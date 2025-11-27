GBPUSD พุ่งขึ้นแรง หลัง OBR เผยประมาณการการคลังของสหราชอาณาจักร 📈

สำนักงานความรับผิดชอบด้านงบประมาณของสหราชอาณาจักร (OBR) ได้เผยแพร่รายงาน แนวโน้มเศรษฐกิจและการคลัง (Economic and Fiscal Outlook) สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025 บนเว็บไซต์ก่อนการประกาศงบประมาณอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Rachel Reeves ทำให้ตลาดเกิดความสับสนอย่างกะทันหัน เนื้อหาหลักจากสมมติฐานของ OBR มีดังนี้:
สมมติฐานของ OBR: ฉบับใหม่เทียบกับก่อนหน้า
-
การกู้ยืมภาครัฐ คาดว่าจะอยู่ที่ 138.3 พันล้านปอนด์ ในปีงบประมาณ 2025–26 และ 117.7 พันล้านปอนด์ ในปี 2026–27
-
คาดการณ์การเติบโตของผลิตภาพ (productivity growth) ระยะกลางถูกปรับลงจาก 1.3% เหลือ 1.0% ซึ่งเป็นสัญญาณด้านโครงสร้างเชิงลบต่อศักยภาพการเติบโตระยะยาวของเศรษฐกิจ
-
การตรึงเกณฑ์ภาษีเงินได้ (income tax thresholds freeze) ถูกขยายออกไปจากปี 2028–29 ไปจนถึง 2030–31
-
คาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มราว 8 พันล้านปอนด์ในปี 2029–30
-
ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากถูกดันเข้าสู่วงเงินภาษีที่สูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง
-
-
การเพิ่มรายได้รัฐจากการปรับขึ้นภาษีและมาตรการการคลังจะสูงถึง 26.1 พันล้านปอนด์ต่อปีใน 2029–30 สูงกว่าฉบับเดือนมีนาคม
-
คาดการณ์ GDP ที่แท้จริง (Real GDP) ถูกปรับลดเหลือเฉลี่ย 1.5% ต่อปี ลดลง 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์จากประมาณการในเดือนมีนาคม
-
งบประมาณเกินดุลของภาคสาธารณะ (public sector current budget surplus) สำหรับปี 2029–30 ถูกปรับขึ้นเป็น 21.7 พันล้านปอนด์ จาก 9.9 พันล้านปอนด์ในเดือนมีนาคม
-
แม้ดูเหมือนเป็น “ข่าวดี” แต่เกิดจากภาระภาษีที่สูงขึ้นและการขยายเวลาการตรึงเกณฑ์ภาษี
-
-
จะมีการเก็บ ภาษีตามระยะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (Mileage Tax) ตั้งแต่ปี 2028
-
BEV: 3 เพนนีต่อไมล์
-
PHEV: 1.5 เพนนีต่อไมล์
-
ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ (CPI) — คาดว่าจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่สำคัญ
-
-
ข้อจำกัดใหม่สำหรับ สิทธิประโยชน์แบบ Salary Sacrifice:
-
เงินสมทบกองทุนบำนาญที่เกิน 2,000 ปอนด์ต่อปี จะต้องเสีย NIC ตั้งแต่เดือนเมษายน 2029
-
-
ภาษีใหม่สำหรับอสังหาริมทรัพย์ราคาแพง:
-
บ้านมูลค่าเกิน 2 ล้านปอนด์ จะถูกเรียกเก็บ Council Tax เพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2028
-
คาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 0.4 พันล้านปอนด์ต่อปี
-
ผลกระทบต่อตลาดการเงิน
หลังข้อมูลถูกเผยแพร่ก่อนกำหนด:
-
ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลง
-
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ (UK gilts) ปรับตัวสูงขึ้น
-
ตลาดมองว่าภาระการกู้ยืมของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้น
-
อย่างไรก็ตาม วันนี้คู่เงิน GBPUSD พุ่งขึ้นแรง จากความผันผวนหลังประกาศข้อมูลการคลัง
Source: xStation5
