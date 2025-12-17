อ่านเพิ่มเติม
11:17 · 17 ธันวาคม 2025

📉 OIL.WTI ร่าง 2.5%

  • ราคาน้ำมัน WTI ร่วงต่ำกว่า $55 ต่อบาร์เรล วันนี้ ต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน 2021
  • แรงกดดันราคามาจาก ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานล้นตลาดในปี 2026 นอกจากนี้ ตลาดยัง ปรับราคาสะท้อนสถานการณ์สันติภาพในยูเครน ซึ่งอาจทำให้การส่งออกน้ำมันรัสเซียเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุปทานน้ำมันโลกสูงขึ้นอีก

📉 ราคาน้ำมันในสหรัฐฯ ร่วงต่ำกว่า $55 ต่อบาร์เรล วันนี้ ต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน 2021

ราคาน้ำมัน WTI ลงไปแตะ ระดับต่ำสุดราว $55.1 ต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent ร่วงต่ำกว่า $60 ต่อบาร์เรล เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

แรงกดดันราคามาจากหลายปัจจัย:

  • ความกังวลเรื่องอุปทานล้นตลาดในปี 2026: IEA คาดอุปทานเกิน 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่ EIA ประมาณ 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน แม้ตัวเลขต่างกัน แต่สะท้อนถึง อุปทานล้นตลาดสูงสุดตั้งแต่ช่วงโควิด

  • การปรับโมเดลพยากรณ์ของ EIA: EIA ปรับโมเดลการพยากรณ์อุปทาน ความต้องการ และราคาครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 25 ปี ซึ่งจะเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในปี 2027

  • ความเป็นไปได้ของสันติภาพยูเครน: การเจรจาเกี่ยวกับการสละความปรารถนาเข้าร่วม NATO ของยูเครน แลกกับความมั่นคงทางทหาร อาจเพิ่มการส่งออกน้ำมันรัสเซีย

  • ตัวเลขเศรษฐกิจจีนอ่อนแอ: การผลิตภาคอุตสาหกรรมต่ำสุดในรอบ 15 เดือน และยอดขายปลีกโตช้าสุดตั้งแต่ธันวาคม 2022 ทำให้แรงซื้อจากจีนอ่อนลง

  • ความซับซ้อนจากเวเนซุเอลา: การส่งออกถูกบล็อก ราคาลดลง และแรงกดดันให้เปลี่ยนเงื่อนไขสัญญา spot หลังจากสหรัฐฯ ยึดเรือบรรทุกน้ำมันเวเนซุเอลา

ปัจจัยเหล่านี้รวมกันทำให้ ราคาน้ำมันร่วงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2021

