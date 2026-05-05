08:10 · 5 พฤษภาคม 2026

GameStop จะเข้าซื้อ eBay จริงหรือไม่? ตัวเลขบ่งชี้ว่าไม่น่าเป็นไปได้

  • CEO ของ GameStop ประกาศยื่นข้อเสนอเข้าซื้อแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ eBay อย่างไม่คาดคิด
  • Ryan Cohen ซีอีโอของบริษัทที่เป็นกระแสอย่าง GameStop เปิดเผยว่าเขามีแผนจะเข้าซื้อแพลตฟอร์มชื่อดัง eBay ด้วยมูลค่า 55.5 พันล้านดอลลาร์ โดยดีลนี้ถูกวางให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์กระจายธุรกิจ เพื่อสร้าง “คู่แข่งของ Amazon”
  • สิ่งที่เป็นประเด็นถกเถียงไม่ใช่แค่ตัวดีลหรือราคาซื้อขายเท่านั้น ปัจจุบัน eBay มีมูลค่าตลาดราว 48 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่า GameStop อาจต้องจ่ายแพงกว่ามูลค่าจริงประมาณ 20% ตั้งแต่เริ่มต้น และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคำถาม ไม่ใช่บทสรุป
  • นอกจากนี้ ควรสังเกตว่า eBay มีมูลค่าตลาดสูงกว่า GameStop อยู่แล้ว แม้ในตลาดการเงินปัจจุบันจะไม่ใช่อุปสรรคที่แก้ไม่ได้ แต่กลยุทธ์ของซีอีโอดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
  • โครงสร้างการเข้าซื้อจะใช้เงิน 50% เป็นเงินสด และอีก 50% เป็นหุ้นของ GameStop
  • ในส่วนของเงินสด หากอ้างอิงจากคำกล่าวของซีอีโอเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนจาก TD Securities จะอยู่ที่ประมาณ 28–29 พันล้านดอลลาร์
  • ปัญหาหลักอยู่ที่ฝั่งหุ้น: เมื่อ GameStop มีมูลค่าตลาดประมาณ 27 พันล้านดอลลาร์ การใช้ “หุ้น 50%” ยังคงทำให้เกิดช่องว่างด้านเงินทุนราว 15 พันล้านดอลลาร์
  • ตลาดดูเหมือนจะยังไม่เชื่อมั่นเต็มที่ต่อดีลนี้ โดยข้อเสนอซื้อที่มีพรีเมียมราว 20% สะท้อนผ่านการปรับขึ้นมูลค่าประมาณ 6–7% ซึ่งโดยคร่าวๆ อาจตีความได้ว่าตลาดให้โอกาสดีลสำเร็จเพียงราว 30%
  • ในตอนนี้ แนวโน้มการเข้าซื้อ eBay ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวยังคงสร้างข้อสงสัยอย่างมาก ขณะที่ฝั่ง eBay เองก็ยังให้ความเห็นอย่างสั้นและจำกัดเท่านั้น

GME.US (D1)

 

โมเมนตัมของเส้นค่าเฉลี่ย EMA ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกต่อมุมมองตลาดอาจเกิดขึ้นได้ หากราคาสามารถทะลุเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้
แหล่งที่มา: xStation5

