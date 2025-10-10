การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีรายเดือน: -2.4% (คาดการณ์ -0.4%, ก่อนหน้า 0.4%)

- ECB ยังคงนโยบายเดิม: ธนาคารกลางคงท่าทีเป็นกลาง สื่อถึงการสิ้นสุดของรอบการลดดอกเบี้ย เนื่องจากเป้าหมายเงินเฟ้อได้บรรลุแล้ว และยังไม่มีแผนปรับนโยบายทันที
- ความเสี่ยงด้านการคลังของฝรั่งเศสกดดันยูโร: ขาดดุล/หนี้สูงและความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝรั่งเศสกลายเป็นแหล่งความเสี่ยงหลักต่อยูโรโซน กดดันค่าเงินยูโรให้ลดลง
- สัญญาณ EURUSD เกินขาย: แม้ว่าดอลลาร์จะแข็งค่า คู่เงิน EURUSD อาจถูกประเมินค่าต่ำเกินไป/เกินขายตามส่วนต่างผลตอบแทน แต่เพิ่งมีการเบรกแนวโน้มขาขึ้นทางเทคนิคเมื่อเร็วๆ นี้
ECB ไม่เตรียมปรับนโยบายการเงิน
สมาชิกของ ECB ยังคงแสดงท่าทีเป็นกลางอย่างชัดเจนในแถลงการณ์วันนี้ สื่อถึงว่ารอบการลดดอกเบี้ยได้สิ้นสุดแล้ว และมองว่าสถานะปัจจุบันของนโยบายการเงินใกล้เคียงกับความเป็นกลาง
ทั้ง Mārtiņš Kazāks และ José Luis Escrivá เน้นย้ำว่าเป้าหมายเงินเฟ้อได้ถูกบรรลุแล้ว และตัวเลขปัจจุบันไม่จำเป็นต้องมีปฏิกิริยาจากธนาคารกลางในขณะนี้ พร้อมทั้งเตือนว่า ความเบี่ยงเบนชั่วคราวจาก 2% จะไม่ถูกพิจารณาเป็นเหตุผลในการปรับดอกเบี้ย
แนวโน้มดอกเบี้ยของ ECB
ความคาดหมายชี้ว่าในระยะสั้น ไม่มีแนวโน้มการลดดอกเบี้ย แหล่งข่าว: Bloomberg Finance LP
สอดคล้องกับท่าทีของ ECB ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา คือการขาดแรงกดดันเงินเฟ้อและการคงตัวของความคาดหวัง ทำให้สามารถยืนอยู่ในสถานะ “รอดูท่าที” ได้ โดยความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจยังไม่เกิดขึ้น จึงสามารถกล่าวได้ว่ามี การคงนโยบายการเงินในระดับปัจจุบัน และความน่าจะเป็นของทั้งการลดหรือขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมมีค่อนข้างต่ำ
ฝรั่งเศสยังเป็นปัญหาสำหรับยูโรหรือไม่?
ในภูมิภาคยุโรป สถานการณ์การคลังของฝรั่งเศสที่ François Villeroy de Galhau กล่าวถึงถือว่าน่าสนใจมาก แม้คงการคาดการณ์ GDP เติบโต 0.7% สำหรับปี 2025 แต่ฝรั่งเศสเผชิญปัญหางบประมาณอย่างรุนแรง
-
ขาดดุลงบประมาณใกล้ 5.5% ของ GDP
-
หนี้สาธารณะอยู่ราว 116% สูงกว่าข้อจำกัดของ EU (3% และ 60%)
-
ความไม่มั่นคงทางการเมืองอาจทำให้ GDP ลดลงถึง 0.5%
ข่าวลบเกี่ยวกับฝรั่งเศสเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันยูโรในสัปดาห์นี้ ขณะที่ความแข็งแกร่งของ ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็มีส่วนด้วย แม้เศรษฐกิจยุโรปยังอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก ตามตัวเลขจากเยอรมนี แต่ EUR/USD อาจถูกขายเกินไปเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับสัญญาณจาก ความต่างอัตราผลตอบแทน (yield spread)
สัญญาณการซื้อขายเกินของคู่เงิน EURUSD
ส่วนต่างผลตอบแทน (yield spread) ชี้ว่าคู่เงิน EURUSD ถูกขายมากเกินไป 📉
ที่มา: xStation5
โดยสรุป ECB ส่งสัญญาณการคงเสถียรภาพของนโยบายการเงิน ขณะที่ความเสี่ยงกำลังเปลี่ยนไปสู่ด้านการคลังและการเมือง โดยเฉพาะในฝรั่งเศส ธนาคารเห็นว่าไม่จำเป็นต้องตอบสนองตราบใดที่เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับควบคุมได้ แต่ก็ยังติดตามความสมดุลระหว่างการชะลอตัวของการเติบโตและการรักษาความน่าเชื่อถือด้านการคลังของยูโรโซน
วิเคราะห์ทางเทคนิค (EURUSD)
คู่ EURUSD เกิดการปรับฐานต่ำกว่า ระดับ 1.16 และ Fibonacci retracement 61.8% เมื่อวานนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเบรกแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้อาจเกิด จุดต่ำสุดใหม่ในแนวโน้มขาลง ดังนั้น การปรับขึ้นกลับไปยัง ระดับ 1.16-1.1630 จึงยังไม่สามารถตัดออกได้
Fibonacci retracement 60.0% ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญ ซึ่งเคยมีปฏิกิริยาราคาก่อนหน้านี้
-
EURUSD เกินขาย, อาจมีรีบาวด์
-
ECB คงดอกเบี้ย, เงินเฟ้อควบคุมได้
-
ความเสี่ยงเลื่อนสู่การคลัง/การเมืองฝรั่งเศส
กราฟเด่นวันนี้: EURUSD