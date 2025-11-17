ข่าวเด่น: GDP สหภาพยุโรปออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย! 📈💶

- The EURUSD pair is losing ground following the data release.
11:00 น. Eurozone – ข้อมูล GDP
GDP (q/q) ไตรมาส 3: ปัจจุบัน 0.2%; คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.1%
GDP (y/y) ไตรมาส 3: ปัจจุบัน 1.4%; คาดการณ์ 1.3%; ก่อนหน้า 1.5%
ตามรายงานของ Eurostat ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2025 เศรษฐกิจยูโรโซนในไตรมาส 3 ปี 2025 ขยายตัว 0.2% แบบไตรมาสต่อไตรมาส (ปรับฤดูกาลแล้ว) และเศรษฐกิจของทั้งสหภาพยุโรปเติบโต 0.3%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน GDP ยูโรโซนเติบโต 1.4% และของสหภาพยุโรปเติบโต 1.6%
การจ้างงาน เพิ่มขึ้น 0.1% q/q ในยูโรโซน และเพิ่มขึ้น 0.2% q/q ในสหภาพยุโรป
ในมุมมองรายปี การจ้างงานในยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.5% และในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 0.6%
EURUSD (M5)
Source: xStation5
