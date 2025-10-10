⏫🔝Silver พุ่ง 4%

ราคาซิลเวอร์พุ่งขึ้นกว่า 4% 🌟
โลหะเงินพยายามปิดเหนือระดับ $50 หลังจากทำจุดสูงสุดประวัติศาสตร์เมื่อวาน
สัญญาณบวก: อัตราส่วนทองต่อเงินลดลง ชี้ถึงศักยภาพขาขึ้นของซิลเวอร์ โดยเทคนิคยังไม่บ่งชี้การซื้อเกิน
ระดับสำคัญ:
-
แนวต้าน: $55/ออนซ์
-
แนวรับ: $45/ออนซ์ หากเกิดการปรับฐาน
ราคาซิลเวอร์พุ่งขึ้นกว่า 4% 🌟
โลหะเงินพยายามปิดเหนือระดับ $50 หลังจากทำจุดสูงสุดประวัติศาสตร์เมื่อวาน
สัญญาณบวก: อัตราส่วนทองต่อเงินลดลง ชี้ถึงศักยภาพขาขึ้นของซิลเวอร์ โดยเทคนิคยังไม่บ่งชี้การซื้อเกิน
ระดับสำคัญ:
-
แนวต้าน: $55/ออนซ์
-
แนวรับ: $45/ออนซ์ หากเกิดการปรับฐาน
เมื่อวานนี้ ซิลเวอร์ทำจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ ทะลุระดับสูงสุดที่เคยเห็นในต้นทศวรรษ 1980 และปี 2011 แต่ยังไม่สามารถปิดเหนือ $50/ออนซ์ ได้
ในขณะที่ทองคำปรับตัวลงชัดเจน ซิลเวอร์เริ่มเช้าวันศุกร์ด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ปรับขึ้นมากกว่า 3.5% ขณะนี้ซื้อขายราว $50.90/ออนซ์ สร้างโอกาสให้ปิดตลาดเหนือระดับประวัติศาสตร์
ตัวชี้วัดทางเทคนิคและบริบทประวัติศาสตร์:
-
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยสำคัญ ซิลเวอร์ยังไม่อยู่ในระดับซื้อเกินสุดขีด
-
โดยทั่วไป การซื้อเกินสุดจะเกิดเมื่อ:
-
เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย 5 ปี 5 เท่า
-
เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย 1 ปี 4–4.5 เท่า
-
เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย 100 วัน 3 เท่า
-
ซิลเวอร์ปัจจุบันถือว่าราคาสูง แต่ยังไม่มีสัญญาณซื้อเกินทางเทคนิคชัดเจน แหล่งข่าว: Bloomberg Finance LP, XTB
เมื่อพิจารณา อัตราส่วนทองต่อเงิน (gold-to-silver ratio) พบว่าลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี ซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากเฟสขาขึ้นของตลาดโลหะมีค่ามูลค่ายังไม่สิ้นสุด ก็น่าสังเกตช่วงต้นทศวรรษก่อนหน้านี้ที่ซิลเวอร์ใกล้ $50/ออนซ์ และอัตราส่วนดังกล่าวลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมาก ในปี 2011 อัตราส่วนลดต่ำกว่าช่วงค่าเฉลี่ยระยะยาว 50–53 จุด
สมมติฐาน:
-
หากทองคำขึ้นไปถึง $4,200 ในเดือนข้างหน้า และอัตราส่วนทอง/เงินลดลงเหลือ 70 จุด ราคาซิลเวอร์อาจอยู่ที่ $60/ออนซ์
-
ในทางตรงกันข้าม หากราคาปรับตัวลง ซิลเวอร์มักตกเร็วกว่าทองคำ เช่น หากทองปรับลง 10% เหลือ $3,600 และอัตราส่วนเพิ่มเป็น 90 ราคาซิลเวอร์อาจอยู่ที่ $40/ออนซ์
อัตราส่วนทองต่อเงิน (gold-to-silver ratio) ลดลงต่ำกว่า 80 จุด ซึ่งหากแนวโน้มขาขึ้นของโลหะมีค่า (precious metals rally) ยังคงต่อเนื่อง อาจเป็นสัญญาณขาขึ้นรุนแรงสำหรับซิลเวอร์ แต่เช่นเดียวกับช่วงสี่ปีที่ผ่านมา อัตราส่วนนี้อาจเป็นตัวบ่งชี้ระยะสั้นของ การซื้อเกินของซิลเวอร์
แนวโน้มและระดับสำคัญ:
-
ซิลเวอร์ปรับขึ้นมากกว่า 4% เกือบเทียบเท่ากับระดับสูงสุดของเมื่อวาน
-
หากแนวโน้มขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด การเคลื่อนไหวรุนแรงในปี 2011 บ่งชี้เป้าหมายซิลเวอร์ที่ $59–$60/ออนซ์
-
แนวต้านใกล้สุดตาม Fibonacci 113% extension อยู่ราว $55/ออนซ์
-
หากเกิดการปรับฐาน แนวรับสำคัญอยู่ใกล้ $45/ออนซ์ ซึ่งสอดคล้องกับ 23.6% retracement ของแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงระดับปัจจุบัน
การส่งออกของจีนเติบโต เร็วที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามการค้ากับสหรัฐฯ 🔎
ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น หลังมีสัญญาณของความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐฯ–จีน คลี่คลายลง
อนาคตของ AMD และ Nvidia ถูกกำหนดทิศทางโดย กฎระเบียบและข้อบังคับใหม่
ตลาดเด่นวันนี้ - GOLD