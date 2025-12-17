ข่าวเด่นวันนี้: ดอลลาร์อ่อนค่าหลัง NFP; OIL.WTI ร่วงต่ำสุดตั้งแต่ปี 2021 💡

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
-
หุ้นหลักปรับตัวลดลง หลังทรัมป์เตือน EU เรื่องภาษีบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายเช่น Accenture, Siemens, และ Spotify
-
ดัชนี WIG20 ร่วง >1%, WIG ร่วง 0.9%, S&P 500 -0.5%, Nasdaq -0.1%
-
ตลาดอยู่ในโหมด risk-off จากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์
ค่าเงิน
-
ดอลลาร์อ่อนค่าหลัง NFP เดือนพฤศจิกายนต่ำกว่าคาด
-
Zloty โปแลนด์, เยน และปอนด์แข็งค่า
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
-
สหรัฐฯ:
-
NFP พฤศจิกายน +64,000 ตำแหน่ง, อัตราว่างงาน 4.6%
-
Retail Sales ตุลาคม 0.0% m/m
-
PMI ธันวาคม: Composite 53, Manufacturing 51.8, Services 52.9 (ลดต่อเนื่อง 3 เดือน)
-
-
ยูโรโซน:
-
เยอรมนี: Manufacturing 47.7, Services 52.6, Composite 51.5 → อุตสาหกรรมอ่อนแรง, ยูโรอ่อนค่า
-
ฝรั่งเศส: Manufacturing 50.6, Services ชะลอตัว → ภาพรวมเศรษฐกิจเปราะบาง
-
-
อังกฤษ:
-
การจ้างงาน -38k, ว่างงาน 5.1%, ค่าแรง +4.7% y/y → ดันแรงกดดันเงินเฟ้อ, BoE มีทางเลือกยาก
-
-
โปแลนด์: CPI พ.ย. 2.5%, core 2.7%, ex-admin 2.0% → สนับสนุนมาตรการผ่อนคลาย
สินค้าโภคภัณฑ์
-
WTI < $55 / Brent < $60 ต่ำสุดตั้งแต่ 2021 จากความกังวลอุปทานล้นใน 2026 และสันติภาพยูเครน → อาจเพิ่มการส่งออกน้ำมันรัสเซีย
-
Natural Gas: ลดลงต่อเนื่อง
-
ทองคำ (GOLD): ฟื้น +0.2% intraday
สรุป: ตลาดได้รับแรงกดดันจาก NFP อ่อน, ภูมิรัฐศาสตร์, ความกังวลอุปทานน้ำมัน, และเศรษฐกิจโลกชะลอตัว นักลงทุนยังติดตาม PMI, ข้อมูลเงินเฟ้อ และสถานการณ์ยูเครนอย่างใกล้ชิด
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกจากแคนาดา; ข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา
BREAKING: ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรต่ำกว่าคาด กดดัน GBPUSD อ่อนค่าลง
การแถลงข่าวของผู้ว่าการ BoJ คาซึโอะ อูเอดะ (LIVE)
สรุปข่าวเช้า