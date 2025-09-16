อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: GBPUSD ขยับขึ้น หลังตัวเลขตลาดแรงงานสหราชอาณาจักรออกมาตรงตามคาด 📌

14:06 16 กันยายน 2025

07:00 น. BST, สหราชอาณาจักร – ข้อมูลการจ้างงาน เดือนกรกฎาคม

  • ค่าจ้างเฉลี่ย (ไม่รวมโบนัส): จริง 4.8%; คาดการณ์ 4.8%; ครั้งก่อน 5.0%

  • อัตราการว่างงาน: จริง 4.7%; คาดการณ์ 4.7%; ครั้งก่อน 4.7%

  • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน 3M/3M: จริง +232K; คาดการณ์ +220K; ครั้งก่อน +238K

  • ดัชนีค่าจ้างรวมโบนัส: จริง 4.7%; คาดการณ์ 4.7%; ครั้งก่อน 4.6%

07:00 น. BST, สหราชอาณาจักร – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน เดือนสิงหาคม

  • จริง 17.4K; คาดการณ์ 15.3K; ครั้งก่อน -33.3K

 

UK labour market signals softened: payrolled employees fell 125k y/y in May–July, and the early August estimate is down 127k y/y to 30.3m (provisional). The employment rate edged up to 75.2%, unemployment rose to 4.7%, and inactivity dipped to 21.1%. Vacancies fell for a 38th straight period to 728k; workforce jobs were 36.8m (-182k since March, +139k y/y), with public-sector jobs at 6.17m (+75k y/y). Pay growth stayed firm—regular +4.8% and total +4.7% y/y—implying real gains of +0.7%/+0.5% on CPIH (or +1.2%/+1.0% on CPI).

 

 

หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

18.09.2025
17:27

