📉 OIL.WTI ร่าง 2.5%

📉 ราคาน้ำมันในสหรัฐฯ ร่วงต่ำกว่า $55 ต่อบาร์เรล วันนี้ ต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน 2021
ราคาน้ำมัน WTI ลงไปแตะ ระดับต่ำสุดราว $55.1 ต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent ร่วงต่ำกว่า $60 ต่อบาร์เรล เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
แรงกดดันราคามาจากหลายปัจจัย:
-
ความกังวลเรื่องอุปทานล้นตลาดในปี 2026: IEA คาดอุปทานเกิน 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่ EIA ประมาณ 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน แม้ตัวเลขต่างกัน แต่สะท้อนถึง อุปทานล้นตลาดสูงสุดตั้งแต่ช่วงโควิด
-
การปรับโมเดลพยากรณ์ของ EIA: EIA ปรับโมเดลการพยากรณ์อุปทาน ความต้องการ และราคาครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 25 ปี ซึ่งจะเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในปี 2027
-
ความเป็นไปได้ของสันติภาพยูเครน: การเจรจาเกี่ยวกับการสละความปรารถนาเข้าร่วม NATO ของยูเครน แลกกับความมั่นคงทางทหาร อาจเพิ่มการส่งออกน้ำมันรัสเซีย
-
ตัวเลขเศรษฐกิจจีนอ่อนแอ: การผลิตภาคอุตสาหกรรมต่ำสุดในรอบ 15 เดือน และยอดขายปลีกโตช้าสุดตั้งแต่ธันวาคม 2022 ทำให้แรงซื้อจากจีนอ่อนลง
-
ความซับซ้อนจากเวเนซุเอลา: การส่งออกถูกบล็อก ราคาลดลง และแรงกดดันให้เปลี่ยนเงื่อนไขสัญญา spot หลังจากสหรัฐฯ ยึดเรือบรรทุกน้ำมันเวเนซุเอลา
ปัจจัยเหล่านี้รวมกันทำให้ ราคาน้ำมันร่วงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2021
แหล่งข่าว: xStation5
Source: xStation
