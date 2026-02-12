อ่านเพิ่มเติม
14:44 · 12 กุมภาพันธ์ 2026

ข่าวเด่น: เงินปอนด์ทรงตัว หลังตัวเลข GDP ของสหราชอาณาจักรออกมาต่ำกว่าที่คาด 🇬🇧 📉

07:00 GMT สหราชอาณาจักร – รายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ปี 2025:

  • เมื่อเทียบรายปี (YoY): +1% (คาดการณ์: 1.2%, ก่อนหน้า: 1.3%)
  • เมื่อเทียบรายไตรมาส (QoQ): +0.1% (คาดการณ์: 0.2%, ก่อนหน้า: 0.1%)
  • GDP ของสหราชอาณาจักรขยับขึ้นเพียง 0.1% ในไตรมาส 4 ปี 2025 โดยสะท้อนความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ภาคการผลิตเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโต (+1.2%) ซึ่งช่วยชดเชยการหดตัวของภาคก่อสร้าง (-2.1%) ขณะที่ภาคบริการแทบไม่เติบโต (0.0%)

ในด้านรายจ่าย การบริโภคภาคครัวเรือน (+0.2%) และการใช้จ่ายภาครัฐ (+0.4%) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ถูกกดดันจากการลงทุนภาคธุรกิจที่ลดลงอย่างมากถึง 2.7% ด้านการค้าสุทธิยังเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจ โดยปริมาณการส่งออกลดลง (-0.6%) ในขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น (+0.8%)

 

