08:29 · 27 พฤศจิกายน 2025

GBPUSD พุ่งขึ้นแรง หลัง OBR เผยประมาณการการคลังของสหราชอาณาจักร 📈

GBP/USD
ฟอเร็ก
-
-

สำนักงานความรับผิดชอบด้านงบประมาณของสหราชอาณาจักร (OBR) ได้เผยแพร่รายงาน แนวโน้มเศรษฐกิจและการคลัง (Economic and Fiscal Outlook) สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025 บนเว็บไซต์ก่อนการประกาศงบประมาณอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Rachel Reeves ทำให้ตลาดเกิดความสับสนอย่างกะทันหัน เนื้อหาหลักจากสมมติฐานของ OBR มีดังนี้:

สมมติฐานของ OBR: ฉบับใหม่เทียบกับก่อนหน้า

  • การกู้ยืมภาครัฐ คาดว่าจะอยู่ที่ 138.3 พันล้านปอนด์ ในปีงบประมาณ 2025–26 และ 117.7 พันล้านปอนด์ ในปี 2026–27

  • คาดการณ์การเติบโตของผลิตภาพ (productivity growth) ระยะกลางถูกปรับลงจาก 1.3% เหลือ 1.0% ซึ่งเป็นสัญญาณด้านโครงสร้างเชิงลบต่อศักยภาพการเติบโตระยะยาวของเศรษฐกิจ

  • การตรึงเกณฑ์ภาษีเงินได้ (income tax thresholds freeze) ถูกขยายออกไปจากปี 2028–29 ไปจนถึง 2030–31

    • คาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มราว 8 พันล้านปอนด์ในปี 2029–30

    • ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากถูกดันเข้าสู่วงเงินภาษีที่สูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง

  • การเพิ่มรายได้รัฐจากการปรับขึ้นภาษีและมาตรการการคลังจะสูงถึง 26.1 พันล้านปอนด์ต่อปีใน 2029–30 สูงกว่าฉบับเดือนมีนาคม

  • คาดการณ์ GDP ที่แท้จริง (Real GDP) ถูกปรับลดเหลือเฉลี่ย 1.5% ต่อปี ลดลง 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์จากประมาณการในเดือนมีนาคม

  • งบประมาณเกินดุลของภาคสาธารณะ (public sector current budget surplus) สำหรับปี 2029–30 ถูกปรับขึ้นเป็น 21.7 พันล้านปอนด์ จาก 9.9 พันล้านปอนด์ในเดือนมีนาคม

    • แม้ดูเหมือนเป็น “ข่าวดี” แต่เกิดจากภาระภาษีที่สูงขึ้นและการขยายเวลาการตรึงเกณฑ์ภาษี

  • จะมีการเก็บ ภาษีตามระยะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (Mileage Tax) ตั้งแต่ปี 2028

    • BEV: 3 เพนนีต่อไมล์

    • PHEV: 1.5 เพนนีต่อไมล์

    • ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ (CPI) — คาดว่าจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่สำคัญ

  • ข้อจำกัดใหม่สำหรับ สิทธิประโยชน์แบบ Salary Sacrifice:

    • เงินสมทบกองทุนบำนาญที่เกิน 2,000 ปอนด์ต่อปี จะต้องเสีย NIC ตั้งแต่เดือนเมษายน 2029

  • ภาษีใหม่สำหรับอสังหาริมทรัพย์ราคาแพง:

    • บ้านมูลค่าเกิน 2 ล้านปอนด์ จะถูกเรียกเก็บ Council Tax เพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2028

    • คาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 0.4 พันล้านปอนด์ต่อปี

ผลกระทบต่อตลาดการเงิน

หลังข้อมูลถูกเผยแพร่ก่อนกำหนด:

  • ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลง

  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ (UK gilts) ปรับตัวสูงขึ้น

  • ตลาดมองว่าภาระการกู้ยืมของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้น

  • อย่างไรก็ตาม วันนี้คู่เงิน GBPUSD พุ่งขึ้นแรง จากความผันผวนหลังประกาศข้อมูลการคลัง

 

Source: xStation5

28 พฤศจิกายน 2025, 15:58

