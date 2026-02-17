ตลาดเด่นวันนี้: GBPUSD ดิ่งหนัก หลังเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรส่งสัญญาณต้องการการลดดอกเบี้ยอย่างเร่งด่วน 🇬🇧 ✂️

ปอนด์อังกฤษปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับสกุลเงิน G10 ทุกตัว (GBPUSD: -0.2%, GBPJPY: -0.7%, EURGBP: +0.25%) หลังจากรายงานตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักรชี้ให้เห็นว่าตลาดงานกำลังอ่อนตัวอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นของอัตราว่างงานที่เหนือความคาดหมายนี้สะท้อนว่าแนวทางคงดอกเบี้ยแบบ “ฝั่งพิราบ” ของ ธนาคารแห่งอังกฤษ (Bank of England) ในช่วงที่ผ่านมา อาจตามไม่ทันสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป
GBPUSD ร่วงลงอย่างหนักหลุดระดับแนวรับสำคัญที่ 1.36000 หลังการประกาศตัวเลขแรงงาน แต่แรงซื้อช่วงปรับฐานช่วยจำกัดการลดลง โดยพาคู่สกุลเงินกลับมายังระดับ Fibonacci retracement 50.0% ซึ่งตรงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้น 30 วัน (EMA30; สีม่วงอ่อน) แม้ว่าราคาดูเหมือนยังไม่พร้อมฟื้นตัวเหนือระดับแนวรับสำคัญที่กล่าวมา (ที่มา: xStation5)
อัตราว่างงานพุ่งสู่ 5.2%
หลังจากคงตัวที่ 5.1% เป็นเวลา 2 เดือน อัตราว่างงานของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเป็น 5.2% ในเดือนธันวาคม (สูงกว่าค่ากลาง Bloomberg consensus ที่ 5.1%) นับเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 5 ปี ใกล้เคียงกับจุดสูงสุด 5.3% ที่เคยเกิดขึ้นช่วงการระบาดของโควิด-19
พร้อมกันนี้ การเติบโตของค่าแรงเฉลี่ยชะลอตัวจาก 4.5% เหลือ 4.2% ขณะที่จำนวนตำแหน่งว่างคงที่สะท้อนถึงความอ่อนแอของตลาดแรงงาน — แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานขาดโมเมนตัมอย่างชัดเจนแม้ยังมีการเลิกจ้างต่อเนื่อง สิ่งที่น่ากังวลโดยเฉพาะคือประมาณการการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานแบบปีต่อปีในช่วงต้นเดือนมกราคม ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการสูญเสียงานกว่า 134,000 ตำแหน่งในปีที่ผ่านมา (-11k ต่อเดือน) แม้ว่าจะอยู่ในบริบทของเงินเฟ้อที่ยังคงสูงต่อเนื่องก่อนหน้า
UK unemployment rate reached its highest since COVID. Source: XTB Research
แนวโน้มของ ธนาคารแห่งอังกฤษ (Bank of England): เร่งเข้าสู่แนวทางลดดอกเบี้ย
ตัวเลขแรงงานล่าสุดได้เร่งให้ตลาดคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของ BoE ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แม้ว่าการตัดสินใจล่าสุดในการคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75% จะถูกมองว่าเป็นเชิงพิราบแล้ว เนื่องจากการลงคะแนนของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ที่แยก 5-4 แต่แนวโน้มแรงงานที่อ่อนแอลงมีแนวโน้มจะบังคับให้มีการประเมินใหม่เกี่ยวกับช่วงเวลาของการลดดอกเบี้ย
ตลาดสวอปตอนนี้กำลังตีราคาโอกาสลดดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมที่ 82% และคาดว่าจะมีการลดทั้งหมด 2 ครั้งภายในสิ้นปี 2026
อย่างไรก็ตาม จะใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่ธุรกิจจะรู้สึกถึงประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและกลับมามีความมั่นใจในการจ้างงานใหม่ โดยเฉพาะท่ามกลางแรงกดดันจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ นอกจากนี้ การปรับขึ้นภาษีเงินเดือนล่าสุดคาดว่าจะกดดันความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของผู้บริโภค ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการฟื้นตัวของบริษัทยังชะงักอยู่ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหากไม่มีนโยบายผ่อนคลายทางการเงินที่เข้มข้นมากขึ้น สหราชอาณาจักรยังคงเสี่ยงที่จะติดอยู่ในสภาพแวดล้อมการเติบโตต่ำ แม้จะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของผลผลิตแรงงานในช่วงหลัง
Source: Bloomberg Finance LP.
