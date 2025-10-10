DAX: DE40 พยายามรักษาโมเมนตัมการปรับตัวขึ้น 📈

-
หุ้นที่อ่อนแอที่สุดใน DAX: Siemens และ MTU Aero Engines
-
หุ้นที่นำการปรับตัวขึ้น: Mercedes-Benz และ Continental
-
หุ้นที่อ่อนแอที่สุดใน DAX: Siemens และ MTU Aero Engines
-
หุ้นที่นำการปรับตัวขึ้น: Mercedes-Benz และ Continental
ดัชนียุโรปเปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นอย่างระมัดระวัง โดยได้รับแรงหนุนบางส่วนจากความหวังว่าปัญหาการเมืองในฝรั่งเศสจะคลี่คลาย ความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นราว 16:00 น. เมื่อมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความคาดหวังเงินเฟ้อจาก มหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM)
DE40 (กราฟ H1)
ฟิวเจอร์ส DAX เยอรมนี (DE40) เคลื่อนไหวราว 24,750 จุด ทดสอบ EMA50 ช่วงชั่วโมง (เส้นส้ม) โดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากราคาปฏิกิริยาก่อนหน้าช่วงต้นเดือนกรกฎาคม
Source: xStation5
หุ้นที่เคลื่อนไหวมากที่สุดใน DAX เยอรมนี แหล่งข่าว: Bloomberg Finance L.P.
Brenntag ถูกปรับลดโดย UBS
-
UBS ปรับลดเรตติ้ง Brenntag เป็น “Sell” และลดราคาเป้าหมายเหลือ €45 จาก €56 อ้างอิงมุมมองธุรกิจที่แย่ลง
-
ราคาหุ้นร่วงเกือบ 4% ในวันนี้
ประเด็นสำคัญจาก UBS:
-
ความต้องการปลายทางอ่อนและปัญหากำลังการผลิตเกินในอุตสาหกรรมเคมีคาดว่าจะกดดันปริมาณขายและมาร์จิ้นของผู้จัดจำหน่ายเคมีอย่างน้อยจนถึง H1 2026
-
คาดการณ์ผลประกอบการปี 2025–2027 ถูกปรับลงต่ำกว่าความเห็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก UBS เห็นความเสี่ยงสูงต่อยอดขายและความสามารถทำกำไร ชี้ถึงวัฏจักรขาลงที่ยาวกว่าที่ตลาดประเมิน
Brenntag (กราฟ D1)
-
ราคาหุ้นลดลงต่อเนื่อง มุ่งใกล้ระดับที่เคยเห็นใน ส.ค. 2020
-
แม้ราคาลดลง แต่ P/E ของกลุ่มเคมียังอยู่ในระดับสองหลักสูง
Source: xStation5
ArcelorMittal ภายใต้แรงกดดัน
-
Goldman Sachs ปรับลดเรตติ้ง ArcelorMittal (MT) เป็น “Neutral” จาก “Buy” พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น €30 จาก €29
-
ราคาหุ้นร่วง กว่า 2% ในวันนี้ ต่อเนื่องจากการปรับฐานหลังขึ้นแตะระดับสูงสุดหลายปี
ประเด็นสำคัญจาก GS:
-
ธีมบวกเกือบหมดแล้ว: การลดราคาวัตถุดิบช่วยหนุนมาร์จิ้น และมาตรการปกป้องตลาดหลักช่วยเสริมความเชื่อมั่น
-
หุ้นปรับตัวขึ้น ~55% ตั้งแต่ถูกเพิ่มเข้ารายการ Buy ดังนั้นราคาปัจจุบันถือว่า เต็มมูลค่า
-
ความเสี่ยง-ผลตอบแทนสมดุล:
-
ขาขึ้นขึ้นอยู่กับแรงหนุนต้นทุนต่อเนื่องและการดำเนินนโยบาย EU อย่างต่อเนื่อง
-
ขาลงมีปัจจัยเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์กลับตัว, ต้นทุนพลังงานสูง, การบังคับใช้มาตรการปกป้องอ่อน, ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษี, และความเสี่ยงต่อความสามารถทำกำไรของ JV ในอินเดีย
-
ArcelorMittal (กราฟ D1)
-
หุ้นอยู่ระหว่างการปรับฐานหลังทำจุดสูงสุดหลายปี
Source: xStation5
การส่งออกของจีนเติบโต เร็วที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามการค้ากับสหรัฐฯ 🔎
ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น หลังมีสัญญาณของความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐฯ–จีน คลี่คลายลง
อนาคตของ AMD และ Nvidia ถูกกำหนดทิศทางโดย กฎระเบียบและข้อบังคับใหม่
ตลาดเด่นวันนี้ - GOLD