ้นในปี 2025 ถือว่าโดดเด่นมาก โดย FTSE 100 ปรับขึ้นประมาณ 22% ตั้งแต่ต้นปี หลังจากที่เพิ่มขึ้นเพียงราว 5% ในปี 2024
⛏️ กลุ่มเหมืองโลหะและโลหะมีค่าครองความโดดเด่น
หุ้นกลุ่มเหมืองโลหะมีค่าถือเป็นผู้ชนะที่ชัดเจน นำโดย Fresnillo ซึ่งราคาหุ้นปรับขึ้นเกือบ 5 เท่า ในปีนี้ จากการพุ่งขึ้นของราคาโภคภัณฑ์
Fresnillo ยังทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันอังคาร ย้ำให้เห็นถึงอิทธิพลของธีมโลหะที่มีต่อ FTSE 100 อย่างชัดเจน
✈️🛡️ อากาศยานและกลาโหมแข็งแกร่งต่อเนื่อง
หุ้นกลุ่มอากาศยานและกลาโหมมีผลงานโดดเด่นตลอดปี
-
Babcock และ Rolls-Royce ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ เท่าตัว
-
BAE Systems ปรับขึ้นราว 50%
ภาคส่วนนี้ยังคงได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมทั่วโลก
🏦 กลุ่มธนาคารอังกฤษหนุนดัชนี
ธนาคารอังกฤษมีส่วนสำคัญต่อผลตอบแทนของ FTSE 100
-
Lloyds และ Barclays เพิ่มขึ้นเกือบ 80%
-
Standard Chartered เพิ่มขึ้นราว 85%
-
HSBC เพิ่มขึ้นประมาณ 50%
🔍 FTSE 100 จะยังเอาชนะหุ้นขนาดกลาง–เล็กของอังกฤษได้หรือไม่?
ปี 2026 เริ่มมีแนวโน้มชัดเจนมากขึ้นว่า FTSE 100 อาจยังคงให้ผลตอบแทนดีกว่า FTSE 250
ดัชนีหุ้นขนาดใหญ่มีปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ในขณะที่หุ้นขนาดกลางซึ่งเน้นเศรษฐกิจในประเทศ ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายมากกว่า
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา FTSE 100 ปรับขึ้นราว 50% ซึ่งมากกว่า FTSE 250 ถึงประมาณ 5 เท่า
ธีม “การเปิดเศรษฐกิจอังกฤษ” ที่ช่วยหนุน FTSE 250 ในปี 2021 ได้หมดแรงไปแล้ว และเมื่อมองไปข้างหน้าสู่ปี 2026 ก็ยังไม่มีปัจจัยเชิงบวกในลักษณะเดียวกัน
⚠️ ความเสี่ยงของ FTSE 250 สูงกว่า
แม้ทั้งสองดัชนีจะมีการคาดการณ์การเติบโตของกำไรใกล้เคียงกัน (ประมาณ 9%) แต่ ระดับความเสี่ยงไม่เท่ากัน
FTSE 250 ดูมีความเสี่ยงต่อการถูกปรับลดประมาณการกำไรมากกว่า ท่ามกลางสัญญาณชะลอตัวของเศรษฐกิจอังกฤษ
ข้อมูลผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรถือเป็นสัญญาณเตือน โดยข้อมูลจาก Barclays ชี้ว่าครัวเรือนอังกฤษกำลังเข้าสู่ปี 2026 ด้วยฐานะทางการเงินที่อ่อนแอลง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อดัชนีที่พึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศอย่าง FTSE 250
🌍 โครงสร้าง FTSE 100 ได้เปรียบมากกว่า
โครงสร้างของ FTSE 100 มีความน่าสนใจมากกว่าในปัจจุบัน
-
เน้นบริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศ
-
มีลักษณะเชิงป้องกัน (defensive) มากกว่า เช่น กลุ่มสุขภาพ
ซึ่งมักรับมือได้ดีกว่าในช่วงที่โมเมนตัมเศรษฐกิจชะลอลง
แม้ต้องการลงทุนในหุ้นขนาดกลาง FTSE 250 ก็ยังด้อยกว่าเมื่อเทียบกับตลาดยุโรป โดยยังล้าหลังเพื่อนร่วมภูมิภาคในด้านการเติบโตของกำไรที่คาดการณ์ในปีหน้า
📊 มุมมองจาก Bloomberg Intelligence
Bloomberg Intelligence คาดว่า โมเมนตัมกำไรของ FTSE 100 จะยังแข็งแกร่งกว่า Stoxx 600
ซึ่งช่วยตอกย้ำความน่าสนใจของหุ้นขนาดใหญ่ในสหราชอาณาจักร เมื่อเทียบกับตลาดยุโรปโดยรวม
🔑 ปัจจัยสนับสนุนเชิงโครงสร้างของ FTSE 100
-
กลุ่มเหมืองแร่ เป็นไพ่สำคัญ หากราคาโลหะยังปรับขึ้นต่อ หุ้นใน FTSE 100 อาจได้รับประโยชน์มากเป็นพิเศษ
(Fresnillo ปรับขึ้นแล้วราว 450% ตั้งแต่ต้นปี)
-
การใช้จ่ายด้านกลาโหมทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น หนุนหุ้นอย่าง BAE Systems และ Rolls-Royce
-
พื้นที่จำกัดสำหรับการลดดอกเบี้ยของ BOE เป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นธนาคาร ซึ่งเป็นสัดส่วนสำคัญของ FTSE 100
ขณะที่ส่งผลลบต่อ FTSE 250 ซึ่งมีน้ำหนักในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
📈 UK100 – กรอบเวลา D1
