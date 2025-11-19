อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเด่น: GBP/USD อ่อนค่าลงหลังตัวเลข CPI ของสหราชอาณาจักรออกมาคละเคล้า

ข้อมูลจากสหราชอาณาจักรชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคาเริ่มชะลอตัวลงค่อนข้างสอดคล้องกับคาดการณ์ ซึ่งส่งผลให้เงินปอนด์อ่อนค่า ท่ามกลางโอกาสลดลงที่ BoE จะคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวด และมีแนวโน้มเอนเอียงไปสู่การลดดอกเบี้ยมากขึ้น

UK CPI (เดือนต่อเดือน) เดือน ต.ค.: 0.4% (คาด 0.4%; ก่อนหน้า 0.0%)

  • CPI (ปีต่อปี): 3.6% (คาด 3.5%; ก่อนหน้า 3.8%)

  • Core CPI (ปีต่อปี): 3.4% (คาด 3.4%; ก่อนหน้า 3.5%)

  • CPI Services (ปีต่อปี): 4.5% (คาด 4.6%; ก่อนหน้า 4.7%)

  • CPIH (ปีต่อปี): 3.8% (คาด 3.8%; ก่อนหน้า 4.1%)

อัตรา CPIH ที่ชะลอตัวลงในเดือนตุลาคม 2025 มาจากแรงกดดันลดลงใน 6 หมวดสินค้า บวกกับแรงกดดันเพิ่มขึ้นจาก 4 หมวด
หมวดที่ฉุดลงมากที่สุดคือ ที่อยู่อาศัยและบริการภายในบ้าน, ร้านอาหารและโรงแรม
ขณะที่แรงกดดันเพิ่มขึ้นมากที่สุดมาจาก อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
— ONS

 

