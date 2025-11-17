อ่านเพิ่มเติม
08:17 · 17 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: GDP สหภาพยุโรปออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย! 📈💶

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
ประเด็นหลัก
  • The EURUSD pair is losing ground following the data release.

11:00 น. Eurozone – ข้อมูล GDP

GDP (q/q) ไตรมาส 3: ปัจจุบัน 0.2%; คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.1%
GDP (y/y) ไตรมาส 3: ปัจจุบัน 1.4%; คาดการณ์ 1.3%; ก่อนหน้า 1.5%

ตามรายงานของ Eurostat ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2025 เศรษฐกิจยูโรโซนในไตรมาส 3 ปี 2025 ขยายตัว 0.2% แบบไตรมาสต่อไตรมาส (ปรับฤดูกาลแล้ว) และเศรษฐกิจของทั้งสหภาพยุโรปเติบโต 0.3%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน GDP ยูโรโซนเติบโต 1.4% และของสหภาพยุโรปเติบโต 1.6%

การจ้างงาน เพิ่มขึ้น 0.1% q/q ในยูโรโซน และเพิ่มขึ้น 0.2% q/q ในสหภาพยุโรป
ในมุมมองรายปี การจ้างงานในยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.5% และในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 0.6%

EURUSD (M5)

Source: xStation5

19 พฤศจิกายน 2025, 08:41

ข่าวเด่นวันนี้
19 พฤศจิกายน 2025, 08:39

📌 ราคาข้าวโกโก้พยายามทรงตัว หลังจากปรับตัวลดลงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
19 พฤศจิกายน 2025, 08:37

🗽 นาย Barkin จาก Fed กล่าวถึงเศรษฐกิจสหรัฐ ส่งผลให้ EUR/USD ร่วงสู่ 1.157
19 พฤศจิกายน 2025, 08:35

📌 US500 ร่วง 1%

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก