ตลาดเด่นรายวัน: GBPUSD

วันนี้ปอนด์อังกฤษอ่อนค่าที่สุดในกลุ่มสกุลเงิน G10 หลังรายงานเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก เปิดทางให้ธนาคารแห่งอังกฤษพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม การปรับตัวลดของราคาครั้งกว้างในรอบเดือนชี้ถึงจุดสิ้นสุดของภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อในสหราชอาณาจักรช่วงที่ผ่านมา
GBPUSD ปรับตัวลงแตะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 วัน (EMA100, สีม่วงเข้ม) ทำให้แนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนถูกทำลาย ความอ่อนค่าต่อไปส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับท่าทีของ BoE แต่เมื่อพิจารณาจากการชะลอตัวของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก (ยกเว้นสหรัฐฯ) การทดสอบระดับ 1.30 ดูเหมือนหลีกเลี่ยงไม่ได้
ปัจจัยที่ขับเคลื่อน GBPUSD วันนี้
รายงานเงินเฟ้อล่าสุดของสหราชอาณาจักรชี้ให้เห็นการลดลงของราคาที่กว้างและเหนือความคาดหมายเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
CPI เดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 3.2% จาก 3.6% ในเดือนตุลาคม (-0.2% MoM)
Core CPI ลดลงเหลือ 3.2% (คาด 3.4%, ก่อนหน้า 3.4%)
เงินเฟ้อราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลงเหลือ 3.5% จาก 3.6%
การลดลงมากที่สุดอยู่ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (จาก 4.9% เป็น 4.2%) ซึ่งเป็นตัวชี้สำคัญสำหรับ BoE ในการประเมินความคาดหวังเงินเฟ้อของครัวเรือน นอกจากนี้ แอลกอฮอล์ ยาสูบ และบริการในครัวเรือนก็มีส่วนลดลงเช่นกัน
ผลการอ่านนี้เพิ่มความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของ BoE อย่างชัดเจน ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยของสหราชอาณาจักรสูงที่สุดในกลุ่ม G10 โดยการลดอัตราก่อนหน้านี้ถูกระงับเมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 4% (3.8% ช่วงกรกฎาคม–กันยายน) การลดลงของแรงกดดันราคาเร็วกว่าที่คาดทำให้ตลาดคาดการณ์การผ่อนคลายทางการเงิน เพิ่มแรงกดดันต่อการขึ้นของปอนด์
ตลาดปัจจุบันประเมินความน่าจะเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ย 25bps ในการประชุม BoE พรุ่งนี้เกือบ 98% และคาดว่าจะมีการลดเพิ่มเติมในเดือนเมษายน 2026
แหล่งข้อมูล: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกจากแคนาดา; ข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา
BREAKING: ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรต่ำกว่าคาด กดดัน GBPUSD อ่อนค่าลง
การแถลงข่าวของผู้ว่าการ BoJ คาซึโอะ อูเอดะ (LIVE)
สรุปข่าวเช้า