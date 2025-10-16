อ่านเพิ่มเติม
14:20 · 16 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: ข้อมูลการผลิตอังกฤษออกมาดีกว่าคาด แต่ GDP โตช้ากว่าคาดเล็กน้อย

ประเด็นหลัก

GDP รายปีของสหราชอาณาจักรต่ำกว่าคาด ขณะที่การผลิตอุตสาหกรรมเดือนกันยายนออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย

GBP/USD
ฟอเร็ก
-
-
ประเด็นหลัก

GDP รายปีของสหราชอาณาจักรต่ำกว่าคาด ขณะที่การผลิตอุตสาหกรรมเดือนกันยายนออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย

คาดการณ์ GDP รายเดือนของสหราชอาณาจักร: 0.1% (คาดไว้ 0.1%, ก่อนหน้า 0.0%)

คาดการณ์ GDP ราย 3 เดือน: 0.3% (คาดไว้ 0.3%, ก่อนหน้า 0.2%)
คาดการณ์ GDP รายปี: 1.3% (คาดไว้ 1.4%, ก่อนหน้า 1.4%)

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) รายเดือน: 0.7% เทียบกับคาดการณ์ 0.2% และก่อนหน้า -1.3%
รายปี: -0.8% เทียบกับก่อนหน้า 0.2%

การผลิตรวมภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) รายเดือน: 0.4% เทียบกับคาดการณ์ 0.2% และก่อนหน้า -0.9%
รายปี: -0.7% เทียบกับคาดการณ์ -0.8% และก่อนหน้า 0.1%

ภาคบริการ (Services) รายเดือน: 0% เทียบกับคาดการณ์ 0.1% และก่อนหน้า 0.1%

ดุลการค้าสินค้าของสหราชอาณาจักร: -21.183 พันล้านปอนด์ (คาดไว้ -22 พันล้าน, ก่อนหน้า -22.24 พันล้าน)

 

Source: xStation5

17 ตุลาคม 2025, 18:08

ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD
17 ตุลาคม 2025, 16:33

ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
17 ตุลาคม 2025, 15:39

ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
17 ตุลาคม 2025, 15:37

หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก