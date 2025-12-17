อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเด่นวันนี้: ดอลลาร์อ่อนค่าหลัง NFP; OIL.WTI ร่วงต่ำสุดตั้งแต่ปี 2021 💡

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

  • หุ้นหลักปรับตัวลดลง หลังทรัมป์เตือน EU เรื่องภาษีบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายเช่น Accenture, Siemens, และ Spotify

  • ดัชนี WIG20 ร่วง >1%, WIG ร่วง 0.9%, S&P 500 -0.5%, Nasdaq -0.1%

  • ตลาดอยู่ในโหมด risk-off จากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

ค่าเงิน

  • ดอลลาร์อ่อนค่าหลัง NFP เดือนพฤศจิกายนต่ำกว่าคาด

  • Zloty โปแลนด์, เยน และปอนด์แข็งค่า

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ

  • สหรัฐฯ:

    • NFP พฤศจิกายน +64,000 ตำแหน่ง, อัตราว่างงาน 4.6%

    • Retail Sales ตุลาคม 0.0% m/m

    • PMI ธันวาคม: Composite 53, Manufacturing 51.8, Services 52.9 (ลดต่อเนื่อง 3 เดือน)

  • ยูโรโซน:

    • เยอรมนี: Manufacturing 47.7, Services 52.6, Composite 51.5 → อุตสาหกรรมอ่อนแรง, ยูโรอ่อนค่า

    • ฝรั่งเศส: Manufacturing 50.6, Services ชะลอตัว → ภาพรวมเศรษฐกิจเปราะบาง

  • อังกฤษ:

    • การจ้างงาน -38k, ว่างงาน 5.1%, ค่าแรง +4.7% y/y → ดันแรงกดดันเงินเฟ้อ, BoE มีทางเลือกยาก

  • โปแลนด์: CPI พ.ย. 2.5%, core 2.7%, ex-admin 2.0% → สนับสนุนมาตรการผ่อนคลาย

สินค้าโภคภัณฑ์

  • WTI < $55 / Brent < $60 ต่ำสุดตั้งแต่ 2021 จากความกังวลอุปทานล้นใน 2026 และสันติภาพยูเครน → อาจเพิ่มการส่งออกน้ำมันรัสเซีย

  • Natural Gas: ลดลงต่อเนื่อง

  • ทองคำ (GOLD): ฟื้น +0.2% intraday

สรุป: ตลาดได้รับแรงกดดันจาก NFP อ่อน, ภูมิรัฐศาสตร์, ความกังวลอุปทานน้ำมัน, และเศรษฐกิจโลกชะลอตัว นักลงทุนยังติดตาม PMI, ข้อมูลเงินเฟ้อ และสถานการณ์ยูเครนอย่างใกล้ชิด

