ข่าวเด่น: 📉 GBPUSD เคลื่อนไหวทรงตัว หลังตัวเลข CPI อังกฤษออกมาตามคาด 🇬🇧

07:00 น. BST, สหราชอาณาจักร – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม:
-
CPI รายปี: จริง 3.8%; คาดการณ์ 3.8%; ก่อนหน้า 3.8%
-
CPI รายเดือน: จริง 0.3%; คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.1%
-
Core CPI รายเดือน: จริง 0.3%; ก่อนหน้า 0.2%
-
Core CPI รายปี: จริง 3.6%; คาดการณ์ 3.7%; ก่อนหน้า 3.8%
รายงาน CPI ล่าสุดของสหราชอาณาจักรออกมาตรงตามที่ตลาดคาดการณ์ สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม แรงกดดันด้านราคาที่สูงขึ้นยังคงมาจากที่อยู่อาศัย (+6%), การศึกษา (+7.5%), บริการสื่อสาร (+6.1%) และอาหาร (+5.1%) ขณะที่แรงกดดันถูกชดเชยบางส่วนด้วยการชะลอตัวของราคาบริการขนส่ง โดยเฉพาะค่าโดยสารเครื่องบิน รวมถึงร้านอาหารและโรงแรม
ตัวเลขที่ไม่ได้รุนแรงเกินไปนี้ไม่ได้สร้างความผันผวนพิเศษต่อ GBPUSD โดยคู่เงินนี้เพียงแค่ปรับฐานจากการปรับขึ้นก่อนหน้า แต่ยังคงยืนเหนือเส้น EMA30 ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง
Source: xStation5