10 ตุลาคม 2025

DAX: DE40 พยายามรักษาโมเมนตัมการปรับตัวขึ้น 📈

ประเด็นหลัก

  • หุ้นที่อ่อนแอที่สุดใน DAX: Siemens และ MTU Aero Engines

  • หุ้นที่นำการปรับตัวขึ้น: Mercedes-Benz และ Continental

ดัชนียุโรปเปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นอย่างระมัดระวัง โดยได้รับแรงหนุนบางส่วนจากความหวังว่าปัญหาการเมืองในฝรั่งเศสจะคลี่คลาย ความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นราว 16:00 น. เมื่อมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความคาดหวังเงินเฟ้อจาก มหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM)

DE40 (กราฟ H1)
ฟิวเจอร์ส DAX เยอรมนี (DE40) เคลื่อนไหวราว 24,750 จุด ทดสอบ EMA50 ช่วงชั่วโมง (เส้นส้ม) โดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากราคาปฏิกิริยาก่อนหน้าช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

Source: xStation5

หุ้นที่เคลื่อนไหวมากที่สุดใน DAX เยอรมนี แหล่งข่าว: Bloomberg Finance L.P.

Brenntag ถูกปรับลดโดย UBS

  • UBS ปรับลดเรตติ้ง Brenntag เป็น “Sell” และลดราคาเป้าหมายเหลือ €45 จาก €56 อ้างอิงมุมมองธุรกิจที่แย่ลง

  • ราคาหุ้นร่วงเกือบ 4% ในวันนี้

ประเด็นสำคัญจาก UBS:

  • ความต้องการปลายทางอ่อนและปัญหากำลังการผลิตเกินในอุตสาหกรรมเคมีคาดว่าจะกดดันปริมาณขายและมาร์จิ้นของผู้จัดจำหน่ายเคมีอย่างน้อยจนถึง H1 2026

  • คาดการณ์ผลประกอบการปี 2025–2027 ถูกปรับลงต่ำกว่าความเห็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก UBS เห็นความเสี่ยงสูงต่อยอดขายและความสามารถทำกำไร ชี้ถึงวัฏจักรขาลงที่ยาวกว่าที่ตลาดประเมิน

Brenntag (กราฟ D1)

  • ราคาหุ้นลดลงต่อเนื่อง มุ่งใกล้ระดับที่เคยเห็นใน ส.ค. 2020

  • แม้ราคาลดลง แต่ P/E ของกลุ่มเคมียังอยู่ในระดับสองหลักสูง

Source: xStation5

ArcelorMittal ภายใต้แรงกดดัน

  • Goldman Sachs ปรับลดเรตติ้ง ArcelorMittal (MT) เป็น “Neutral” จาก “Buy” พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น €30 จาก €29

  • ราคาหุ้นร่วง กว่า 2% ในวันนี้ ต่อเนื่องจากการปรับฐานหลังขึ้นแตะระดับสูงสุดหลายปี

ประเด็นสำคัญจาก GS:

  • ธีมบวกเกือบหมดแล้ว: การลดราคาวัตถุดิบช่วยหนุนมาร์จิ้น และมาตรการปกป้องตลาดหลักช่วยเสริมความเชื่อมั่น

  • หุ้นปรับตัวขึ้น ~55% ตั้งแต่ถูกเพิ่มเข้ารายการ Buy ดังนั้นราคาปัจจุบันถือว่า เต็มมูลค่า

  • ความเสี่ยง-ผลตอบแทนสมดุล:

    • ขาขึ้นขึ้นอยู่กับแรงหนุนต้นทุนต่อเนื่องและการดำเนินนโยบาย EU อย่างต่อเนื่อง

    • ขาลงมีปัจจัยเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์กลับตัว, ต้นทุนพลังงานสูง, การบังคับใช้มาตรการปกป้องอ่อน, ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษี, และความเสี่ยงต่อความสามารถทำกำไรของ JV ในอินเดีย

ArcelorMittal (กราฟ D1)

  • หุ้นอยู่ระหว่างการปรับฐานหลังทำจุดสูงสุดหลายปี

Source: xStation5

13 ตุลาคม 2025

